Το elegant look στην παραλία και η νέα ανάρτηση από την Πάρο

Μια νέα ανάρτηση από την Πάρο έκανε η Μάρα Ζαχαρέα, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ακόμη ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η διευθύντρια ειδήσεων του Star μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από την παραλία, με φόντο το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα του νησιού.

Στο νέο στιγμιότυπο, η Μάρα Ζαχαρέα ποζάρει χαμογελαστή και ευδιάθετη στην αμμουδιά, απολαμβάνοντας την ηρεμία και τη μαγεία της στιγμής. Το χρυσό φως του δειλινού δημιουργεί ένα ξεχωριστό σκηνικό, ενώ τα ήρεμα νερά της Πάρου συμπληρώνουν την καλοκαιρινή εικόνα.

Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα μαύρο τοπ, το οποίο συνδύασε με μια αέρινη κιτρινόλευκη ριγέ φούστα και καλοκαιρινές εσπαντρίγιες. Με το λιτό και κομψό island look της, η παρουσιάστρια απέδειξε για ακόμη μία φορά πως προτιμά τις διαχρονικές και elegant επιλογές.

Η Μάρα Ζαχαρέα συνόδευσε το βίντεό της με ένα ιδιαίτερα όμορφο μήνυμα, αναφερόμενη στη γοητεία του ηλιοβασιλέματος: «Η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Στην Αθήνα ξεχνάμε τα χρώματα του δειλινού αλλά τα καλοκαίρια τα ξαναβρίσκουμε…».