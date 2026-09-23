Cyclone RX600: Ο νέος παίκτης στην αγορά

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 23.09.26, 20:00
Cyclone RX600: Ο νέος παίκτης στην αγορά
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H Cyclone μπαίνει ενεργά στον εμπορικό στίβο χάρη στη Mototrend SA, η οποία και ανέλαβε την εκπροσώπησή της στη χώρα μας. Πρόκειται για την premium μάρκα της Zonsen Motorcycle, ενός γίγαντα που περιλαμβάνεται στις σημαντικότερες βιομηχανίες της Κίνας και ο οποίος παράγει κυρίως μοτοσικλέτες (βενζινοκίνητες και ηλεκτρικές), τρίκυκλα, εξαρτήματα μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, καθώς και συστημάτων πληροφορικής.

Cyclone RX600: Ο νέος παίκτης στην αγορά

Το RX600 κινείται από έναν Euro5+ κινητήρα 550,4cc με δύο εν σειρά κυλίνδρους, που διαθέτουν τετραβάλβιδες κεφαλές και 2ΕΕΚ. Η ιπποδύναμή του είναι 47,6 ίπποι, προκειμένου να απευθυνθεί και σε νέους αναβάτες με δίπλωμα οδήγησης Α2, ενώ η παρεχόμενη ροπή των 45Nm υπόσχεται δυναμική απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Χάρη στην αντιτριβική του τεχνολογία και τον κορυφαίας απόδοσης ηλεκτρονικό ψεκασμό προσφέρει κατανάλωση στα μόλις 4,3 lt/100Km, κάτι που συνεπάγεται με μεγάλη αυτονομία, που απαλάσσει τον αναβάτη από το άγχος του ανεφοδιασμού. Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει 6 σχέσεις και υποστηρίζεται από υποβοηθούμενο συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης. Η μοτοσυκλέτα διαθέτει δικάναλο ABS και traction control, αμφότερα με δυνατότητα έως και πλήρους απενεργοποίησης για όσους είτε κινούνται στο χώμα είτε αρέσκονται στη διασκεδαστική οδήγηση. 

Cyclone RX600: Ο νέος παίκτης στην αγορά

Το νέο Cyclone RX600 βρίσκεται ήδη στη χώρα μας και διατίθεται στην χαμηλότερη τιμή της κατηγορίας του, στα μόλις 4.995€! Είναι διαθέσιμο σε δύο χρωματικούς συνδυασμούς, λευκό και μαύρο, καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και η απόκτησή του μπορεί να γίνει και μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας, τα οποία περιλαμβάνουν και 18μηνη άτοκη εξόφληση με πιστωτική κάρτα. 
 

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