Σε μία από τις πιο σπάνιες και βαθιά εξομολογητικές συνεντεύξεις της ζωής του, ο Ντέμης Νικολαΐδης αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του. Ο παλαίμαχος σταρ των γηπέδων βρέθηκε καλεσμένος στο podcast του Άρη Δημοκίδη στη LiFO, «Σκληρές Αλήθειες», και μίλησε έξω από τα δόντια για τα κεφάλαια που σημάδεψαν την προσωπική του διαδρομή.

«Το διαζύγιο είναι απώλεια, ακόμα κι αν είναι η σωστή απόφαση»

Αναφερόμενος για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά στο φινάλε του γάμου του με τη Δέσποινα Βανδή, ο Ντέμης Νικολαΐδης περιέγραψε τον χωρισμό ως μια μορφή απώλειας, ακόμα κι όταν συνειδητοποιείς πως είναι το καλύτερο και για τους δυο.

«Το διαζύγιο μετά από τόσα χρόνια είναι μία απώλεια. Και να θέλουν δύο άνθρωποι να χωρίσουν… Ξέρεις, καμιά φορά μεγαλώνουν οι άνθρωποι, είναι μαζί χρόνια, αλλά μπορεί να γίνονται διαφορετικοί. Αν δεν υπάρχει μεγάλη επικοινωνία, το χάνεις. Οπότε μπορεί να είναι καλό να χωρίσεις. Δεν είναι όλα τα διαζύγια κακά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης με την πρώην σύζυγό του, Δέσποινα Βανδή / NDP Photo Agency

Όπως εξήγησε, η αλλαγή της καθημερινότητας και της οικογενειακής ρουτίνας είναι αυτό που πονάει περισσότερο: «Το ότι έχεις μία οικογένεια και έναν τρόπο ζωής και αυτό αλλάζει, είναι απώλεια. Μπορεί να λες "καλά έκανα", αλλά από την άλλη είναι στενάχωρο, τα παιδιά στη μέση... Δύσκολο ήταν, αλλά όπως συμβαίνει σε κάθε διαζύγιο. Δεν είμαι ο τύπος που παραπονιέται».

«Πήρα σπουδαία μαθήματα από την Αλεξάνδρα - Έβλεπε τον θάνατο μπροστά της»

Η κουβέντα πέρασε στη συνέχεια στον πρόωρο χαμό της αγαπημένης του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025, μόλις στα 41 της χρόνια.

«Το άλλο μετά με την Αλεξάνδρα ήταν πιο… Όταν είναι λίγο αφύσικο και χάνονται νέοι άνθρωποι, κοστίζει πολύ. Κοστίζει γιατί ήμασταν πολύ αγαπημένοι», εξομολογήθηκε συγκινημένος. «Θεωρώ ότι αν πω πολλά, θα είναι ύβρις. Απλά πήρα πολλά από το πόση αξιοπρέπεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος βλέποντας το σώμα του να χάνεται και τον θάνατο μπροστά. Είναι τρομερά τα μαθήματα που παίρνεις. Μπορώ μόνο να αναπολώ και να το σκέφτομαι με χαμόγελο».

Ο Ντέμης Νικολαΐδης με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου / NDP, Νίκος Ζότος

Η κοινή τους πορεία και η μάχη μέχρι το τέλος

Η σχέση τους ξεκίνησε στα τέλη του 2022, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η πρώτη φορά που ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε μαζί ήταν τον Μάιο του 2023, στις εξέδρες του γηπέδου της ΑΕΚ, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να πραγματοποιούν πιο συχνές δημόσιες εμφανίσεις.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε αναπτύξει μάλιστα μια πολύ θερμή σχέση με τα δύο παιδιά του Ντέμη, τη Μελίνα και τον Γιώργο. Δυστυχώς, η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια. Έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, άφησε την τελευταία της πνοή στις 23 Αυγούστου 2025 στον «Ευαγγελισμό», με τον Ντέμη Νικολαΐδη να παραμένει δίπλα της, βράχος, μέχρι την τελευταία στιγμιότυπο της ζωής της.