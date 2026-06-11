MasterChef: «Απ' τα καλύτερα πιάτα του διαγωνισμού!»

Μια από τις πιο δυνατές μαγειρικές στιγμές της σεζόν παρακολουθήσαμε στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef, καθώς οι δύο μπριγάδες κλήθηκαν να ετοιμάσουν από ένα ορεκτικό, ένα κυρίως και ένα επιδόρπιο για τον κάθε κριτή ξεχωριστά.

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Ανάμεσα στα έξι πιάτα που παρουσιάστηκαν στους κριτές - αν και όλα ήταν πεντανόστιμα και άψογα - δύο φαίνεται πως κατάφεραν να κλέψουν ολοκληρωτικά την παράσταση. Αυτά δεν ήταν άλλα από τις φρέσκες ταλιατέλες της κόκκινης μπριγάδας με το ιδιαίτερο λουκάνικο, τον αφρό παρμεζάνας και το τραγανό στοιχείο του λουκάνικου και το ραβιόλι της μπλε, γεμιστό με σοταρισμένο λουκάνικο, τυριά (κρέμα, μασκαρπόνε, παρμεζάνα) συνοδευόμενο από δεμένη σάλτσα ραγού λουκάνικου με mirepoix, κόκκινο κρασί και πελτέ, φιλτραρισμένη για πιο φίνα υφή.

Από την πρώτη κιόλας μπουκιά, οι αντιδράσεις των κριτών πρόδιδαν τον ενθουσιασμό τους!

«Πω πω! Είναι φανταστικό! Ό,τι δεν φάω θα το πάρω μαζί μου! Είναι το απόλυτο βράσιμο. Το απόλυτο ζυμαρικό!», ακούστηκε χαρακτηριστικά.

Οι κριτές στάθηκαν ιδιαίτερα στην τεχνική εκτέλεση της πάστας, στη γεύση αλλά και στην ισορροπία των πιάτων.

«Φανταστική! Πολύ ωραία γεύση. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι τέλειο. Είναι όνειρο!» έλεγαν και ξανάλεγαν μεταξύ τους.

Την ίδια στιγμή, προσπαθούσαν να βρουν κάποιο ψεγάδι στα δύο πιάτα με ζυμαρικά, χωρίς όμως επιτυχία. «Προσπαθώ να βρω κάτι να πω, αλλά δεν έχει», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα. «Ίσως από τα καλύτερα και πιο νόστιμα πιάτα που έχουμε φάει σε όλο τον διαγωνισμό» είπαν με απόλυτη σιγουριά ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος για ένα από τα δύο πιάτα.

Δες τα πιάτα που έκλεψαν την παράσταση:

Ζυμαρικό κόκκινων

Ζυμαρικό μπλε