O Σεπτέμβριος της Δανάης Μπάρκα μέσα από φωτογραφίες

«Πόσα χωράει ένας μήνας; Αυτά είναι τα μισά», έγραψε

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 24.09.26, 16:04
Το βίντεο που δημοσίευσε η Δανάη Μπάρκα στο carousel φωτογραφιών της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε στιγμές του Σεπτεμβρίου στο Instagram, περιλαμβάνοντας χαλάρωση στην Καρδαμύλη και βόλτες με σκάφος.
  • Η ηθοποιός και παρουσιάστρια είναι έγκυος και προετοιμάζεται για τον ερχομό του παιδιού της με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.
  • Ανάμεσα στις προετοιμασίες είναι η ανακαίνιση του σπιτιού τους, με την αποκάλυψη του ανακαινισμένου μπάνιου.
  • Η Δανάη απόλαυσε γευστικά εδέσματα και στιγμές με την κουμπάρα της, Νόνη Δούνια.
  • Στον ελεύθερο χρόνο της, έκανε περιποίηση προσώπου και μοιράστηκε selfies με μάσκα ομορφιάς.

H Δανάη Μπάρκα μοιράζεται συχνά με τους followers της στο Ιnstagram στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, αλλά και τις σκέψεις και τα συναισθήματά της. Αργά το βράδυ της Τετάρτης, επανήλθε με ένα carousel φωτογραφιών, παρουσιάζοντας στιγμές της κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.  

Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης σε σκάφος στην Καρδαμύλη/ instagram

Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης σε σκάφος στην Καρδαμύλη/ instagram

Αυτή τη φορά, μας έδειξε τις στιγμές χαλάρωσης στην Καρδαμύλη με τον σύζυγό της, τη βόλτα με σκάφος, τη μάσκα ομορφιάς που έκανε, τα πιάτα που δοκίμασε,  τα γέλια στο αυτοκίνητο με την κουμπάρα της, Νόνη Δούνια, αλλά και το ανακαινισμένο μπάνιο του σπιτιού της.

«Σεπτέμβρης • Πόσα χωράει ένας μήνας ; Αυτά είναι τα μισά», έγραψε στη λεζάντα. 

Δανάη Μπάρκα / instagram

Δανάη Μπάρκα / instagram

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια διανύει μια ξεχωριστή φάση της ζωής της, αυτήν της εγκυμοσύνης της. Με τον Φάνη Μπότση παντρεύτηκαν στη Μεσσηνία τον περασμένο Ιούνιο, κάνοντας έναν γάμο όπως τον ήθελαν και τώρα το ζευγάρι προετοιμάζεται για τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειάς τους. 

Ανάμεσα στις προετοιμασίες είναι και η ανακαίνιση του σπιτιού τους. Η Δανάη Μπάρκα έχει μιλήσει αρκετές φορές για την κούραση που είχε όλο αυτό και στο τελευταίο post, αποκάλυψε και το αποτέλεσμα, το ανακαινισμένο μπάνιο της. 

Δανάη Μπάρκα: Το ανακαινισμένο μπάνιο της / instagram

Δανάη Μπάρκα: Το ανακαινισμένο μπάνιο της / instagram

Σε άλλα νέα, ο μήνας για τη Δανάη Μπάρκα είχε στιγμές με την κουμπάρα της, Νόνη Δούνια, εξορμήσεις στις Κιτριές και την Καρδαμύλη, γευστικά εδέσματα και θέα θάλασσα. 

Δανάη Μπάρκα- Νόνη Δούνια/ instagram

Δανάη Μπάρκα- Νόνη Δούνια/ instagram

Ελληνικά θαλασσινά εδέσματα/ instagram

Ελληνικά πιάτα με θαλασσινά εδέσματα/ instagram

Ο όρμος στις Κιτριές Μεσσηνίας/ instagram

Ο όρμος στις Κιτριές Μεσσηνίας/ instagram

Πάντως, η ηθοποιός βρήκε ευκαιρία και λίγο χρόνο για beauté. Έβγαλε selfie με τη μάσκα προσώπου που εφάρμοσε για ενυδάτωση και λάμψη, ενώ σε ένα βίντεο, αποκάλυψε τι έκανε όταν η κομμώτρια της περιποιούταν τα extension στα μαλλιά της. 

Η selfie της Δανάης Μπάρκα με μάσκα προσώπου/ instagram

Η selfie της Δανάης Μπάρκα με μάσκα προσώπου/ instagram
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