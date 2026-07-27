Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Είμαι αθώος» λέει από τη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός

Ετοιμάζεται να υποβάλει αίτηση αποφυλάκισης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.07.26 , 10:43 «Ειρήνη» στην Επίδαυρο: Οι επώνυμοι που πήγαν στην πρεμιέρα & το απρόοπτο
27.07.26 , 10:31 Σύρος: Ιατροδικαστική και άρση απορρήτου θα ρίξουν φως στη δολοφονία
27.07.26 , 10:12 Ευγενία Σαμαρά: Αυτός είναι ο «καλύτερος συνταξιδιώτης στη ζωή»!
27.07.26 , 10:00 Συνταγή για γλυκό ψυγείου με βάση το τσουρέκι. Τέλειο για το καλοκαίρι
27.07.26 , 09:58 Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του, αφού αποκάλυψε ότι ήταν παιδόφιλος
27.07.26 , 09:37 Πεπόνι: Το απόλυτο light σνακ για την παραλία - Πόσες θερμίδες έχει;
27.07.26 , 09:37 Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της
27.07.26 , 09:12 Δώρα Παντέλη: Tο δεύτερο νυφικό φόρεμα στο γλέντι & το βίντεο από τον γάμο
27.07.26 , 09:09 Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία του Νεδέλκου από το πάρτι της βαφτιστήρας της
27.07.26 , 09:07 Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη
27.07.26 , 09:03 Τζένη Kαρέζη: Οι έρωτες και η αιτία του θανάτου της
27.07.26 , 09:00 IVECO: Νέα γενιά οχημάτων και υπηρεσιών για οδηγούς και στόλους
27.07.26 , 08:50 Μακελειό σε φεστιβάλ στο Σιάτλ: Δύο νεκροί - Τραυματίστηκε 2χρονο παιδί
27.07.26 , 08:30 Αμαλία Κωστοπούλου: Μετά τον γάμο της, με red dress σε γάμο στην Ίο!
27.07.26 , 07:54 Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Είμαι αθώος» λέει από τη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός
Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία του Νεδέλκου από το πάρτι της βαφτιστήρας της
Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του, αφού αποκάλυψε ότι ήταν παιδόφιλος
Δώρα Παντέλη: Tο δεύτερο νυφικό φόρεμα στο γλέντι & το βίντεο από τον γάμο
Ευγενία Σαμαρά: Αυτός είναι ο «καλύτερος συνταξιδιώτης στη ζωή»!
Αμαλία Κωστοπούλου: Μετά τον γάμο της, με red dress σε γάμο στην Ίο!
Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της
Γρηγόρης Μόργκαν: Το πρώτο... δύσκολο ταξίδι μακριά από την οικογένειά του
Μοναστηράκι: Άνοιξαν την ύποπτη βαλίτσα – Τι βρήκαν στο εσωτερικό της
Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Είμαι αθώος» λέει από τη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός
Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην αθωότητά του επιμένει ο 65χρονος Ιταλός που έχει προφυλακιστεί για το διπλό φονικό στο Αίγιο, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του, Μαρία, και τον 26χρονο γιο της, Ολύμπιο.

Μιλώντας μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού στον ΑΝΤ1, επανέλαβε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας πως η γυναίκα του σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της.

Αίγιο: Η σορός και το νέο στοιχείο «κλειδί» που οδηγούν αλλού την έρευνα

«Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω τους ανθρώπους μου. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή», είπε.

O 65χρονος σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή δίπλα στον γιο της στο Αίγιο δηλώνει αθώος μέσα από τις φυλακές

O 65χρονος σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή δίπλα στον γιο της στο Αίγιο δηλώνει αθώος μέσα από τις φυλακές

Ο 65χρονος συνέχισε, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ.

«Η Μαρία όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση πυροβόλησε τον Ολύμπιο και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της», επανέλαβε ο 65χρονος.

Ανατροπή στο Αίγιο: Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει αν η μητέρα σκότωσε τον γιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η υπεράσπισή του αναμένεται να καταθέσει μέσα στις επόμενες ημέρες αίτηση αποφυλάκισης. Όπως υποστηρίζει η πλευρά του κατηγορουμένου, στο σχετικό αίτημα θα συμπεριληφθούν νέα στοιχεία, τα οποία, κατά την υπεράσπιση, αμφισβητούν το αρχικό σενάριο της έρευνας και ενισχύουν τους ισχυρισμούς περί αθωότητάς του.

Αδελφός 65χρονου: «Δεν θα σκότωνε ούτε μυρμήγκι»

Τη βεβαιότητά του ότι ο 65χρονος δεν θα μπορούσε να διαπράξει ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα εξέφρασε, επίσης στον ΑΝΤ1, ο αδελφός του κατηγορουμένου.

Ο 65χρονος υποστηρίζει ότι θρηνεί για τους θανάτους της συντρόφου της και του γιου της

Ο 65χρονος υποστηρίζει ότι θρηνεί για τους θανάτους της συντρόφου της και του γιου της

Αίγιο: «Έλεγε στον γιο της ότι της ζητούσαν να τον σκοτώσει»

Όπως ανέφερε, ο 65χρονος εξακολουθεί να θρηνεί για τον θάνατο της συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

«Ακόμα αγαπά τη Μαρία, παρά τα όσα έγιναν. Την αγαπά ακόμη, κλαίει κάθε μέρα για τον Ολύμπιο», είπε.

Παράλληλα, περιέγραψε τον 26χρονο ως έναν εξαιρετικό άνθρωπο, επιμένοντας ότι ο αδελφός του δε θα μπορούσε ποτέ να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.

