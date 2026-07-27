Στην αθωότητά του επιμένει ο 65χρονος Ιταλός που έχει προφυλακιστεί για το διπλό φονικό στο Αίγιο, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του, Μαρία, και τον 26χρονο γιο της, Ολύμπιο.

Μιλώντας μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού στον ΑΝΤ1, επανέλαβε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας πως η γυναίκα του σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της.

«Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω τους ανθρώπους μου. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή», είπε.

O 65χρονος σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή δίπλα στον γιο της στο Αίγιο δηλώνει αθώος μέσα από τις φυλακές

Ο 65χρονος συνέχισε, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ.

«Η Μαρία όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση πυροβόλησε τον Ολύμπιο και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της», επανέλαβε ο 65χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η υπεράσπισή του αναμένεται να καταθέσει μέσα στις επόμενες ημέρες αίτηση αποφυλάκισης. Όπως υποστηρίζει η πλευρά του κατηγορουμένου, στο σχετικό αίτημα θα συμπεριληφθούν νέα στοιχεία, τα οποία, κατά την υπεράσπιση, αμφισβητούν το αρχικό σενάριο της έρευνας και ενισχύουν τους ισχυρισμούς περί αθωότητάς του.

Αδελφός 65χρονου: «Δεν θα σκότωνε ούτε μυρμήγκι»

Τη βεβαιότητά του ότι ο 65χρονος δεν θα μπορούσε να διαπράξει ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα εξέφρασε, επίσης στον ΑΝΤ1, ο αδελφός του κατηγορουμένου.

Ο 65χρονος υποστηρίζει ότι θρηνεί για τους θανάτους της συντρόφου της και του γιου της

Όπως ανέφερε, ο 65χρονος εξακολουθεί να θρηνεί για τον θάνατο της συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

«Ακόμα αγαπά τη Μαρία, παρά τα όσα έγιναν. Την αγαπά ακόμη, κλαίει κάθε μέρα για τον Ολύμπιο», είπε.

Παράλληλα, περιέγραψε τον 26χρονο ως έναν εξαιρετικό άνθρωπο, επιμένοντας ότι ο αδελφός του δε θα μπορούσε ποτέ να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.

«Ο Ολύμπιος ήταν όμορφος τύπος, τόσο καλό άτομο. Ο αδελφός μου ποτέ δε θα σκότωνε ούτε μυρμήγκι. Να πάρει όπλο και να σκοτώσει κάποιον; Είναι αδύνατον», υποστήριξε.

Ο 65χρονος επιμένει πως η σύντροφός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ήταν εκείνη που σκότωσε τον γιο της και μετά αυτοκτόνησε

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως δε θα δίσταζε να καταδικάσει τον αδελφό του αν πίστευε ότι ήταν ένοχος.

«Αν πίστευα ότι ο αδελφός μου σκότωσε τη Μαρία και τον Ολύμπιο θα σας έλεγα ναι ότι πρέπει να μείνει στη φυλακή για πολλές ζωές», τόνισε.

Φονικό Αίγιο: Τα νέα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων

Την ίδια ώρα, νέα εργαστηριακά στοιχεία εξετάζονται από τις διωκτικές Αρχές, χωρίς ωστόσο να οδηγούν μέχρι στιγμής σε οριστικά συμπεράσματα.

Ο δικηγόρος του 65χρονου αναμένεται να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, στο μαχαίρι που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού.

Στο πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε DNA της 54χρονης, αλλά και γενετικό υλικό ενός ακόμη ατόμου, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα, στα χέρια του 65χρονου δεν βρέθηκαν κατάλοιπα πυροβολισμού. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η απουσία τους δεν αποκλείει τη χρήση όπλου, καθώς μπορούν να απομακρυνθούν με σχολαστικό πλύσιμο.

Αντίθετα, στα χέρια της 54χρονης εντοπίστηκαν κατάλοιπα πυρίτιδας. Οι πραγματογνώμονες διευκρινίζουν ότι το εύρημα δείχνει επαφή με το όπλο, χωρίς όμως να αποδεικνύει ποιος πυροβόλησε ή υπό ποιες συνθήκες συνέβη αυτό.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής πορίσματα, οι μαχαιριές που έφερε ο 26χρονος ήταν προθανάτιες, ενώ ο πυροβολισμός στο κεφάλι φαίνεται να έγινε μετά τον θάνατό του. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις καταθέσεις, το βιντεοληπτικό υλικό και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας.

Φονικό Αίγιο: Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της 9ης Ιουνίου, όταν οι αστυνομικές Αρχές ειδοποιήθηκαν για δύο νεκρούς μέσα σε κατοικία στον Λόγγο Αιγίου.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι του με τραύματα από μαχαίρι και μία σφαίρα στο κεφάλι, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε νεκρή και η 54χρονη μητέρα του, η οποία έφερε πολλαπλά τραύματα.

Μέσα στο σπίτι βρισκόταν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια προφυλακίστηκε. Από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε τι συνέβη, ισχυρισμός που, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ενισχύεται από τις τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς στον οργανισμό του ανιχνεύθηκαν βαριά υπνωτικά χάπια.

Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναμένουν επιπλέον πορίσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και τους ιατροδικαστές, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της πολύκροτης υπόθεσης.