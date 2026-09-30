Ακούγοντας Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και βλέποντας το πλήθος διακρίσεων που έλαβε στα 15α θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης, ξέραμε πως ήταν μία ευκαιρία που δεν έπρεπε να χάσουμε. Τα «μπουζούκια» μιας άλλης εποχής ήρθαν στην Αθήνα και η εμπειρία έμελε να είναι μοναδική.

Πριν καν αρχίσει η παράσταση, ακούγονταν ηχητικά μηνύματα που παρέπεμπαν στην έναρξη ενός ταξιδιού στον χωροχρόνο. Ένιωθες ότι βρισκόσουν σε μια χρονοκάψουλα με προορισμό την εποχή της άνθισης των σκυλάδικων.

Η Σοφία Καλεμκερίδου ανάμεσα σε ένα πολυπληθές ανδρικό cast στην παράσταση Αυτή Η Νύχτα Μένει

Η σκηνοθεσία, τα σκηνικά, τα κοστούμια, όλα συνέβαλαν στην αίσθηση της πραγματικότητας μιας άλλης εποχής, όχι τόσο μακρινής, οικείας.

Ο θίασος πολυπληθής και όλοι με μοναδική ερμηνεία. Τα τραγούδια, γνωστά ή άγνωστα, συνεπή με την εποχή.

Οι επιμέρους ιστορίες με χιούμορ ή δράμα σε έκαναν να γελάς ή να λυπάσαι αντίστοιχα με πολύ όμορφο τρόπο, να ταυτίζεσαι, ενώ συμμετέχεις από τη θέση του κοινού στα δρώμενα. Ιστορίες από την πλευρά των τραγουδιστριών, των παρουσιαστών, των ιδιοκτητών, των ατζέντηδων, των μουσικών, των λουλουδούδων, των μπράβων, των νεόπλουτων θαμώνων της επαρχιακής νύχτας.

Ο χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου σε ρόλο-έκπληξη

Στην οθόνη πραγματικές εμπειρίες μέσα από συνεντεύξεις παλιών καλιτεχνών και εικόνες από τις δεκαετίες του '80 και του '90 μέσα από στιγμιότυπα ταινιών.

Στην πρεμιέρα της παράστασης εμφανίστηκε η ίδια η Κατερίνα Στανίση επί σκηνής.

Στον ρόλο του πρωταγωνιστή ο πολυτάλαντος Παναγιώτης Πετράκης τραγουδούσε, χόρευε, άλλαζε κοστούμια. Ένας εξαιρετικός και ξεχωριστός καλλιτέχνης.

Ο Παναγιώτης Πετράκης στον ρόλο του πρωταγωνιστή στην παράσταση Αυτή Η Νύχτα Μένει

Με λίγα λόγια μια άψογη παράσταση προσεγμένη σε όλες της τις λεπτομέρειες, που σίγουρα θα τη θυμάται όποιος είχε την ευκαιρία να τη δει.

Το έργο αποτελεί θεατρική διασκευή σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη, του ομώνυμου μυθιστορήματος του Θάνου Αλεξανδρή, που είναι βασισμένο σε προσωπικές του εμπειρίες.

Ο Θάνος Αλεξανδρής εμφανίζεται στην παράσταση Αυτή Η Νύχτα Μένει, που έχει βασιστεί στο ομώνυμο βιβλίο του

Σε αυτό έχει βασιστεί και ομώνυμη ταινία σε σκηνοθεσία Νίκου Παναγιωτόπουλου και σενάριο του ίδιου συγγραφέα, με τη μοναδική μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, η οποία πλαισίωσε και τη θεατρική απόδοση. Αντίστοιχα, έχει γυριστεί και ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, που προβλήθηκε από τον Alpha.