Σε λειτουργία τίθεται σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου το Thessaly Evros Pass 2026, μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου (ώρα: 23: 59).

Σημειώνεται ότι η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής, 8.900 πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο προορισμούς (Thessaly και Evros) και σε δύο ημερολογιακές φάσεις (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2026).

Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν:

7.500 κάρτες των 200 ευρώ για το Thessaly Pass (Α’ φάση : 3.750, Β’ φάση : 3.750) και

1.400 κάρτες των 250 ευρώ για το Evros Pass (Α’ φάση : 700, Β’ φάση: 700)

Οι προορισμοί αφορούν στις παρακάτω περιοχές:

Thessaly Pass: Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δήμος Βόλου, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων), Δήμος Μετεώρων.

Evros Pass: Δήμος Σουφλίου, Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Thessaly Evros Pass: Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης

Αίτηση για το Thessaly Evros Pass 2026 έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, όσοι πολίτες:

Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025,

Δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στους επιλεχθέντες προορισμούς, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025 και

Δεν είναι δικαιούχοι, ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, και συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Διευκρινίζεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των επιλέξιμων προορισμών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Thessaly Evros Pass: Πώς θα κάνετε αίτηση

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης e-mail.

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet.

Αμέσως μετά, καταχωρεί τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της ΓΓΠΣΨΔ, τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης.

Δηλώνει τον προορισμό της επιλογής του, μεταξύ Thessaly και Evros, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος).

Τέλος, ο πολίτης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης και επιλέγει «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της.

Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από το φορέα υλοποίησης, αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για τους δικαιούχους θα εκδοθεί άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα εντός 2 εργασίμων ημερών πριν την έναρξη της εκάστοτε φάσης.

Μετά την έκδοση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας.

Επιπλέον, για την αποθήκευση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αίτησης ή η δημιουργία νέας.