Ράλλυ Ευβοϊκού: Οι ημερομηνίες και οι συμμετοχές

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Ράλλυ Ευβοϊκού: Οι ημερομηνίες και οι συμμετοχές
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Με επίκεντρο τη Δροσιά Χαλκίδας και δύο γνώριμες και συνάμα αγαπημένες ειδικές διαδρομές, θα διεξαχθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου το Ράλλυ Ευβοϊκού. Ο αγώνας έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τους συμμετέχοντες, καθώς προσμετρά σε τρεις διαφορετικούς θεσμούς. Συγκεκριμένα, αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου, τον τέταρτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων και τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου Ιστορικών Αυτοκινήτων.

Οργανωτής του Ράλλυ Ευβοϊκού είναι ο Αγωνιστικός Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων (ΑΣΙΣΑ), με τη διοργάνωση να υποστηρίζεται από τους χορηγούς Tactical Shop και Bebidas Lucero. Καινοτομία στο φετινό Ράλλυ Ευβοϊκού αποτελεί η Πανηγυρική Εκκίνηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου στο Εμπορικό Λιμάνι της Χαλκίδας, με φόντο την εμβληματική Παλαιά Γέφυρα της πόλης.

Ράλλυ Ευβοϊκού: Οι ημερομηνίες και οι συμμετοχές

Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, με τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο να πραγματοποιείται στο Λύκειο Δροσιάς Χαλκίδας, από τις 11:00 έως τις 16:00. Στις 19:30 θα ακολουθήσει η Πανηγυρική Εκκίνηση στο Εμπορικό Λιμάνι της Χαλκίδας.

Το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από την έξοδο του Service Park, το οποίο θα φιλοξενείται στο Λύκειο Δροσιάς Χαλκίδας, με προορισμό την πρώτη αγωνιστική δοκιμασία της ημέρας. Η δράση θα ξεκινήσει με την περίφημη Ειδική Διαδρομή «Tactical Shop Ριτσώνα», μήκους 7,47 χλμ., στις 09:48, ενώ στις 10:41 θα ακολουθήσει η Ειδική Διαδρομή «Bebidas Πλατανάκι», μήκους 11,21 χλμ.

Ράλλυ Ευβοϊκού: Οι ημερομηνίες και οι συμμετοχές

Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ειδικών διαδρομών, τα πληρώματα θα επιστρέψουν στο Service Park για ημίωρο Service στο Λύκειο Δροσιάς Χαλκίδας. Στη συνέχεια θα επαναλάβουν τις δύο ειδικές διαδρομές, πραγματοποιώντας τη δεύτερη διέλευση από τις «Tactical Shop Ριτσώνα» και «Bebidas Πλατανάκι». Ο τερματισμός του αγώνα είναι προγραμματισμένος για τις 13:42, ενώ η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την απονομή των επάθλων στους διακριθέντες, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 στο Εμπορικό Λιμάνι της Χαλκίδας.

Το συνολικό μήκος του Ράλλυ Ευβοϊκού ανέρχεται σε 124,96 χλμ., εκ των οποίων τα 37,36 χλμ. είναι αγωνιστικά.

 

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