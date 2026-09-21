Ντέμης Νικολαΐδης: Όσα εξομολογήθηκε για το διαζύγιο από τη Δέσποινα Βανδή

Μίλησε και για τον θάνατο της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.26 , 10:52 Πέτρος Πολυχρονίδης: Έκανε έφοδο στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη
21.09.26 , 10:45 DS N°4 SailGP: Η αποκλειστική εμφάνιση με μοναδικά χρώματα
21.09.26 , 10:42 Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού
21.09.26 , 10:40 Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση στην επιμνημόσυνη δέηση στη Σητεία
21.09.26 , 10:34 Καινούργιου: H συγκίνηση & η μόνη διαφορά φέτος- «Όλα τα άλλα ολόιδια»
21.09.26 , 10:28 Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν πιστεύαμε ότι θα το πούμε τόσο σύντομα»
21.09.26 , 10:25 Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
21.09.26 , 10:02 Stars System: Ραντεβού κάθε πρωί για τις προβλέψεις της Άσης Μπήλιου!
21.09.26 , 09:59 Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
21.09.26 , 09:52 Ξεκινά μία εβδομάδα γεμάτη συναυλίες με μεγάλα ονόματα, από 21 Σεπτεμβρίου
21.09.26 , 09:47 «Είσαι μαχητής»: Η ανάρτηση της Σίντι Κρόφορντ πριν τον θάνατο του γιου της
21.09.26 , 09:43 Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχεται πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες
21.09.26 , 09:40 Ζήνα Κουτσελίνη: Πρεμιέρα για τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» στο Star
21.09.26 , 09:37 Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι καλλιτέχνης! - Δείτε το νέο του έργο
21.09.26 , 09:14 Ντέμης Νικολαΐδης: Όσα εξομολογήθηκε για το διαζύγιο από τη Δέσποινα Βανδή
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού
Ντέμης Νικολαΐδης: Όσα εξομολογήθηκε για το διαζύγιο από τη Δέσποινα Βανδή
Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
Ηγουμενίτσα: «Εγώ τη σκότωσα» - Ομολόγησε ο 27χρονος
Θάνατος Μαζωνάκη: «Άστα... του έδωσε μέθη» - Το SMS υπαλλήλου του ιατρείου
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι καλλιτέχνης! - Δείτε το νέο του έργο
Μπάρκα: H ανακαίνιση & η ένταση - «Έγινα απότομη σε κάποιους ανθρώπους μου»
Καινούργιου: H συγκίνηση & η μόνη διαφορά φέτος- «Όλα τα άλλα ολόιδια»
Συντάξεις: Αναδρομικά για 35.000 δικαιούχους - Ποιοι θα τα πάρουν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντέμης Νικολαΐδης μίλησε για το διαζύγιό του με τη Δέσποινα Βανδή, χαρακτηρίζοντάς το ως απώλεια, ακόμα κι αν ήταν η σωστή απόφαση.
  • Εξήγησε ότι οι αλλαγές στην οικογενειακή ρουτίνα είναι οι πιο δύσκολες, ειδικά για τα παιδιά.
  • Αναφέρθηκε στην απώλεια της αγαπημένης του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, και στα μαθήματα που πήρε από την αξιοπρέπειά της κατά τη διάρκεια της ασθένειάς της.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2022 και η Αλεξάνδρα είχε στενές σχέσεις με τα παιδιά του Ντέμη.
  • Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πέθανε το 2025, μετά από μάχη με τον καρκίνο, με τον Ντέμη να την υποστηρίζει μέχρι το τέλος.

Σε μία από τις πιο σπάνιες και βαθιά εξομολογητικές συνεντεύξεις της ζωής του, ο Ντέμης Νικολαΐδης αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του. Ο παλαίμαχος σταρ των γηπέδων βρέθηκε καλεσμένος στο podcast του Άρη Δημοκίδη στη LiFO, «Σκληρές Αλήθειες», και μίλησε έξω από τα δόντια για τα κεφάλαια που σημάδεψαν την προσωπική του διαδρομή.

Ντέμης Νικολαΐδης: Η ηλικία, το διαζύγιο και η απώλεια της συντρόφου του

«Το διαζύγιο είναι απώλεια, ακόμα κι αν είναι η σωστή απόφαση»

Αναφερόμενος για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά στο φινάλε του γάμου του με τη Δέσποινα Βανδή, ο Ντέμης Νικολαΐδης περιέγραψε τον χωρισμό ως μια μορφή απώλειας, ακόμα κι όταν συνειδητοποιείς πως είναι το καλύτερο και για τους δυο.

