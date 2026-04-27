Αργοστόλι: Κοκτέιλ ουσιών έδειξαν οι τοξικολογικές της Μυρτώς

Απαντήσεις για τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά δίνουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του θύματος.
Θάνατος Μυρτώς: Αυτοψία στο δωμάτιο 10 - Έρχεται άρση απορρήτου
Σύμφωνα με πληροφορίες του Ant1, η 19χρονη είχε καταναλώσει εκτός από κοκαΐνη και κάνναβη αλλά και αλκοόλ, ουσίες που λειτούργησαν ως θανατηφόρο κοκτέιλ.
Οι ουσίες αυτές, όταν αναμειχθούν, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους πολλαπλασιάζοντας την τοξικότητά τους.
Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Αποκαλύψεις, η ταυτόχρονη χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ δημιουργεί το κοκαεθυλένιο, ουσία η οποία είναι 10 φορές πιο τοξική από την κοκαΐνη.
Επίσης, η χρήση κοκαΐνης και κάνναβης μαζί προκαλούν ακραία καρδιακή επιβάρυνση, προκαλούν ταχυκαρδία και ο συνδυασμός τους «γονατίζει» την καρδιά, ενώ μπορεί να οδηγήσει και σε οξύ πνευμονικό οίδημα.