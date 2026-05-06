Εκτός λειτουργίας θα τεθεί προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 18:00, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της διαδικασίας καταβολής των επόμενων πληρωμών προς τους δικαιούχους.

Η αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας κρίνεται απαραίτητη, καθώς μετά τη συγκεκριμένη ώρα δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων ή η επεξεργασία υφιστάμενων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση για την πληρωμή της δεύτερης διμηνιαίας δόσης του έτους 2026.

