Ο «ΗΛΙΑΝΘΟΣ» του οίκου LALAoUNIS στηρίζει τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ

Κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων

Ο «ΗΛΙΑΝΘΟΣ» Του Οίκου LALAoUNIS Για Τα παιδιά Της ΕΛΠΙΔΑΣ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο οίκος LALAoUNIS παρουσιάζει το κόσμημα «ΗΛΙΑΝΘΟΣ» για τη στήριξη των παιδιών της ΕΛΠΙΔΑΣ.
  • Το κόσμημα είναι επιχρυσωμένο και κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό, αποκλειστικά για το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ.
  • Η παρουσίαση του «ΗΛΙΑΝΘΟΥ» θα γίνει στο Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη στις 13 Μαΐου 2026.
  • Το κόσμημα συνοδεύεται από choker σε μαύρο και πράσινο χρώμα.
  • Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν για το έργο του Σωματείου.

Ο οίκος LALAoUNIS παρουσιάζει ένα ανοιξιάτικο κόσμημα, εμπνευσμένο από την ελληνική φύση, φτιαγμένο με αγάπη και ευαισθησία για τη στήριξη των παιδιών της ΕΛΠΙΔΑΣ.

Ο «ΗΛΙΑΝΘΟΣ», ένα αυθεντικό σχέδιο από τη συλλογή Pastorale, ανθίζει ξανά σε μια ξεχωριστή επιχρυσωμένη εκδοχή, κυκλοφορώντας για πρώτη φορά σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων, αποκλειστικά για το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Το λουλούδι «pendant» είναι κατασκευασμένο από επιχρυσωμένο ορείχαλκο και συνοδεύεται από δύο επιλογές choker σε χρώματα μαύρο και πράσινο.

Ο «ΗΛΙΑΝΘΟΣ» θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε μια ειδική εκδήλωση στο Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη, στις 13 Μαΐου 2026, και θα είναι διαθέσιμος μέσα από το e-shop του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ (www.eshop.elpida.org)

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του κοσμήματος θα διατεθούν για την ενίσχυση του πολύτιμου έργου του Σωματείου.

