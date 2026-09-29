H Maxus στην Auto Athina 2026 Powered by Ατλαντική Ένωση

Η MAXUS θα έχει δυναμική παρουσία στην AUTO ATHINA 2026 Powered by Ατλαντική Ένωση, τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της χώρας, που θα πραγματοποιηθεί από 3 έως και 11 Οκτωβρίου 2026 στο Metropolitan Expo, φιλοξενώντας τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου και παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό όλες τις σύγχρονες εξελίξεις της αυτοκίνησης

Η MAXUS, ένας από τους πιο καινοτόμους κατασκευαστές ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων παγκοσμίως και επαγγελματικός βραχίονας του Ομίλου SAIC Motor – της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα, έχοντας διαγράψει μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία στην ελληνική αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV), με υψηλές επιδόσεις, θα δώσει δυναμικό «παρών» στην έκθεση που θα συγκεντρώσει όλους τους λάτρεις των τεσσάρων τροχών.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά όλη την γκάμα της μάρκας, από το eDeliver 5 έως το ισχυρό eDeliver 9 και το T60 Max, ενώ την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της Press Day, θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του MAXUS eTERRON 9 στην ελληνική αγορά.

Η μάρκα, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Automotive Solutions A.E., μέλος του Ομίλου Motor Oil, ενώ την πανελλαδική διανομή και την τεχνική υποστήριξη της μάρκας έχει αναλάβει ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, έχει σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων, γεγονός που έχει ήδη αναγνωριστεί από την έδρα της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία και ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στην αγορά.

Η MAXUS παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική ανάπτυξης της παρουσίας της στην Ελλάδα, επενδύοντας διαρκώς στην εξυπηρέτηση πελατών, στην ενίσχυση του δικτύου της και στην προσφορά καινοτόμων και αποδοτικών λύσεων επαγγελματικής μετακίνησης.

AUTO ATHINA 2026 | 3–11 Οκτωβρίου 2026

Metropolitan Expo

MAXUS | Hall 3 | Stand B7

Ώρες λειτουργίας για το κοινό

Δευτέρα–Παρασκευή: 14:00–21:00

Σάββατο–Κυριακή: 10:00–21:00

Press Day | Παρασκευή 2 Οκτωβρίου2026

Ώρες λειτουργίας: 10:00–20:00

15:30–15:45 | Παρουσίαση MAXUS eTERRON 9

18:15 | Επίσημα εγκαίνια της έκθεσης

Σχετικά με την Automotive Solutions

Η Automotive Solutions S.A., μέλος του Ομίλου Motor Oil, αποτελεί κορυφαίο στρατηγικό εταίρο στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, των εξειδικευμένων οχημάτων και των λύσεων μικροκινητικότητας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Από την ίδρυσή της το 2002, η εταιρεία αναπτύσσει ολοκληρωμένες, βιώσιμες λύσεις διαχείρισης στόλου, κατέχοντας ηγετική θέση με μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 80% στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο, καθώς και ισχυρή παρουσία στη βιομηχανία και τις αστικές εφοδιαστικές αλυσίδες (last-mile delivery).

Ως αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας διεθνώς αναγνωρισμένων κατασκευαστών (όπως E-Z-GO, Cushman, Melex, Taylor-Dunn) και των προηγμένων επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων Maxus, η εταιρεία προσφέρει ένα end-to-end μοντέλο υπηρεσιών. Αυτό εκτείνεται από την προμήθεια και τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) έως την πλήρη τεχνική υποστήριξη, τη διάθεση ανταλλακτικών και την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης.

Με επίκεντρο τις υπερσύγχρονες κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Μεταμόρφωση Αττικής, η Automotive Solutions S.A. συνδυάζει την τεχνογνωσία με την καινοτομία, οδηγώντας τη μετάβαση των επιχειρήσεων προς την πράσινη και ενεργειακά αποδοτική κινητικότητα.

Σχετικά με τoν Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ιδρύθηκε το 1922 και εξακολουθεί να διοικείται από την ιδρυτική οικογένεια αποτελώντας έναν δυναμικό οργανισμό ο οποίος διατηρεί φυσική παρουσία στην Ελλάδα, καθώς και στην Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία μέσω των θυγατρικών του.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας μιας ευρείας γκάμας επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και μηχανημάτων, από διεθνώς καταξιωμένους κατασκευαστές. Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιό του επεκτείνεται στις ενοικιάσεις και το leasing οχημάτων μέσω της στρατηγικής του συνεργασίας με την Kinsen, στις ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω της θυγατρικής του Απόλλων, και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες μέσω της θυγατρικής του Enser.

