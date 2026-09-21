Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου

Oι ανάδρομοι πλανήτες στο γενέθλιο ωροσκόπιο και το έτος Δία

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Άση Μπήλιου: Πρεμιέρα στο ανανεωμένο Stars System με τις φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου παρουσίασε φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια στο Stars System, που προβάλλεται καθημερινά στις 09:00 στο Star.
  • Η εκπομπή εστιάζει στην φθινοπωρινή ισημερία που ξεκινά στις 23 Σεπτεμβρίου.
  • Σημαντική επιρροή φέτος είναι οι ανάδρομοι πλανήτες, ειδικά ο Ερμής και η Αφροδίτη στο ζώδιο του Σκορπιού.
  • Οι γεννημένοι με ανάδρομους πλανήτες πρέπει να δείξουν προσοχή στις προβλέψεις.
  • Η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε επίσης στο έτος Δία και την ανάπτυξη μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Με φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια έκανε πρεμιέρα η Άση Μπήλιου στο ανανεωμένο Stars System, που θα προβάλλεται καθημερινά στις 09:00 στο Star.  

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Σήμερα όπως πάντα, όπως είθισται, η πρώτη εκπομπή είναι αφιερωμένη στην εποχή που διανύουμε, στο φθινόπωρο. Φθινοπωρινές προβλέψεις λοιπόν για κάθε ζώδιο. Μπαίνουμε ούτως ή άλλως στις 23 του μηνός, σε δυο μέρες στην φθινοπωρινή ισημερία και ξεκινά ουσιαστικά το φθινόπωρο. Ημερολογιακά φυσικά ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου. Έχω να σας πω πολλά. Έχω να σας πω και ωραία πράγματα. Έχω να σας πω και κάποια πράγματα που θέλουν μια προσοχή στο πώς θα τα διαχειριστείτε», είπε αρχικά η αγαπημένη αστρολόγος.  

Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου

Άση Μπήλιου: Oι ανάδρομοι πλανήτες στο γενέθλιο ωροσκόπιο και το έτος Δία

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα δύο άρθρα που έχει δημοσιεύσει στο asibiliou.gr και τόνισε πως οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να δείξουν προσοχή, ειδικά στο ένα. «Σας έχω δυο άρθρα που νομίζω θα σας ενδιαφέρουν. Ειδικά στο ένα, θέλω να μου δώσετε μεγάλη προσοχή. Αναφέρομαι στο άρθρο με τους ανάδρομους πλανήτες. Θέλω να δείτε αν έχετε γεννηθεί με ανάδρομους πλανήτες και συγκεκριμένα, αν μπορεί να έχετε γεννηθεί με ανάδρομο Ερμή ή ανάδρομη Αφροδίτη, γιατί αυτό το φθινόπωρο η πιο ουσιαστικά σημαντική επιρροή είναι η πορεία του ανάδρομου Ερμή και της Αφροδίτης, κατά κόρον στο ζώδιο του Σκορπιού.  Η Αφροδίτη θα περάσει ένα διάστημα ανάδρομη στο ζώδιο του Ζυγού», συμπλήρωσε.

Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου

Όπως εξήγησε η Άση Μπήλιου, είναι πολύ διαφορετικό να έχεις γεννηθεί με πλανήτες ανάδρομους και πολύ διαφορετικό όταν είναι σε ορθή πορεία. «Όταν είναι σε ορθή πορεία στο γενέθλιο ωροσκόπιο σου, σριμώχνεσαι λίγο περισσότερο, ενώ όταν έχεις γεννηθεί με πλανήτες σε ανάδρομη πορεία είναι ίσως λίγο πιο εύκολα τα πράγματα», τόνισε.

Το δεύτερο άρθρο έχει να κάνει με το έτος Δία. «Μπείτε να βρείτε σε ποιο έτος Δία,  σε ποιο έτος ανάπτυξης, προόδου, ευημερίας μπορεί να βρίσκεστε από  τώρα μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και συγκεκριμένα μέχρι τις 25 Ιουλίου  του 2027», είπε πριν προχωρήσει στις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

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