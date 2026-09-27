Ένα νέο μοντέλο επιδοτούμενης απασχόλησης, που επιχειρεί να συνδυάσει την τηλεργασία με την παραμονή των εργαζομένων στην περιφέρεια, σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που θα φτάνει στο 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα 12 μηνών, για επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν εργαζόμενους οι οποίοι κατοικούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Το σχέδιο προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, εξηγώντας ότι βασική λογική του προγράμματος είναι ο εργαζόμενος να μην αναγκάζεται να εγκαταλείψει τον τόπο κατοικίας του προκειμένου να βρει δουλειά. Αντίθετα, θα μπορεί να προσλαμβάνεται από επιχείρηση που βρίσκεται αλλού και να εργάζεται εξ αποστάσεως.

Επιδότηση για 12 μήνες – Θα υπάρχει πλαφόν

Το οικονομικό κίνητρο προς τις επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς το Δημόσιο θα καλύπτει το 90% του μισθολογικού κόστους και των ασφαλιστικών εισφορών κατά τον πρώτο χρόνο της απασχόλησης.

H επιδότηση θα παρέχεται μέχρι ενός συγκεκριμένου ανώτατου ορίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί το ύψος αυτού του πλαφόν.

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