Ο κ. Παναγιώτης έφερε στο Cash or Trash ένα αντικείμενο από τα βάθη της θάλασσας.

Cash or Trash: Ο κ. Παναγιώτης «χάρισε» τη στολή δύτη στη μισή τιμή

Συγκεκριμένα, ο Θάνος Λούδος κλήθηκε να εκτιμήσει μια αυθεντική στολή δύτη, ιδιοκτησίας του ίδιου του πωλητή. Την κοστολόγησε στα 2.000 ευρώ, παραδίδοντας στον κ. Παναγιώτη την κάρτα της εκτίμησης.

Η κάρτα ανέγραφε το ποσό των 500 ευρώ, πράγμα που σήμαινε ότι οι buyers έπρεπε να ξεκινήσουν τις προσφορές τους από αυτό το όριο. Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη αποφάσισε να μη διεκδικήσει τα σπάνια αντικείμενα, θεωρώντας ότι δεν μπορούσε να τα αξιοποιήσει.

Cash or Trash: Ο Γιώργος Φλαμπούρης έκλεισε το deal της χρονιάς!

Ο Γιώργος Φλαμπούρης μπήκε δυναμικά στη δημοπρασία, εκτοπίζοντας με την προσφορά των 1.000 ευρώ τόσο την Άντα Πανά όσο και τον Δημήτρη Δεμερτζή. Ο νέος αγοραστής όχι μόνο πήρε τη στολή κατάδυσης μέσα από τα χέρια του Θάνου Μαρίνη, αλλά πέτυχε και κάτι πρωτόγνωρο.

«Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στο Cash or Trash να πέσει ο πωλητής στη μισή τιμή από την αρχική εκτίμηση», είπε εντυπωσιασμένη η Άντα Πανά.

Ο κ. Παναγιώτης, από την πλευρά του, δήλωσε πως επιθυμούσε να αποχωριστεί τα εν λόγω αντικείμενα για να «κόψει το νήμα» με το παρελθόν του.

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