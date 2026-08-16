Μάρα Ζαχαρέα: «Στην Αθήνα ξεχνάμε τα χρώματα του δειλινού»

Η νέα ανάρτηση από τις διακοπές της στην Πάρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.08.26 , 23:17 Κώστας Πάσσαρης: Oι ρουμανικές αρχές απέρριψαν το αίτημα αποφυλάκισής του
16.08.26 , 22:38 Κλήρωση Τζόκερ 16/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.600.000 ευρώ
16.08.26 , 22:14 Σκληρή απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα για τα τουρκικά «θαλάσσια πάρκα»
16.08.26 , 21:43 Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα - 112 για τους καπνούς
16.08.26 , 21:30 Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό
16.08.26 , 20:47 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: «Χρυσός» ξανά στα 100μ. ύπτιο ο Χρήστου
16.08.26 , 20:10 Σαλαμίνα: Φώναζε για βοήθεια το ηλικιωμένο ζευγάρι - Πώς έγινε η τραγωδία
16.08.26 , 20:00 DENZA Z: Ένας «πύραυλος» εδάφους
16.08.26 , 18:55 Τραγωδία στις φωτιές στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί
16.08.26 , 18:47 Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι παίρνουν πίσω χρήματα από τον e-ΕΦΚΑ
16.08.26 , 17:51 Δέσποινα Βανδή: Η σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο
16.08.26 , 17:28 Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της
16.08.26 , 17:06 Βαρύ πένθος για τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο: Πέθανε ο αδερφός του, Σωτήρης
16.08.26 , 16:01 Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο»
16.08.26 , 16:00 Πάρε μια βαθιά ανάσα: Η απλή συνήθεια για ηρεμία στις διακοπές σου
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές της και το γλέντι του Μπισμπίκη στην Πάρο
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της
Καινούργιου: Οι ευχές από την Πάρο και η τρυφερή πόζα με τον Κουτσουμπή
Δέσποινα Βανδή: Η σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο
Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Σαλαμίνα: Φώναζε για βοήθεια το ηλικιωμένο ζευγάρι - Πώς έγινε η τραγωδία
Τσιμτσιλή: Η συγκινητική ανάρτηση με τις κόρες της – «Η μισή καρδιά μου»
Οικονομάκου: Η τρυφερή selfie με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το elegant look στην παραλία και η νέα ανάρτηση από την Πάρο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα δημοσίευσε νέο βίντεο από τις διακοπές της στην Πάρο στο Instagram.
  • Το βίντεο απεικονίζει την παρουσιάστρια με φόντο ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.
  • Φοράει μαύρο τοπ και κιτρινόλευκη ριγέ φούστα, αποδεικνύοντας το κομψό της στυλ.
  • Στο μήνυμά της αναφέρεται στη γοητεία του ηλιοβασιλέματος και την απουσία του στην Αθήνα.
  • Η Ζαχαρέα τονίζει ότι τα καλοκαίρια ξαναβρίσκουμε τα χρώματα του δειλινού.

Μια νέα ανάρτηση από την Πάρο έκανε η Μάρα Ζαχαρέα, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ακόμη ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η διευθύντρια ειδήσεων του Star μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από την παραλία, με φόντο το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα του νησιού.

 

Στο νέο στιγμιότυπο, η Μάρα Ζαχαρέα ποζάρει χαμογελαστή και ευδιάθετη στην αμμουδιά, απολαμβάνοντας την ηρεμία και τη μαγεία της στιγμής. Το χρυσό φως του δειλινού δημιουργεί ένα ξεχωριστό σκηνικό, ενώ τα ήρεμα νερά της Πάρου συμπληρώνουν την καλοκαιρινή εικόνα.

Μάρα Ζαχαρέα: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο-Το μήνυμα με τις ευχές της

Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα μαύρο τοπ, το οποίο συνδύασε με μια αέρινη κιτρινόλευκη ριγέ φούστα και καλοκαιρινές εσπαντρίγιες. Με το λιτό και κομψό island look της, η παρουσιάστρια απέδειξε για ακόμη μία φορά πως προτιμά τις διαχρονικές και elegant επιλογές.

Η Μάρα Ζαχαρέα συνόδευσε το βίντεό της με ένα ιδιαίτερα όμορφο μήνυμα, αναφερόμενη στη γοητεία του ηλιοβασιλέματος: «Η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Στην Αθήνα ξεχνάμε τα χρώματα του δειλινού αλλά τα καλοκαίρια τα ξαναβρίσκουμε…».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: Η σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της
Άρης Μουγκοπέτρος
Celebrities & Gossip Νεα
Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο»
Αναστασια Γιουσεφ
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Γιούσεφ: «Η στιγμή που δεν περιγράφεται»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το παραδοσιακό γλέντι και η εντυπωσιακή εμφάνιση
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα
Celebrities & Gossip Νεα
Οικονομάκου: Η τρυφερή selfie με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της
Τζένη Μπαλατσινού - Βασίλης Κικίλιας
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου: Οι ευχές από την Πάρο και η τρυφερή πόζα με τον Κουτσουμπή
Ελένη Φουρέιρα
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Φουρέιρα: Το hot beach look της και η γλυκιά αγκαλιά με τον Ερμή
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top