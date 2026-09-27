Τηλεργασία με επιδότηση 90% για έναν χρόνο: Ποιους αφορά το νέο πρόγραμμα

Από το βουνό ή το απομακρυσμένο νησί χωρίς μετακόμιση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.09.26 , 20:12 Πλάκα: Εξετάζουν το ενδεχόμενο διαρροής από ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου
27.09.26 , 20:00 Ράλλυ Ευβοϊκού: Οι ημερομηνίες και οι συμμετοχές
27.09.26 , 18:34 Τηλεργασία με επιδότηση 90% για έναν χρόνο: Ποιους αφορά το νέο πρόγραμμα
27.09.26 , 18:05 Στο χειρουργείο ο Παύλος Κοντογιαννίδης- Η φωτογραφία που δημοσίευσε
27.09.26 , 17:18 Απολαυστικός διάλογος της Ηλιάκη με την κόρη της για τη συναυλία της Βίσση
27.09.26 , 17:14 Θάσος: Τραυματίστηκε σοβαρά 16χρονος ποδοσφαιριστής
27.09.26 , 17:01 Έκρηξη Πλάκα: Ποιο ήταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που «χάθηκε» στα συντρίμμια
27.09.26 , 16:46 Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Περάνι Σαλαμίνας
27.09.26 , 16:00 Τα 3 ζώδια που δεν μπορείς να εμπιστευτείς, και σίγουρα θα σε προδώσουν
27.09.26 , 15:59 Διαφήμιζε ρόφημα για... «καθαρό» αλκοτέστ
27.09.26 , 15:16 Ρέμα Πικροδάφνης: Γεμίζει λύματα και σαπουνάδες με την πρώτη βροχή
27.09.26 , 14:39 ΟΑΚΑ: Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση
27.09.26 , 14:25 Μαζωνάκης: Όταν τραγούδησε το «Τρένο» και ξέσπασε σε κλάματα
27.09.26 , 14:00 Yoga nidra: Η πρακτική που μπορεί να βοηθήσει όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος
27.09.26 , 13:18 Χαραλαμπόπουλος: H συγκινητική χειρονομία προς τους συναδέλφους του
Τα 3 ζώδια που δεν μπορείς να εμπιστευτείς, και σίγουρα θα σε προδώσουν
ΟΑΚΑ: Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση
Stars System: Ξεκινά η πιο σημαντική εβδομάδα του Φθινοπώρου
Noνά η Πάολα- Στο πλευρό της η κούκλα κόρη της Παολίνα
Έκρηξη Πλάκα: Ποιο ήταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που «χάθηκε» στα συντρίμμια
Μαζωνάκης: Όταν τραγούδησε το «Τρένο» και ξέσπασε σε κλάματα
Ξέσπασε η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη: «Θα πέσουν μηνύσεις»
Πλάκα: Εξετάζουν το ενδεχόμενο διαρροής από ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου
Τσιμτσιλή: Με royal blue δημιουργία σε dinner κάτω από την Ακρόπολη
Μεσσαροπούλου: Το «πριν» και το «μετά» της και η αλλαγή που εντυπωσιάζει
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία Pexels
Επιδοτούμενη εξ' αποστάσεως απασχόληση για κατοίκους ορεινών και νησιωτικών περιοχών / Bίντεο από ΕΡΤ (αρχείου)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα νέο μοντέλο επιδοτούμενης απασχόλησης, που επιχειρεί να συνδυάσει την τηλεργασία με την παραμονή των εργαζομένων στην περιφέρεια, σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που θα φτάνει στο 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα 12 μηνών, για επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν εργαζόμενους οι οποίοι κατοικούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Το σχέδιο προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, εξηγώντας ότι βασική λογική του προγράμματος είναι ο εργαζόμενος να μην αναγκάζεται να εγκαταλείψει τον τόπο κατοικίας του προκειμένου να βρει δουλειά. Αντίθετα, θα μπορεί να προσλαμβάνεται από επιχείρηση που βρίσκεται αλλού και να εργάζεται εξ αποστάσεως.

Επιδότηση για 12 μήνες – Θα υπάρχει πλαφόν

Το οικονομικό κίνητρο προς τις επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς το Δημόσιο θα καλύπτει το 90% του μισθολογικού κόστους και των ασφαλιστικών εισφορών κατά τον πρώτο χρόνο της απασχόλησης.

H επιδότηση θα παρέχεται μέχρι ενός συγκεκριμένου ανώτατου ορίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί το ύψος αυτού του πλαφόν.

 

Διαβάστε περισσότερα στο newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ
Οικονομια
Ο χάρτης των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Οκτωβρίου
χρήματα ευρώ
Οικονομια
Επίδομα 400 ευρώ: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η πληρωμή
Φωτοβολταϊκά μπαλκονιού
Οικονομια
Φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Πώς μειώνουν έως 20% τον λογαριασμό ρεύματος
Μέτρα σε 2 δόσεις για καύσιμα
Οικονομια
Ανακοινώσεις μέτρων σε δύο δόσεις για καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης
πλατφόρμα για διαθήκες
Οικονομια
Κληρονομιές: Τέλος στις «παγίδες» με τα κρυφά χρέη
χρήματα
Οικονομια
Ενοίκια, συντάξεις, επιδόματα: Ποιοι πληρώνονται έως το τέλος του 2026
Στα Ύψη Το Πετρέλαιο Κίνησης: Οδεύει Στα 2,70€ Στα Νησιά
Οικονομια
Στα «ύψη» το πετρέλαιο κίνησης: Ολοταχώς για 2,70€ στα νησιά
Επιστροφή Ενοικίου: Ποιοι Πληρώνονται 25/9
Οικονομια
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς στις 25/9
Καυσόξυλα
Οικονομια
Πόσο κοστίζουν φέτος τα καυσόξυλα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top