Το νέο Opel Astra στη Βελμάρ -Τιμές

Με επιλογές κίνησης που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη.

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Το νέο Opel Astra στη Βελμάρ -Τιμές
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Η Opel Βελμάρ παρουσιάζει το νέο Opel Astra, το μοντέλο που συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην compact κατηγορία, συνδυάζοντας σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και επιλογές κίνησης που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη. Με ανανεωμένη εμφάνιση και ακόμη πιο δυναμικό χαρακτήρα, το νέο Astra εκφράζει την εξέλιξη της σχεδιαστικής ταυτότητας της Opel. Οι καθαρές γραμμές, η χαρακτηριστική σχεδίαση του εμπρός μέρους και τα premium σχεδιαστικά στοιχεία αναδεικνύουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του μοντέλου. Το μοντέλο διατίθεται με μια ευρεία γκάμα επιλογών κίνησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να επιλέξουν την έκδοση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

Opel Astra Electric:  Το νέο Astra Electric αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της Opel στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας πλέον αυτονομία έως 454 km (WLTP¹) — αυξημένη κατά 35 km σε σχέση με πριν. Οι τιμές για το Astra Electric ξεκινούν από €37.600 (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα και κρατική επιδότηση).

Το νέο Opel Astra στη Βελμάρ -Τιμές
Opel Astra Plug-in Hybrid: Το νέο Astra Plug-in Hybrid συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις με μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία και ακόμη υψηλότερη αποδοτικότητα. Οι τιμές για το Astra Plug-in Hybrid ξεκινούν από €41.000 (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα).Opel Astra Hybrid: Για όσους αναζητούν τα πλεονεκτήματα της εξηλεκτρισμένης οδήγησης χωρίς ανάγκη φόρτισης, το Astra Hybrid 48V αποτελεί μια ιδιαίτερα πρακτική και οικονομικά αποδοτική επιλογή για καθημερινή χρήση. Οι τιμές για το Astra Hybrid ξεκινούν από €26.900 (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα).

Opel Astra Diesel: Για όσους προτιμούν κινητήρες εσωτερικής καύσης, το Astra διατίθεται και με αποδοτικό κινητήρα 1.5 lt Diesel 130 hp και αυτόματο κιβώτιο, με που ξεκινούν από €24.900 (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα).
 

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