Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Μυρτώς: «Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή»

«Πάω έξι ώρες στο μνήμα της» - Όσα είπε στις Αλήθειες με τη Ζήνα

Όσα είπε η μητέρα της Μυρτώς στις Αλήθειες με τη Ζήνα
Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Μυρτώς από την Κεφαλονιά, η οποία μίλησε για την απώλεια της κόρης της. Ξέσπασε σε λυγμούς και ζήτησε δικαιοσύνη για τον θάνατό της. 

«Θυμάμαι τα παγωμένα βλέμματα» - Η κατάθεση της μητέρας της Μυρτώς

Με λόγια που προκαλούν συγκίνηση, περιέγραψε στις Αλήθειες με τη Ζήνα τον αβάσταχτο πόνο που βιώνει μετά την απώλεια της κόρης της, δηλώνοντας πως η ζωή της έχει αλλάξει οριστικά. 

Αργοστόλι: Κοκτέιλ ουσιών έδειξαν οι τοξικολογικές της Μυρτώς

«Ήμουνα πολλές ώρες στη Μυρτώ μου, αυτό που έχω να πω είναι ότι εγώ πλέον τώρα δε ζω, γιατί δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη Μυρτώ μου με τίποτα. Αλλά όμως σας παρακαλώ πολύ, αυτοί που ήταν ένα οργανωμένο έγκλημα, γιατί οργανωμένο έγκλημα ήταν, θέλω να τιμωρηθούν. Και τον πόνο που έχω μέσα μου να μην τον νιώσουν οι μανάδες αυτών των παιδιών που έκαναν κακό στο παιδί μου. Το σκοτώσανε, μου το αφήσανε  στον δρόμο, μου το πέταξαν σαν σκυλί». 

Η μητέρα της Μυρτώς στις Αλήθειες με τη Ζήνα

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκεται οργανωμένη εγκληματική ενέργεια και ζήτησε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. 

Μητέρα Μυρτώς: «Πάω έξι ώρες στο μνήμα της» 

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, η μητέρα της Μυρτώς εξομολογήθηκε πως περνά καθημερινά ώρες στο μνήμα της κόρης της, αδυνατώντας να αποδεχτεί την απώλεια. 

«Πάω έξι ώρες στο μνήμα και δε μου λέει τίποτα... Την περιμένω να έρθει, αλλά άμα δεν έρθει θα σου πω εγώ τώρα μετά τα σαράντα τι θα κάνω». 

Ωστόσο, παρά τον αβάσταχτο πόνο, δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού της και για να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. 

