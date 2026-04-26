Αργοστόλι: Αυτοψία στο δωμάτιο που πέθανε η Μυρτώ - Έρχεται άρση απορρήτου

«Ο 23χρονος τη ζήλευε», λέει το περιβάλλον της 19χρονης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυτοψία στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου πέθανε η 19χρονη Μυρτώ πραγματοποιήθηκε από την ανακρίτρια, χωρίς να εντοπιστούν κρίσιμα ευρήματα.
  • Δόθηκε εντολή για άρση απορρήτου σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κινητά όλων των εμπλεκομένων, με έμφαση στα δεδομένα των κινητών.
  • Ο 23χρονος κατηγορούμενος φέρεται να ζήλευε τη Μυρτώ και να την είχε στοχοποιήσει, ενώ οι καταθέσεις του παρουσιάζουν αντιφάσεις.
  • Η έρευνα συνεχίζεται και οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες για την υπόθεση.

Νέα δεδομένα αλλά και ερωτήματα προκύπτουν στην υπόθεση της Μυρτώς στην Κεφαλονιά, μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε η ανακρίτρια στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου η 19χρονη έχασε τη ζωή της.  

Η αυτοψία στο δωμάτιο 10 πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και διήρκεσε περίπου μία ώρα και 15 λεπτά. Στη διαδικασία συμμετείχαν η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αστυνομικοί, καθώς και ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, παρά την ενδελεχή έρευνα, δεν εντοπίστηκαν κρίσιμα ευρήματα, καθώς ο 23χρονος κατηγορούμενος καθάρισε τον χώρο πριν φτάσουν οι αστυνομικές αρχές την πρώτη ημέρα, όπως είχε παραδεχτεί ο ίδιος. Ωστόσο, έγινε λεπτομερής καταγραφή της διάταξης του δωματίου, των εισόδων και εξόδων, αλλά και των γειτονικών χώρων. 

Αργοστόλι: Αυτοψία στο δωμάτιο που πέθανε η Μυρτώ - Έρχεται άρση απορρήτου

Θάνατος Μυρτώς: Άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου 

Η ανακρίτρια έχει δώσει εντολή για άρση απορρήτου σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν ζητηθεί και τοξικολογικές εξετάσεις.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα δεδομένα των κινητών τηλεφώνων, τα οποία εκτιμάται ότι αποκαλύψουν τις κινήσεις και τις επαφές του 23χρονου πριν από το περιστατικό. 

Το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι τι είπε ο κατηγορούμενος στη Μυρτώ και την έπεισε να μεταβούν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. 

«Ο 23χρονος τη ζήλευε», λέει το περιβάλλον της 19χρονης Mυρτώς

Κεφαλονιά: «Ο 23χρονος ζήλευε τη Μυρτώ» 

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της 19χρονης, ο 23χρονος φέρεται να ζήλευε τη Μυρτώ και να την είχε στοχοποιήσει, έπειτα από έναν μικρό καυγά που είχαν λίγες εβδομάδες πριν το περιστατικό. 

Παράλληλα, προκύπτει ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που γνώριζε τον 66χρονο άνδρα και τον έφερε σε επαφή με τη Μυρτώ, ενώ φέρεται να απέκρυψε την ύπαρξή του από τις αρχές. 

Επιπλέον, οι καταθέσεις του παρουσιάζουν αντιφάσεις: ενώ υποστήριξε ότι βρισκόταν μαζί με τη Μυρτώ σε παγκάκι, υλικό από κάμερες τον κατέγραψε να κινείται μόνος του. 

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα και οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 |
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
 |
19ΧΡΟΝΗ
 |
ΜΥΡΤΩ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top