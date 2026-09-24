Στα «ύψη» το πετρέλαιο κίνησης: Ολοταχώς για 2,70€ στα νησιά

Έντονη ανησυχία στις επιχειρήσεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η τιμή του diesel κίνησης φτάνει τα 2,50€ στα αστικά κέντρα και 2,70€ στα νησιά.
  • Η αύξηση της τιμής επηρεάζει επιχειρήσεις και καταναλωτές, με πιθανές αυξήσεις στις τελικές τιμές προϊόντων.
  • Το αυξημένο κόστος λειτουργίας πλήττει διάφορους κλάδους, όπως εστιατόρια και αρτοποιεία.
  • Επιχειρήσεις ενδέχεται να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους ή να προχωρήσουν σε περικοπές προσωπικού.
  • Η μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές είναι αναπόφευκτη για πολλές επιχειρήσεις.

Σε επίπεδα που προκαλούν έντονη ανησυχία κινείται η τιμή του diesel κίνησης. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η τιμή του diesel στα μεγάλα αστικά κέντρα οδεύει προς τα 2,50 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά, λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2,70 ευρώ! 

Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, αλλά αναμένεται να επηρεάσει και τους καταναλωτές, καθώς το αυξημένο κόστος λειτουργίας είναι δύσκολο να απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις και αναμένεται να μετακυλιστεί στις τελικές τιμές των προϊόντων. 

Στα «ύψη» το πετρέλαιο κίνησης: Ολοταχώς για 2,70€ στα νησιά

Το πρόβλημα αφορά ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών κλάδων, από ενεργοβόρες επιχειρήσεις και εστιατόρια μέχρι ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία και αρτοποιεία. 

Οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ολοένα υψηλότερο λειτουργικό κόστος, γεγονός που, σύμφωνα με την εικόνα της αγοράς, μπορεί να οδηγήσει είτε σε περιορισμό της δραστηριότητας είτε σε περικοπές προσωπικού. 

Παράλληλα, όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να απορροφήσουν την επιβάρυνση αναμένεται να προχωρήσουν σε αυξήσεις των τιμών, μεταφέροντας μέρος του κόστους στον καταναλωτή. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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