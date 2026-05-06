Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Παλαιό Φάληρο, όταν σχολικό λεωφορείο που μετέφερε παιδιά συγκρούστηκε με Ι.Χ. και ανετράπη.
Το περιστατικό έγινε στη διασταύρωση των οδών Πρωτέως και Πλειάδων, περίπου στις 10:00, προκαλώντας αναστάτωση, καθώς στο λεωφορείο επέβαιναν μαθητές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς ελέγχους.
Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την ανατροπή του οχήματος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Τα παιδιά και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε διακομιδή σε νοσοκομείο.
Το ατύχημα προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.