Κρήτη: Συγκινεί ο γιος της 43χρονης - «Δεν είμαστε μόνα μας τα τρία παιδιά»

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, ο γιος της 43χρονης Ελευθερίας μίλησε για τη στήριξη που έχει δεχθεί ο ίδιος και τα αδέλφια του, λίγο μετά την κηδεία της στην Κρήτη.

Με λόγια συγκίνησης, περιέγραψε το κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο, τονίζοντας πως αποτελεί για την οικογένεια μια σημαντική δύναμη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν έχω λόγια για την αγάπη του κόσμου για εμένα και τα αδέρφια μου», δείχνοντας πόσο βαθιά τον έχει αγγίξει η ανταπόκριση των πολιτών.

Η οικογένεια βιώνει μια ανείπωτη τραγωδία, καθώς η 43χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, έπειτα από ημέρες αγωνιώδους αναζήτησης.

Ο γιος της δεν κρύβει τον πόνο και το σοκ, ωστόσο επιλέγει να σταθεί και στη στήριξη που λαμβάνει η οικογένεια. Όπως λέει, «ο κόσμος μας δίνει κουράγιο να σταθούμε όρθιοι», υπογραμμίζοντας ότι η ανθρώπινη συμπαράσταση λειτουργεί ως στήριγμα μέσα στην τραγωδία. «Δεν είμαστε μόνα μας τα τρία παιδία», προσθέτει. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις δύσκολες στιγμές που προηγήθηκαν, όταν η μητέρα του είχε εξαφανιστεί χωρίς να δώσει σημεία ζωής.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι δεν υπήρχαν σαφή σημάδια που να προμηνύουν όσα συνέβησαν, ενώ για τη σχέση της μητέρας του είχε επισημάνει πως «δεν είχα δει ανησυχητικά σημάδια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι τίποτα δεν προμήνυε το τραγικό τέλος.

Μέσα σε αυτό το σκοτεινό σκηνικό, η οικογένεια καλείται να διαχειριστεί την απώλεια, αλλά και να αναζητήσει απαντήσεις. Το μήνυμα του γιου της 43χρονης παραμένει ανθρώπινο: παρά τον πόνο, η αγάπη του κόσμου αποτελεί μια μικρή αλλά ουσιαστική παρηγοριά.