Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία

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Αυτοκινητο
Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία
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Τo πρώτο μοντέλο που συστήνει τη Lepas στην ελληνική αγορά ονομάζεται L8. Είναι ένα κομψό, οικογενειακό SUV της κατηγορίας μεγέθους D, με εικόνα πλήρως ευθυγραμμισμένη στο ευρωπαϊκό πρότυπο. Εκφράζοντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία “Leopard Aesthetics”, αντλεί έμπνευση από το συνδυασμό δύναμης και κομψότητας της λεοπάρδαλης, η οποία αποτελεί και το πρώτο συνθετικό της λέξης “Lepas” (Leopard + Passion).

Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία
Στο εμπρός μέρος η μάσκα και τα λεπτά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED αποτελούν σαφή παραπομπή στη ματιά του εντυπωσιακού αιλουροειδούς. Στο προφίλ η ρευστή γραμμή της οροφής, οι λείες επιφάνειες, οι χωνευτές χειρολαβές στις πόρτες και οι τροχοί με ζάντες διαμέτρου έως 20” αναδεικνύουν την εκλεπτυσμένη φύση του L8.Ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος εκπέμπει και η εικόνα του πίσω μέρους, με φωτιστικά σώματα που συνδέονται με φωτεινή μπάρα LED ώστε να τονίζεται η διάσταση του πλάτους.

Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία
Με συνολικό μήκος 4.688 mm, πλάτος 1.871 mm και ύψος 1.686 mm το L8 τοποθετείται ξεκάθαρα στην κατηγορία των D-SUV, επιτυγχάνοντας τον ιδανικό συνδυασμό εξωτερικών διαστάσεων και εσωτερικής ευρυχωρίας. Το ρόλο του σε αυτό παίζει σαφώς το τεράστιο μεταξόνιο των 2.800 mm, η αναλογία του οποίου ως προς το μήκος φτάνει το 59%. Οι χώροι είναι άφθονοι τόσο για τον οδηγό και το συνοδηγό όσο και για τους πίσω επιβάτες που έχουν 970 mm διαθέσιμα για τα γόνατα. Επιπρόσθετα, η πρακτικότητα αποτυπώνεται σε κάθε σημείο της καμπίνας: Υπάρχουν 47 αποθηκευτικοί χώροι για μικροπράγματα, καθώς και 507 lt για τις αποσκευές.

Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία
Με οδηγό τη φιλοσοφία “Exquisite Space”, η καμπίνα υιοθετεί ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με φωτεινό διάκοσμο και έμφαση στην πρακτικότητα, την υψηλή ποιότητα και την ψηφιακή τεχνολογία. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται ξεχωρίζουν για την μαλακή και απαλή υφή, δημιουργώντας σε συνδυασμό με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό 256 χρωμάτων ιδιαίτερα ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Η ψηφιακή εμπειρία είναι υπόθεση του “Lepas Advanced Smart Cockpit” το οποίο αποτελείται από έναν ευανάγνωστο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25” και μια κατακόρυφη οθόνη αφής 13,2”. Ο επεξεργαστής που χρησιμοποιείται είναι Qualcomm Snapdragon 8155, για γρήγορη απόκριση και εμπειρία χρήσης όμοια με ενός smartphone.

Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής Lepas app είναι εφικτός απομακρυσμένος έλεγχος του οχήματος, ενώ υποστηρίζονται Over The Air ενημερώσεις ώστε το σύστημα να μένει πάντα ευθυγραμμισμένο με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.Πέρα από την υψηλή ποιότητα και εργονομία, η καμπίνα του Lepas L8 PHEV διαπρέπει και στον τομέα της άνεσης. Για παράδειγμα υπάρχουν αναδιπλούμενα τραπεζάκια για τους πίσω επιβάτες, ενώ οι πλάτες των καθισμάτων τους έχουν ρυθμιζόμενη κλίση.

Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία

Προκειμένου να καλλιεργηθεί όσο πιο κομψή και πολυτελής ατμόσφαιρα στην καμπίνα, η προσοχή στη λεπτομέρεια εκτείνεται σε κάθε πτυχή. Το ενεργό Noise Canceling που φροντίζει για πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου, το ενεργό σύστημα ελέγχου της ποιότητας και καθαρισμού του αέρα καθώς και η ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή, σε κάνουν να αισθάνεσαι υπέροχα σε όποιο κάθισμα του L8 PHEV κι εάν βρίσκεσαι.

Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία

Lepas Super Hybrid: Το μυστικό της κορυφαίας αποδοτικότητας
Το Lepas L8 PHEV βασίζεται στην πλατφόρμα Intelligent LEX, κάτι που ισοδυναμεί με κορυφαία τεχνολογία σε κάθε τομέα. Τo προηγμένο Plug-in Hybrid σύστημα Lepas Super Hybrid δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση, με μετάδοση σταθερής σχέσης. Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 150 kW (204 HP) και 310 Nm, ενώ συνεργάζεται με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDI με 105 kW (143 HP) και 215 Nm. Συνδυαστικά, η μέγιστη ισχύς του συστήματος φτάνει τα 205 kW (279 HP) και η ροπή τα 365 Nm, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,9”, με τελική ταχύτητα στα 179 km/h.

Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία

Ο θερμικός κινητήρας είναι ειδικά εξελιγμένος για υβριδικά μοντέλα, in-house από το τμήμα ACTECO του Chery Group, με την τρέχουσα γενιά να είναι η 5η. Ξεχωρίζει για την υψηλή θερμοδυναμική απόδοση που φτάνει το 44,5%, την ώρα που το σύστημα μετάδοσης DHT (Dedicated Hybrid Transmission) έχει βαθμό απόδοσης 97,6%, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση σε συνδυασμό με σχεδόν αμελητέες απώλειες ενέργειας.
Η μπαταρία του υβριδικού συστήματος είναι τεχνολογίας LFP (Lithium Iron Phosphate) και έχει χωρητικότητα 18,4 kWh. Η ενέργειά της είναι αρκετή για αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που πλησιάζει  τα 100 km, καλύπτοντας με το παραπάνω τις καθημερινές μετακινήσεις. Η πλήρης φόρτιση σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ολοκληρώνεται σε 3,3 ώρες ενώ υπάρχει και δυνατότητα ταχυφόρτισης σε συνεχές

Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία
Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ καυσίμου των 60 lt, το Lepas Super Hybrid εξασφαλίζει στο L8 PHEV συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 km χωρίς κανένα ανεφοδιασμό, τιμή που υπερκαλύπτει κάθε ανάγκη.Το Lepas Super Hybrid έχει επίσης λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), με δυνατότητα παροχής ισχύος έως 6,6 kW σε εξωτερικές συσκευές. Έτσι, το L8 PHEV μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρικό εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους, αναδεικνύοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του.

Προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού 
Η άνετη και ασφαλής συμβίωση με το L8 PHEV ήταν πρωταρχικό ζητούμενο κατά την εξέλιξή του. Υπάρχει πληθώρα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού, τα οποία υποστηρίζουν αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2. Στον αυτοκινητόδρομο το Adaptive Cruise Control (ACC) ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα και την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, όντας πάντα σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει κάθε απρόοπτο. Σε συνδυασμό δε με το σύστημα διατήρησης λωρίδας επιτρέπει την ομαλή παρακολούθηση της κίνησης σε όλο το εύρος ταχυτήτων.

Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία

Κατά την κίνηση στην πόλη το σύστημα πανοραμικής απεικόνισης HD 540 μοιρών αντλεί δεδομένα από 7 κάμερες, 12 ραντάρ υπερήχων και 2 ραντάρ μικροκυμάτων, προσφέροντας κρυστάλλινη εικόνα σε πραγματικό χρόνο για να διευκολύνει τους ελιγμούς και το παρκάρισμα. Το παρκάρισμα μπορεί να γίνει πλήρως αυτόματα, σε παράλληλες ή κάθετες θέσεις, αλλά και σε χώρο που θα υποδείξει ο οδηγός στην οθόνη. Επιπλέον, με τη λειτουργία Remote Parking Assist ο χρήστης μπορεί να βγει από το αυτοκίνητο και να ελέγξει την ολοκλήρωση του παρκαρίσματος με το κλειδί. Επιπλέον, το L8 έχει και τη δυνατότητα να καταγράψει την κίνησή του με χαμηλή ταχύτητα, έτσι ώστε στη συνέχεια να διαγράψει ακριβώς το ίδιο «μονοπάτι» με όπισθεν, για δεκάδες μέτρα, χωρίς καμία επέμβαση του οδηγού.

Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία
Τεράστια έμφαση έχει δοθεί και στην παθητική ασφάλεια. Η δομή του αμαξώματος είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, δημιουργώντας έναν πολύ άκαμπτο κλωβό προστασίας. Αποτελείται κατά 75% από χάλυβα υψηλής αντοχής και αλουμίνιο, ενώ χρησιμοποιείται και χάλυβας θερμής διαμόρφωσης σε ποσοστό 22%.Σε 28 κρίσιμα σημεία έχει χρησιμοποιηθεί χάλυβας αντοχής 1.500 MPa, την ώρα που στο πάτωμα 8 διαμήκεις και 5 εγκάρσιες δοκοί ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ακαμψία. Το Lepas L8 PHEV εξοπλίζεται με 10 αερόσακους που λειτουργούν σε συνεργασία με ένα προηγμένο σύστημα συγκράτησης του σώματος, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση.
Ρυθμισμένο με γνώμονα την κορυφαία άνεση και ποιότητα κύλισης, το Lepas L8 PHEV προσφέρει απολαυστική εμπειρία μετακίνησης. Η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στο πίσω σύστημα απορροφά άριστα όλες τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, ενώ το στιβαρό πλαίσιο και η βελούδινη λειτουργία του υβριδικού συστήματος κίνησης συνθέτουν μια ολοκληρωτικά premium οδηγική εμπειρία.

Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία
Όπως όλα τα μοντέλα της Lepas, το L8 PHEV καλύπτεται από 7ετή (ή 150.000 km) εργοστασιακή και μεταβιβάσιμη εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, ίσης διάρκειας οδική βοήθεια καθώς και από 8ετή (ή 160.000 km) για την μπαταρία υψηλής τάσης. Οι πωλήσεις του θα ξεκινήσουν άμεσα μέσα από σημεία του δικτύου της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Leapmotor, FIAT Professional) του Ομίλου Βασιλάκη.
 

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