«Το διαζύγιο μετά από τόσα χρόνια είναι μία απώλεια. Και να θέλουν δύο άνθρωποι να χωρίσουν… Ξέρεις, καμιά φορά μεγαλώνουν οι άνθρωποι, είναι μαζί χρόνια, αλλά μπορεί να γίνονται διαφορετικοί. Αν δεν υπάρχει μεγάλη επικοινωνία, το χάνεις. Οπότε μπορεί να είναι καλό να χωρίσεις. Δεν είναι όλα τα διαζύγια κακά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης με την πρώην σύζυγό του, Δέσποινα Βανδή / NDP Photo Agency

Ο Ντέμης Νικολαΐδης με την πρώην σύζυγό του, Δέσποινα Βανδή / NDP Photo Agency

Όπως εξήγησε, η αλλαγή της καθημερινότητας και της οικογενειακής ρουτίνας είναι αυτό που πονάει περισσότερο: «Το ότι έχεις μία οικογένεια και έναν τρόπο ζωής και αυτό αλλάζει, είναι απώλεια. Μπορεί να λες "καλά έκανα", αλλά από την άλλη είναι στενάχωρο, τα παιδιά στη μέση... Δύσκολο ήταν, αλλά όπως συμβαίνει σε κάθε διαζύγιο. Δεν είμαι ο τύπος που παραπονιέται».

«Πήρα σπουδαία μαθήματα από την Αλεξάνδρα - Έβλεπε τον θάνατο μπροστά της»

Η κουβέντα πέρασε στη συνέχεια στον πρόωρο χαμό της αγαπημένης του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025, μόλις στα 41 της χρόνια.

Νικολαΐδης: Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του

«Το άλλο μετά με την Αλεξάνδρα ήταν πιο… Όταν είναι λίγο αφύσικο και χάνονται νέοι άνθρωποι, κοστίζει πολύ. Κοστίζει γιατί ήμασταν πολύ αγαπημένοι», εξομολογήθηκε συγκινημένος. «Θεωρώ ότι αν πω πολλά, θα είναι ύβρις. Απλά πήρα πολλά από το πόση αξιοπρέπεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος βλέποντας το σώμα του να χάνεται και τον θάνατο μπροστά. Είναι τρομερά τα μαθήματα που παίρνεις. Μπορώ μόνο να αναπολώ και να το σκέφτομαι με χαμόγελο».

Ο Ντέμης Νικολαΐδης με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου / NDP, Νίκος Ζότος

Ο Ντέμης Νικολαΐδης με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου / NDP, Νίκος Ζότος

Η κοινή τους πορεία και η μάχη μέχρι το τέλος

Η σχέση τους ξεκίνησε στα τέλη του 2022, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η πρώτη φορά που ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε μαζί ήταν τον Μάιο του 2023, στις εξέδρες του γηπέδου της ΑΕΚ, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να πραγματοποιούν πιο συχνές δημόσιες εμφανίσεις.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε αναπτύξει μάλιστα μια πολύ θερμή σχέση με τα δύο παιδιά του Ντέμη, τη Μελίνα και τον Γιώργο. Δυστυχώς, η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια. Έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, άφησε την τελευταία της πνοή στις 23 Αυγούστου 2025 στον «Ευαγγελισμό», με τον Ντέμη Νικολαΐδη να παραμένει δίπλα της, βράχος, μέχρι την τελευταία στιγμιότυπο της ζωής της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ
Celebrities & Gossip Νεα
«Είσαι μαχητής»: Η ανάρτηση της Σίντι Κρόφορντ πριν τον θάνατο του γιου της
Πάριος: Αποχαιρέτησε Τον Μαζωνάκη τραγουδώντας το «ποτέ ποτέ»
Celebrities & Gossip Νεα
Πάριος: Αποχαιρέτησε τον Μαζωνάκη με ένα τραγούδι που έγραψε για εκείνον
Μπάρκα: H ανακαίνιση & η ένταση - «Έγινα απότομη σε κάποιους ανθρώπους μου»
Celebrities & Gossip Νεα
Μπάρκα: H ανακαίνιση & η ένταση - «Έγινα απότομη σε κάποιους ανθρώπους μου»
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ
Celebrities & Gossip Νεα
Σίντι Κρόφορντ: «Έφυγε» από τη ζωή ο γιος της Πρίσλεϊ, σε ηλικία 27 ετών
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Αγκαλιά με την κόρη του στο Παρίσι
Celebrities & Gossip Νεα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Αγκαλιά με την κόρη του στο Παρίσι
Σταμάτης Γονίδης: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε»
Celebrities & Gossip Νεα
Σταμάτης Γονίδης: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε» – Η παράξενη ατάκα
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Δέχθηκε επίθεση με μπουκάλια
Celebrities & Gossip Νεα
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Δέχθηκε επίθεση με μπουκάλια έξω από το μαγαζί της
Ελαφρύ εγκεφαλικό έπαθε ο Σταμάτης Σπανουδάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Ελαφρύ εγκεφαλικό έπαθε ο Σταμάτης Σπανουδάκης - Αναβλήθηκε η συναυλία του
Ελένη Μενεγάκη: Δείτε τη στα 24 της με καστανά, σγουρά μαλλιά
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Μενεγάκη: Δείτε τη στα 24 της με καστανά, σγουρά μαλλιά
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top