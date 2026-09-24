Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Οι τρείς σημαντικές διακρίσεις

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ διακρίθηκε με τρία βραβεία στα Hellenic Responsible Business Awards 2026, η τελετή απονομής των οποίων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Τα βραβεία, τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και του ΣΕΤΕ, με Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης τον Καθηγητή Γιώργο Παγουλάτο, Πρέσβη της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ.

Ο Όμιλος απέσπασε το Gold στην κατηγορία Αυτοκινητοβιομηχανία για τη «Βιώσιμη Κινητικότητα στην Πράξη», στην ενότητα Purpose, που αναδεικνύει έναν νικητή ανά κλάδο.Το Gold / Υπεύθυνος Ηγέτης για το «Κίνηση με Σκοπό: Η Βιωσιμότητα ως Στρατηγική Επιλογή» απονεμήθηκε στη Μάιρα Πασσιά, Διευθύντρια Βιωσιμότητας & Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ένα από τα δύο βραβεία Υπεύθυνης Ηγεσίας της φετινής διοργάνωσης.

H πρώτη έρευνα για τον εθελοντισμό στην Ελλάδα «Το προφίλ του Εθελοντή», στην ενότητα Αριστεία στη Συνεργασία, απέσπασε μία ακόμη διάκριση, το Bronze στην κατηγορία Συνεργασία Επιχείρησης & Ακαδημαϊκών Φορέων όπου απονεμήθηκε από κοινού στον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Humanity Greece.

Η Μάιρα Πασσιά, Διευθύντρια Βιωσιμότητας & Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, παραλαμβάνοντας το βραβείο, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ μετρά μια ιστορία τεσσάρων γενεών στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Αυτή την ιστορία συνεχίζουμε, για τις επόμενες γενιές.»Στην απονομή, δίπλα στην ομάδα του Ομίλου, βρέθηκαν από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο Καθηγητής και Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Νικόλαος Κυρέζης, ο Καθηγητής Ανδρέας Ευαγγελάτος, Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Έρευνας, και η Αλίσια Αργυροπούλου, στέλεχος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων. Καθώς και η Γεωργία Παράσχου, Ιδρύτρια της Humanity Greece και ο Πέτρος Σούκερας, Managing Director της Humanity Greece.