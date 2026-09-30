Πτήση Ντουμπάι: «Λέγαμε δε θα ζήσουμε» - Σοκάρουν βίντεο από το αεροσκάφος

«Τρομοκράτης προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο», λέει το Ισραήλ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πτήση FZ1073 της Flydubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ υπήρξε στόχος βίαιης συμπλοκής μεταξύ των πιλότων, με τον συγκυβερνήτη να επιτίθεται με μαχαίρι στον κυβερνήτη.
  • Επιβάτες περιγράφουν πανικό και φόβο για συντριβή, με κραυγές και αίματα στο πιλοτήριο.
  • Το Ισραήλ εξετάζει την πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης, καθώς ενεργοποιήθηκαν κωδικοί κινδύνου 7700 και 7500.
  • Το αεροσκάφος υπέστη απότομη πτώση 14.000 ποδιών και προσγειώθηκε αναγκαστικά στη Σαουδική Αραβία.
  • Οι πιλότοι μεταφέρθηκαν για νοσηλεία λόγω των τραυμάτων τους.

Βίντεο από την καμπίνα της πτήσης FZ1073 της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ καταγράφουν τον πανικό που επικράτησε μέσα στο αεροσκάφος, την ώρα που στο πιλοτήριο εξελισσόταν η βίαιη συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων, οι εθνικότητες των οποίων δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.  

Πτήση Ντουμπάι: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - Ήθελε να «ρίξει» το αεροπλάνο

Στις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου ακούγονται κραυγές και ουρλιαχτά, ενώ επιβάτες περιγράφουν στιγμές κατά τις οποίες πίστεψαν ότι το αεροπλάνο θα συντριβεί. 

Πτήση Ντουμπάι: Αποκλείστηκε η αεροπειρατεία - Τσακώθηκαν οι πιλότοι

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με απόπειρα «τρομοκρατικής επίθεσης» από τον συγκυβερνήτη. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, υποστήριξε ότι «ένας τρομοκράτης επιχείρησε να συντρίψει ένα αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν». 

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη και να επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. 

Οι Αρχές εξετάζουν αν σκόπευε να συντρίψει το αεροπλάνο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί ο στόχος του. 

 

 

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ενεργοποιήθηκε αρχικά ο κωδικός 7700 και στη συνέχεια, για μικρό χρονικό διάστημα, ο 7500, που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πιθανής αεροπειρατείας ή παράνομης παρέμβασης. 

Η ένδειξη 7500 προκάλεσε συναγερμό στο Ισραήλ, με μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται. Οι αρχικοί φόβοι για αεροπειρατεία δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς οι πληροφορίες που ακολούθησαν έδειξαν σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των δύο πιλότων. 

 

 

«Πιστεύαμε θα πεθάνουμε» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες επιβατών της πτήσης

Μαρτυρίες επιβατών και συγγενών τους κάνουν λόγο για επίθεση με μαχαίρι μέσα στο πιλοτήριο. 

Μία μητέρα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η κόρη της τής τηλεφώνησε και της είπε πως ένας πιλότος προσπάθησε να σκοτώσει τον άλλον με μαχαίρι. Άλλη μητέρα ανέφερε στο Reuters ότι η κόρη της άκουσε κραυγές και στη συνέχεια είδε έναν άνδρα με μαχαίρι να έχει ακινητοποιήσει τον πιλότο στο πάτωμα, ενώ υπήρχαν αίματα. 

 

 

Επιβάτιδα δήλωσε στο Channel 12 ότι οι ταξιδιώτες άκουσαν ουρλιαχτά και στη συνέχεια είδαν αίματα όταν άνοιξε το πιλοτήριο. Σύμφωνα με την ίδια, επιβάτες βοήθησαν το πλήρωμα να ακινητοποιήσει τον φερόμενο ως δράστη. 

«Προσευχόμασταν, λέγαμε το "Shema Yisrael". Υπήρξαν στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγαίναμε ζωντανοί», περιέγραψε. 

Η «βουτιά» των 14.000 ποδιών και η αναγκαστική προσγείωση  

Κατά τη διάρκεια του αιματηρού περιστατικού καταγράφηκε απότομη απώλεια ύψους. 

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, το Boeing 737 MAX έχασε περίπου 14.000 πόδια σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Από περίπου 34.000 πόδια κατέβηκε προς τα 17.000, ανέκτησε προσωρινά ύψος και στη συνέχεια κατέβηκε ξανά κάτω από τα 14.000 πόδια. 

 

 

Η πτήση, που είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία. 

Το αεροδρόμιο Ταμπούκ έλαβε στις 08:44 τοπική ώρα σήμα κινδύνου από την FZ1073, με αίτημα για αναγκαστική προσγείωση. 

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε περίπου μία ώρα αργότερα χωρίς νέο απρόοπτο. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης μεταφέρθηκαν για νοσηλεία λόγω των τραυμάτων τους. 

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