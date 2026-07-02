Νέες μαρτυρίες και κρίσιμα ευρήματα έρχονται στο φως για το διπλό φονικό στο Αίγιο, με τις Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ της αιματηρής υπόθεσης.
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Σύμφωνα με την κατάθεση στενής φίλης του 26χρονου Ολύμπιου, ο νεαρός εξέφραζε έντονη ανησυχία για την ψυχολογική κατάσταση της μητέρας του, ενώ της είχε εκμυστηρευτεί πως φοβόταν ότι η συμπεριφορά της είχε γίνει επικίνδυνη.
Αίγιο: «Του έλεγε ότι την είχαν βάλει να τον σκοτώσει»
Η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα της είχε εκμυστηρευτεί ο 26χρονος λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα.
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«Στις 28 Μαΐου, ο Ολύμπιος μου ζήτησε να βρεθούμε γιατί ήταν χάλια. Μου είπε ότι η μητέρα του τον κάλεσε εκείνο το πρωινό και δεν ήταν καλά. Του έλεγε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι την είχαν βάλει να τον σκοτώσει. Μέχρι και ο Ιταλός του είχε πει ότι δεν αντέχει άλλο με τη Μαρία και θα σηκωνόταν να φύγει από τον Λόγγο. Ο Ολύμπιος μου είπε ότι η μητέρα του μπορεί και να τον χτυπούσε τον Ιταλό», ανέφερε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με την εκπομπή Live News.
Η ίδια περιέγραψε ακόμη τη σχέση του 26χρονου με τον σύντροφο της μητέρας του, υποστηρίζοντας ότι μεταξύ τους δεν υπήρχαν προβλήματα.
Μυστήριο με τα αποτυπώματα και το DNA στο διπλό φονικό στο Αίγιο
«Ο Ολύμπιος μεγάλωσε στον Λόγγο μαζί με τη μητέρα του και τον σύντροφό της Μάρκο. Τον Μάρκο η μητέρα του τον γνώρισε πριν 16 χρόνια και με τον Ολύμπιο τα πήγαιναν πολύ καλά. Δεν είχαν καμία κόντρα, αλλά δεν τον έβλεπε σαν πατέρα, γιατί έλεγε ότι ο πατέρας του πέθανε. Τον είχα γνωρίσει και είχα μείνει μαζί τους εκεί και μου φάνηκε καλός και ήρεμος άνθρωπος», φέρεται να κατέθεσε.
Αίγιο: Το «βουνό» φαρμάκων που βρέθηκε στο σπίτι
Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα δεκάδες φάρμακα που εντοπίστηκαν στο δωμάτιο του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου και της συντρόφου του.
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Το Mega έφερε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν μεγάλες ποσότητες φαρμάκων διάσπαρτες στο δωμάτιο, πάνω στο κρεβάτι, σε κομοδίνα αλλά και μέσα σε συρτάρια.
Τα ευρήματα εξετάζονται εξονυχιστικά, καθώς ο 65χρονος έχει υποστηρίξει ότι πριν από το διπλό φονικό είχε λάβει ηρεμιστικά και, σε συνδυασμό με τη χρήση κάνναβης, βυθίστηκε σε λήθαργο, γεγονός που -όπως φέρεται να ισχυρίζεται- δεν του επέτρεψε να αντιληφθεί τι συνέβη μέσα στο σπίτι.
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Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα στα φάρμακα που εντοπίστηκαν δεν βρέθηκαν ηρεμιστικά, αλλά κυρίως σκευάσματα για παθολογικές παθήσεις και φάρμακα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία.
Παράλληλα, η εκπομπή ανέφερε ότι στον οργανισμό του 65χρονου ανιχνεύθηκε ουσία που περιέχεται μεν σε ορισμένα ηρεμιστικά, αλλά συναντάται και σε άλλες κατηγορίες φαρμάκων, με αποτέλεσμα να αναμένονται τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων.
Αίγιο: Στο μικροσκόπιο κάμερες και ψηφιακά στοιχεία
Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη τη νύχτα του εγκλήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ψηφιακά δεδομένα από ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, ακόμη και από μία ρομποτική ηλεκτρική σκούπα, η οποία ενδέχεται να έχει καταγράψει κινήσεις ή χρονικά δεδομένα που θα βοηθήσουν στην ανασύσταση των γεγονότων.
Την ίδια ώρα, οι κάμερες ασφαλείας που έχουν αναλυθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγράψει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, την είσοδο τρίτου προσώπου στην κατοικία κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, στοιχείο που αξιολογείται από τους ερευνητές σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα.
Αίγιο: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις
Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους και τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στον οργανισμό του 65χρονου ανιχνεύθηκαν υπνωτικά φάρμακα, καθώς και ίχνη κάνναβης. Τα ευρήματα αξιολογούνται από τους πραγματογνώμονες και θα συνεκτιμηθούν με τις υπόλοιπες εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν επιβεβαιώνουν ή όχι τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.
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Οι αστυνομικοί αναμένουν ακόμη τα αποτελέσματα των πραγματογνωμόνων και των εργαστηριακών αναλύσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.