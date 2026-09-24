Σε επίπεδα που προκαλούν έντονη ανησυχία κινείται η τιμή του diesel κίνησης.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η τιμή του diesel στα μεγάλα αστικά κέντρα οδεύει προς τα 2,50 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά, λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2,70 ευρώ!
Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, αλλά αναμένεται να επηρεάσει και τους καταναλωτές, καθώς το αυξημένο κόστος λειτουργίας είναι δύσκολο να απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις και αναμένεται να μετακυλιστεί στις τελικές τιμές των προϊόντων.
Το πρόβλημα αφορά ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών κλάδων, από ενεργοβόρες επιχειρήσεις και εστιατόρια μέχρι ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία και αρτοποιεία.
Οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ολοένα υψηλότερο λειτουργικό κόστος, γεγονός που, σύμφωνα με την εικόνα της αγοράς, μπορεί να οδηγήσει είτε σε περιορισμό της δραστηριότητας είτε σε περικοπές προσωπικού.
Παράλληλα, όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να απορροφήσουν την επιβάρυνση αναμένεται να προχωρήσουν σε αυξήσεις των τιμών, μεταφέροντας μέρος του κόστους στον καταναλωτή.
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