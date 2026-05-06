Βλέποντας την παραπάνω φωτογραφία πάει κάπου το μυαλό σας για το ποια μπορεί να είναι η νεαρή κοπέλα που ποζάρει στη φωτογραφία γελαστή; Κι όμως σήμερα είναι μία πολύ αναγνωρίσιμη παρουσιάστρια. Πρόκειται για τη Μαρία Μπεκατώρου η οποία βρήκε αυτή τη φωτογραφία πήγε στο χωριό της, τα Λακήθρα που βρίσκονται στην Κεφαλλονιά και ψάχνοντας παλιές της φωτογραφίες και αντικείμενα, την εντόπισε.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα η παρουσιάστρια αυτή η φωτογραφία της ξύπνησε αναμνήσεις από τα “νιάτα της στο χωριό”.Η Μαρία Μπεκατώρου τότε είχε κοντά μαλλιά καστανόξανθα και είχε αθλητικό στιλ.

Η παρουσιάστρια λατρεύει την Κεφαλλονιά και κάθε καλοκαίρι βρίσκεται εκεί με τον σύζυγό της Αντώνη Αλεβιζόπουλο με τον οποίο είναι μαζί πάνω από 25 χρόνια. Πριν από έναν χρόνο μάλιστα είχε βρεθεί ξανά στο πατρικό της σπίτι στην Κεφαλλονιά και έδειξε τον μπουφέ της μαμάς της.

Η Λακήθρα, είναι ένα γραφικό χωριό της Κεφαλονιάς που φημίζεται τον ιστορικό «Βράχο του Βύρωνα», τους μυκηναϊκούς τάφους και την πανοραμική θέα προς το νησάκι Δίας.