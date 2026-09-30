Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Κολωνία (Γερμανία) διενεργεί από το περασμένο Σάββατο έρευνες και συλλήψεις με στόχο εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να πώλησε πάνω από ένα εκατομμύριο κινητά τηλέφωνα ως καινούρια, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μεταχειρισμένα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί έρευνες & συλλήψεις με στόχο εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να πώλησε πάνω από 1 εκατ. κινητά τηλέφωνα ως καινούρια

Το εγκληματικό κύκλωμα προκάλεσε εκτιμώμενη ζημία ύψους τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ στους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

Συνολικά 1.770 αστυνομικοί, καθώς και υπάλληλοι φορολογικών και τελωνειακών αρχών, πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε 19 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία και Ολλανδία), ενώ ελήφθη κατάθεση από μάρτυρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.