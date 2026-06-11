MasterChef Τρέιλερ 15/6 - «Έρχεται Πενταπλή Αποχώρηση!»

Ένα επεισόδιο γεμάτο ένταση, αντιδράσεις και μαγειρικές δημιουργίες υψηλού επιπέδου μόλις ολοκληρώθηκε στο MasterChef, όμως η συνέχεια αναμένεται ακόμη πιο εκρηκτική.

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 21:00, οι μπλε και οι κόκκινοι επιστρέφουν για την τελευταία ομαδική δοκιμασία της σεζόν, αυτή τη φορά στο Πλωμάρι της Λέσβου, σε ένα σκηνικό που συνδυάζει παράδοση, θάλασσα και… -φυσικά -υψηλές απαιτήσεις!

Η «Μητέρα των Μαχών» των δύο μπριγάδων φτάνει στο τέλος της, με τους παίκτες να ενώνουν για τελευταία φορά τις δυνάμεις τους πριν μπουν στην τελική ευθεία της ατομικής τους πορείας στον διαγωνισμό. Η αποστολή που τους ανατίθεται δεν αφήνει περιθώρια λάθους: δέκα γαστρονομικοί ουζομεζέδες, εμπνευσμένοι από την τοπική κουζίνα και το ούζο της περιοχής.

Οι κριτές είναι ξεκάθαροι: «Η δοκιμασία αυτή δεν είναι απλώς άλλη μία ομαδική. Είναι η τελευταία. Και για κάποιους, η τελευταία ευκαιρία μέσα στο παιχνίδι!»

Η πίεση ανεβαίνει κατακόρυφα, οι ισορροπίες αλλάζουν και κάθε πιάτο, κάθε μικρή λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει τα πάντα.

«Θα έχουμε πενταπλή αποχώρηση!»

Το διακύβευμα είναι τεράστιο: πενταπλή αποχώρηση στο τέλος της ημέρας, κάτι που ανεβάζει ακόμη περισσότερο την αγωνία και κάνει κάθε κίνηση στην κουζίνα καθοριστική.

Οι μπλε και οι κόκκινοι καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, σε μια δοκιμασία όπου η συνεργασία, η καθαρότητα της γεύσης και η δημιουργικότητα θα κρίνουν τον νικητή – αλλά και αυτούς που θα αποχαιρετήσουν τον διαγωνισμό!

MasterChef 2026: Δευτέρα στις 21:00, στο Star. Η μάχη συνεχίζεται!