First Dates: Ο Δημήτρης τηλεφώνησε στην πρώην του μετά το άκυρο της Χρύσα

«Είμαστε πλέον δύο πολύ καλοί φίλοι»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χρύσα απέκλεισε το ενδεχόμενο δεύτερου ραντεβού με τον Δημήτρη.
  • Ο Δημήτρης απογοητεύτηκε από την απόρριψη και τηλεφώνησε στην πρώην του.
  • Στην τηλεφωνική τους συνομιλία, ο Δημήτρης ανέφερε ότι η σχέση με την πρώην του είναι φιλική.
  • Η Χρύσα προέρχεται από έναν χωρισμό και αναζητά κάποιον που να της ταιριάζει.

Η Χρύσα φρόντισε από νωρίς να σβήσει όποια ελπίδα του Δημήτρη για δεύτερο ραντεβού. 

Προερχόμενη από έναν χωρισμό που της «ράγισε» την καρδιά, αναζητούσε έναν άντρα που να της κάνει το κλικ. Ο Δημήτρης δεν κατάφερε να της «κλέψει» την καρδιά και εν ολίγοις του είπε πως τον βλέπει φιλικά.

First Dates: Η κλήση του Δημήτρη στην πρώην του

First Dates: Η κλήση του Δημήτρη στην πρώην του 

Αν και εκτίμησε την ειλικρίνειά της, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, βρίσκοντας παρηγοριά στην πρώην του, την οποία πήρε τηλέφωνο στην τουαλέτα και της μίλησε για το αποτυχημένο του ραντεβού με τη 49χρονη ιδιωτική υπάλληλο.

«Τείνει προς το φιλικό», της εκμυστηρεύτηκε, ενώ στο cue του αποκάλυψε ότι συνεχίζουν να συζητούν τα νέα τους, παρά το γεγονός ότι έχουν χωρίσει. 

First Dates: Η καλύτερη φίλη του Δημήτρη είναι η πρώην του

First Dates: Η καλύτερη φίλη του Δημήτρη είναι η πρώην του

«Όταν μου είπε ότι σε βλέπω φιλικά, εγώ πήγα στην τουαλέτα, πήρα την πρώην μου τηλέφωνο και της τα είπα. Εντάξει, είμαστε πλέον δύο πολύ καλοί φίλοι και μιλάμε για διάφορα πράγματα ανοιχτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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