Διπλό φονικό Αίγιο: «Νομίζω ότι η μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της»

«Ο Ολύμπιος ήταν όμορφος τύπος, τόσο καλό άτομο. Ο αδελφός μου ποτέ δε θα σκότωνε ούτε μυρμήγκι. Να πάρει όπλο και να σκοτώσει κάποιον; Είναι αδύνατον», υποστήριξε.

Ο 65χρονος επιμένει πως η σύντροφός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ήταν εκείνη που σκότωσε τον γιο της και μετά αυτοκτόνησε

Ο 65χρονος επιμένει πως η σύντροφός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ήταν εκείνη που σκότωσε τον γιο της και μετά αυτοκτόνησε

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως δε θα δίσταζε να καταδικάσει τον αδελφό του αν πίστευε ότι ήταν ένοχος.

Μυστήριο με τα αποτυπώματα και το DNA στο διπλό φονικό στο Αίγιο

«Αν πίστευα ότι ο αδελφός μου σκότωσε τη Μαρία και τον Ολύμπιο θα σας έλεγα ναι ότι πρέπει να μείνει στη φυλακή για πολλές ζωές», τόνισε.

Φονικό Αίγιο: Τα νέα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων

Την ίδια ώρα, νέα εργαστηριακά στοιχεία εξετάζονται από τις διωκτικές Αρχές, χωρίς ωστόσο να οδηγούν μέχρι στιγμής σε οριστικά συμπεράσματα.

Ο δικηγόρος του 65χρονου αναμένεται να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης

Ο δικηγόρος του 65χρονου αναμένεται να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, στο μαχαίρι που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού.

Διπλό φονικό Αίγιο: Αίμα σε νιπτήρα & ντουλάπα - Ερευνάται σε ποιον ανήκει

Στο πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε DNA της 54χρονης, αλλά και γενετικό υλικό ενός ακόμη ατόμου, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα, στα χέρια του 65χρονου δεν βρέθηκαν κατάλοιπα πυροβολισμού. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η απουσία τους δεν αποκλείει τη χρήση όπλου, καθώς μπορούν να απομακρυνθούν με σχολαστικό πλύσιμο.

Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Είμαι αθώος» λέει από τη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός

Αντίθετα, στα χέρια της 54χρονης εντοπίστηκαν κατάλοιπα πυρίτιδας. Οι πραγματογνώμονες διευκρινίζουν ότι το εύρημα δείχνει επαφή με το όπλο, χωρίς όμως να αποδεικνύει ποιος πυροβόλησε ή υπό ποιες συνθήκες συνέβη αυτό.

Διπλό φονικό Αίγιο: Χωρίς ίχνη αίματος τα ρούχα του Ιταλού

Παράλληλα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής πορίσματα, οι μαχαιριές που έφερε ο 26χρονος ήταν προθανάτιες, ενώ ο πυροβολισμός στο κεφάλι φαίνεται να έγινε μετά τον θάνατό του. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις καταθέσεις, το βιντεοληπτικό υλικό και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας.

Φονικό Αίγιο: Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της 9ης Ιουνίου, όταν οι αστυνομικές Αρχές ειδοποιήθηκαν για δύο νεκρούς μέσα σε κατοικία στον Λόγγο Αιγίου.

Αίγιο: «Δείχνει» το θύμα για φονιά ο κατηγορούμενος - «Ήταν ψυχικά ασθενής»

Ο 26χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι του με τραύματα από μαχαίρι και μία σφαίρα στο κεφάλι, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε νεκρή και η 54χρονη μητέρα του, η οποία έφερε πολλαπλά τραύματα.

Μέσα στο σπίτι βρισκόταν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια προφυλακίστηκε. Από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε τι συνέβη, ισχυρισμός που, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ενισχύεται από τις τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς στον οργανισμό του ανιχνεύθηκαν βαριά υπνωτικά χάπια.

Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναμένουν επιπλέον πορίσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και τους ιατροδικαστές, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της πολύκροτης υπόθεσης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΓΙΟ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΓΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύρος: Δολοφονία διασώστριας ΕΚΑΒ – Τι λέει η οικογένεια
Ελλαδα
Σύρος: Ιατροδικαστική και άρση απορρήτου θα ρίξουν φως στη δολοφονία
Καιρός: Άνοδος Της Θερμοκρασίας Κι Αφρικανική Σκόνη
Ελλαδα
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη
Αποκάλυψη Star: Δύο Αιγύπτιοι σχεδίαζαν επίθεση με χειροβομβίδα
Ελλαδα
Αποκάλυψη Star: Δύο Αιγύπτιοι σχεδίαζαν επίθεση με χειροβομβίδα
Μοναστηράκι: Άνοιξαν την ύποπτη βαλίτσα – Τι βρήκαν στο εσωτερικό της
Ελλαδα
Μοναστηράκι: Άνοιξαν την ύποπτη βαλίτσα – Τι βρήκαν στο εσωτερικό της
Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα
Ελλαδα
Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα
Φωτιά στην Πυλαία: Εκκενώνεται η περιοχή Μουσικό Σχολείο
Ελλαδα
Φωτιά στην Πυλαία: Εκκενώνεται η περιοχή Μουσικό Σχολείο
Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεκρό γιο της
Ελλαδα
Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεκρό γιο της
Συλλήψεις Για Την Επίθεση Με Χειροβομβίδα Κατά Ντογιάκου
Ελλαδα
Παραλίγο επίθεση με χειροβομβίδα με στόχο τον Ντογιάκο - Δύο συλλήψεις
Όλυμπος: Στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς Της UNESCO
Ελλαδα
Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top