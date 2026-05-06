Eurovision: Έτσι θα εμφανιστεί η Ελλάδα - Απόσπασμα από την πρόβα του Akyla

Στη δημοσιότητα 30 δευτερόλεπτα από τη σκηνική παρουσίαση του «Ferto»

06.05.26 , 19:04
Eurovision: Έτσι θα εμφανιστεί η Ελλάδα - Απόσπασμα από την πρόβα του Akyla
STAR.GR
Media
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: EBU
Eurovision 2026: Εντυπωσιακή η δεύτερη τεχνική πρόβα του «Ferto» επί σκηνής / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα απόσπασμα 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη επιτυχημένη πρόβα του Akyla στη σκηνή της Eurovision 2026 δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, με τη σκηνική παρουσίαση να φέρει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Η πρόβα του Akyla

Ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης / EBU

Το βίντεο αποκαλύπτει μια πρώτη, δυναμική εικόνα του σκηνικού σύμπαντος του «Ferto», όπως παρουσιάζεται στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, προσφέροντας μια γεύση από τον ρυθμό, την αισθητική και την ενέργεια της εμφάνισης, με τη δεύτερη πρόβα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ελληνικής αποστολής.

Στο βίντεο των 30 δευτερολέπτων βλέπουμε τον συνδυασμό των visuals με ρεαλιστικά props που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδρομή του Akyla, ακολουθώντας την αισθητική του video game.

Ο Akylas στην πρόβα της Ελλάδας

Ο Akylas στη γέφυρα του «Ferto» / EBU

Η παρουσίαση του «Ferto» συνδυάζει το ανατρεπτικό με τη συγκίνηση, αποτυπώνοντας με ευρηματικό τρόπο τη διαδρομή από την έλλειψη στην επιτυχία.

Το βίντεο αποτελεί την πρώτη τηλεοπτική εικόνα της ελληνικής συμμετοχής και ανοίγει την αντίστροφη μέτρηση για τη live παρουσίαση του «Ferto» στη φετινή διοργάνωση, στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου.

 

Θυμίζουμε ότι το Star.gr θα βρίσκεται στη Βιέννη, για να μεταφέρει όλα τα νέα της ελληνικής αποστολής στον μουσικό διαγωνισμό κι όχι μόνο! Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα της Eurovision.

