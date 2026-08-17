Το elegant look στην παραλία και η νέα ανάρτηση από την Πάρο

Με matchy-matchy εμφάνιση και καλοκαιρινή διάθεση απόλαυσαν την έξοδό τους στην παραλία η Μάρα Ζαχαρέα και η Τίνα Μεσσαροπούλου, οι οποίες συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Οι δύο φίλες πόζαραν χαμογελαστές στον φακό, με τη Μάρα Ζαχαρέα να μοιράζεται το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Αυτό που ξεχώρισε στη φωτογραφία ήταν το συντονισμένο beach look τους. Και οι δύο επέλεξαν παρόμοια μαύρα μπικίνι σε κλασική και κομψή γραμμή, τα οποία συνδύασαν με γυαλιά ηλίου και ψάθινα καπέλα.

Η στιλιστική τους σύμπτωση δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την ίδια τη Μάρα Ζαχαρέα, η οποία αντιμετώπισε το γεγονός με χιούμορ, γράφοντας χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία «matchy-matchy».

Με τον ήλιο, τη θάλασσα και την καλοκαιρινή ανεμελιά να πρωταγωνιστούν, οι δύο γυναίκες φαίνεται πως απολαμβάνουν στο έπακρο τις διακοπές τους, χαρίζοντας στους followers τους μια ακόμη όμορφη καλοκαιρινή εικόνα.