Το CUPRA Born στις εκθέσεις Βελμάρ με όφελος 2000 ευρώ

Η CUPRA Βελμάρ παρουσιάζει το ανανεωμένο CUPRA Born, το 100% ηλεκτρικό μοντέλο που εκφράζει με τον πιο δυναμικό τρόπο το σπορ DNA της μάρκας, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, εντυπωσιακή σχεδίαση και κορυφαία ηλεκτρική απόδοση. Με τη νέα σχεδιαστική του ταυτότητα, το ανανεωμένο CUPRA Born αποκτά ακόμη πιο δυναμική παρουσία στον δρόμο. Ο νέος εμπρός προφυλακτήρας και η επανασχεδιασμένη μάσκα ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα του, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη αισθητική και την έντονη προσωπικότητα που το έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο ξεχωριστά ηλεκτρικά hatchback της αγοράς.

Στο εσωτερικό, το μοντέλο προσφέρει ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον με προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας και υποβοήθησης οδηγού, εξασφαλίζοντας άνεση και πρακτικότητα σε κάθε διαδρομή. Παράλληλα, η αυτονομία που φτάνει έως και τα 631 km προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης, τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα μεγάλα ταξίδια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα CUPRA Βελμάρ για να γνωρίσουν από κοντά το ανανεωμένο CUPRA Born, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες εκδόσεις και τα χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και να προγραμματίσουν ένα test drive μέσω της ιστοσελίδας: https://velmar.gr/testdrive/?brand=cupra.

Παράλληλα, η CUPRA Βελμάρ προσφέρει όφελος 2.000€ για την απόκτηση του ανανεωμένου CUPRA Born, καθιστώντας τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση ακόμη πιο προσιτή και ελκυστική.

