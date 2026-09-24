H Δανάη Μπάρκα μοιράζεται συχνά με τους followers της στο Ιnstagram στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, αλλά και τις σκέψεις και τα συναισθήματά της. Αργά το βράδυ της Τετάρτης, επανήλθε με ένα carousel φωτογραφιών, παρουσιάζοντας στιγμές της κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης σε σκάφος στην Καρδαμύλη/ instagram

Αυτή τη φορά, μας έδειξε τις στιγμές χαλάρωσης στην Καρδαμύλη με τον σύζυγό της, τη βόλτα με σκάφος, τη μάσκα ομορφιάς που έκανε, τα πιάτα που δοκίμασε, τα γέλια στο αυτοκίνητο με την κουμπάρα της, Νόνη Δούνια, αλλά και το ανακαινισμένο μπάνιο του σπιτιού της.

«Σεπτέμβρης • Πόσα χωράει ένας μήνας ; Αυτά είναι τα μισά», έγραψε στη λεζάντα.

Δανάη Μπάρκα / instagram

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια διανύει μια ξεχωριστή φάση της ζωής της, αυτήν της εγκυμοσύνης της. Με τον Φάνη Μπότση παντρεύτηκαν στη Μεσσηνία τον περασμένο Ιούνιο, κάνοντας έναν γάμο όπως τον ήθελαν και τώρα το ζευγάρι προετοιμάζεται για τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειάς τους.

Ανάμεσα στις προετοιμασίες είναι και η ανακαίνιση του σπιτιού τους. Η Δανάη Μπάρκα έχει μιλήσει αρκετές φορές για την κούραση που είχε όλο αυτό και στο τελευταίο post, αποκάλυψε και το αποτέλεσμα, το ανακαινισμένο μπάνιο της.

Δανάη Μπάρκα: Το ανακαινισμένο μπάνιο της / instagram

Σε άλλα νέα, ο μήνας για τη Δανάη Μπάρκα είχε στιγμές με την κουμπάρα της, Νόνη Δούνια, εξορμήσεις στις Κιτριές και την Καρδαμύλη, γευστικά εδέσματα και θέα θάλασσα.

Δανάη Μπάρκα- Νόνη Δούνια/ instagram

Ελληνικά πιάτα με θαλασσινά εδέσματα/ instagram

Ο όρμος στις Κιτριές Μεσσηνίας/ instagram

Πάντως, η ηθοποιός βρήκε ευκαιρία και λίγο χρόνο για beauté. Έβγαλε selfie με τη μάσκα προσώπου που εφάρμοσε για ενυδάτωση και λάμψη, ενώ σε ένα βίντεο, αποκάλυψε τι έκανε όταν η κομμώτρια της περιποιούταν τα extension στα μαλλιά της.

Η selfie της Δανάης Μπάρκα με μάσκα προσώπου/ instagram