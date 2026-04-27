Αργοστόλι: Κοκτέιλ ουσιών έδειξαν οι τοξικολογικές της Μυρτώς

Τι είχε καταναλώσει πριν πεθάνει και πώς επέδρασαν στον οργανισμό της

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις της Μυρτώς που πέθανε στην Κεφαλονιά / Βίντεο Ant1
  • Η 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά πέθανε από συνδυασμό κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ.
  • Οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι οι ουσίες αυτές δημιούργησαν θανατηφόρο κοκτέιλ.
  • Η ταυτόχρονη χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ παράγει κοκαεθυλένιο, 10 φορές πιο τοξικό από την κοκαΐνη.
  • Ο συνδυασμός κοκαΐνης και κάνναβης προκαλεί ακραία καρδιακή επιβάρυνση και μπορεί να οδηγήσει σε οξύ πνευμονικό οίδημα.
  • Οι ουσίες αλληλεπιδρούν, πολλαπλασιάζοντας την τοξικότητά τους.

Απαντήσεις για τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά δίνουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ant1, η 19χρονη είχε καταναλώσει εκτός από κοκαΐνη και κάνναβη αλλά και αλκοόλ, ουσίες που λειτούργησαν ως θανατηφόρο κοκτέιλ.

Οι ουσίες αυτές, όταν αναμειχθούν, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους πολλαπλασιάζοντας την τοξικότητά τους.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Αποκαλύψεις, η ταυτόχρονη χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ δημιουργεί το κοκαεθυλένιο, ουσία η οποία είναι 10 φορές πιο τοξική από την κοκαΐνη.

Επίσης, η χρήση κοκαΐνης και κάνναβης μαζί προκαλούν ακραία καρδιακή επιβάρυνση, προκαλούν ταχυκαρδία και ο συνδυασμός τους «γονατίζει» την καρδιά, ενώ μπορεί να οδηγήσει και σε οξύ πνευμονικό οίδημα.

