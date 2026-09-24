Thessaly Evros Pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Ποιοι δικαιούνται έως και 250 ευρώ για διακοπές σε Θεσσαλία - Έβρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.26 , 13:16 Κοτόπουλο: Για ποιο λόγο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο ψήσιμο του
24.09.26 , 13:09 Θάλεια Ματίκα για Ιορδανίδη: «Είμαι πολύ ερωτευμένη, είναι ο άνθρωπός μου»
24.09.26 , 13:00 Ο APON και το «Ηχογένεια tour» στο Θέατρο Άλσος, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
24.09.26 , 12:53 Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Οι τρείς σημαντικές διακρίσεις
24.09.26 , 12:50 Άννα Μενενάκου: Η ζωή, η καριέρα και η σχέση με τον Σωτήρη Τσαφούλια
24.09.26 , 12:38 Ζαχαρέα: «Δεν πήγα ποτέ στο αεροδρόμιο όταν έφευγαν τα παιδιά. Δεν άντεχα»
24.09.26 , 12:35 Thessaly Evros Pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
24.09.26 , 12:23 Οι επώνυμοι που πήγαιναν κρυφά τα βράδια στο ιατρείο στο Κολωνάκι
24.09.26 , 12:20 Δήμητρα Βαμβακούση: Επέτειος γάμου με τον «Ντάνο» - «3 χρόνια τρωγόμαστε»
24.09.26 , 12:15 Μητσοτάκης στον Guardian: «Ας επανενώσουμε τα Γλυπτά του Παρθενώνα»
24.09.26 , 12:14 Biased Beast: Ο καλλιτέχνης που ξεχώρισε στο YFSF μιλά για τη ζωή του
24.09.26 , 12:00 Ονειρεύεστε μία γραμμωμένη πλάτη; Ακολουθήστε αυτό το πρόγραμμα!
24.09.26 , 11:57 Μαζωνάκης: Καλούσε άστεγους στα μπουζούκια και τους κερνούσε μπουκάλια
24.09.26 , 11:54 Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά
24.09.26 , 11:45 Άννα Βίσση: Οι στιγμές που «σημάδεψαν» κάθε δεκαετία της ζωής της
Οι επώνυμοι που πήγαιναν κρυφά τα βράδια στο ιατρείο στο Κολωνάκι
Thessaly Evros Pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Θάνατος Μαζωνάκη: Δεν υπάρχει παθολογοανατόμος για να κάνει τις ιστολογικές
Αθηνά Οικονομάκου: Συγκινήθηκε στην παρουσίαση του πρώτου της παραμυθιού
Δήμητρα Βαμβακούση: Επέτειος γάμου με τον «Ντάνο» - «3 χρόνια τρωγόμαστε»
Ζαχαρέα: «Δεν πήγα ποτέ στο αεροδρόμιο όταν έφευγαν τα παιδιά. Δεν άντεχα»
Άννα Μενενάκου: Η ζωή, η καριέρα και η σχέση με τον Σωτήρη Τσαφούλια
Ομηρία στη Νίκαια: Πώς η 44χρονη άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: φωτογραφία με τη χρήση ΑΙ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άνοιξε η πλατφόρμα για το Thessaly Evros Pass 2026, διαθέσιμη από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου μέσω vouchers.gov.gr.
  • Δικαιούχοι είναι 8.900 πολίτες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για δαπάνες σε πληγείσες περιοχές.
  • Θα εκδοθούν 7.500 κάρτες των 200 ευρώ για Thessaly Pass και 1.400 κάρτες των 250 ευρώ για Evros Pass.
  • Η αίτηση γίνεται μέσω Taxisnet και απαιτεί επιβεβαίωση κινητού και email.
  • Η διαδικασία ολοκληρώνεται με κλήρωση και οι δικαιούχοι θα λάβουν άυλη ψηφιακή κάρτα πριν την έναρξη της φάσης.

Σε λειτουργία τίθεται σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου το Thessaly Evros Pass 2026, μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου (ώρα: 23: 59).

Σημειώνεται ότι η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής, 8.900 πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές. 

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο προορισμούς (Thessaly και Evros) και σε δύο ημερολογιακές φάσεις (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2026). 

Thessaly Evros Pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν:

  • 7.500 κάρτες των 200 ευρώ για το Thessaly Pass (Α’ φάση : 3.750, Β’ φάση : 3.750) και
  • 1.400 κάρτες των 250 ευρώ για το Evros Pass (Α’ φάση : 700, Β’ φάση: 700)

Οι προορισμοί αφορούν στις παρακάτω περιοχές:

  • Thessaly Pass: Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δήμος Βόλου, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων), Δήμος Μετεώρων.
  • Evros Pass: Δήμος Σουφλίου, Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Thessaly Evros Pass: Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης

Αίτηση για το Thessaly Evros Pass 2026 έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, όσοι πολίτες:

  • Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025,
  • Δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στους επιλεχθέντες προορισμούς, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025 και

Δεν είναι δικαιούχοι, ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν  γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, και συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Διευκρινίζεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των επιλέξιμων προορισμών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Thessaly Evros Pass: Πώς θα κάνετε αίτηση

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης e-mail.

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

  • Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet.
  • Αμέσως μετά, καταχωρεί τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της ΓΓΠΣΨΔ,   τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης.
  • Δηλώνει τον προορισμό της επιλογής του, μεταξύ Thessaly και Evros, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος).
  • Τέλος, ο πολίτης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης και επιλέγει «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της.
  • Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από το φορέα υλοποίησης, αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για τους δικαιούχους θα εκδοθεί άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα εντός 2 εργασίμων ημερών πριν την έναρξη της εκάστοτε φάσης.

Μετά την έκδοση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας.

Επιπλέον, για την αποθήκευση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αίτησης ή η δημιουργία νέας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
THESSALY & EVROS PASS
 |
ΕΒΡΟΣ
 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
THESSALY & EVROS PASS 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιστροφή Ενοικίου: Ποιοι Πληρώνονται 25/9
Οικονομια
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς στις 25/9
Καυσόξυλα
Οικονομια
Πόσο κοστίζουν φέτος τα καυσόξυλα
πανελλαδικές εξετάσεις 2026
Οικονομια
Επίδομα 1.000 ευρώ για επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026
Καύσιμα: Την Επόμενη Εβδομάδα Οι Τελικές Αποφάσεις
Οικονομια
Καύσιμα: Την επόμενη εβδομάδα οι αποφάσεις για τις επιδοτήσεις
ΑΑΔΕ
Οικονομια
Ποιους θα ελέγξει η εφορία: Καταθέσεις, εισοδήματα, δαπάνες ψάχνει η ΑΑΔΕ
Η τιμή του φυσικού αερίου σε Ελλάδα και ΕΕ
Οικονομια
Το ακριβό φυσικό αέριο «εκτόξευσε» την τιμή του ρεύματος
ενοικιαστήρια
Οικονομια
Eπιστροφή ενοικίου: Τα SOS για να μη χαθεί η ενίσχυση
Συνταξιούχοι
Οικονομια
Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι το παίρνουν και ποιοι «κόβονται»
Φωτιά Στις Τιμές Των Καυσίμων Και Στην Ευρώπη
Οικονομια
Eurostat: Καίνε οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη - Οι αυξήσεις στην Ελλάδα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top