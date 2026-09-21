Ιδιαίτερες απαιτήσεις φέρεται να έχει η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την παραμονή της στο κελί 3 της γυναικείας πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Ρούλας Κουσκουρή για την εκπομπή Πρώτος καφές με τη Ζήνα, η 56χρονη γιατρός φαίνεται να μην έχει συνειδητοποιήσει ακόμα πού βρίσκεται.

Η γιατρός κρατείται στο κελί, όπου επί τρία χρόνια κρατείτο μόνη της η Ρούλα Πισπιρίγκου και στη συνέχεια η Ειρήνη Μουρτζούκου με τη μητέρα του μικρού Άγγελου. Πρόκειται για ένα κελί που διαθέτει… «ανέσεις» που δεν έχουν άλλες κρατούμενες, όπως ντουζιέρα μέσα στο κελί και καρτοτηλέφωνο ακριβώς έξω από την πόρτα.

Στον ίδιο όροφο βρίσκονται το αναρρωτήριο, το ιατρείο και τα κελιά που κρατούνται οι μητέρες με τα παιδιά τους και οι έγκυες κρατούμενες.

Η γιατρός ζήτησε να γίνει βιολογικός καθαρισμός στο κελί της στις φυλακές Κορυδαλλού

Όπως είπε η Ρούλα Κουσκουρή, η γιατρός μέχρι στιγμής δεν έχει χρησιμοποιήσει ούτε τη ντουζιέρα, ούτε το καρτοτηλέφωνο. Αντίθετα έχει ζητήσει από τους αρχιφύλακες να μεταφέρουν το αίτημά της για αποκατάσταση των βλαβών που υπάρχουν μέσα στο κελί και στην ίδια τη ντουζιέρα.

Το αίτημα της γιατρού για βιολογικό καθαρισμό στη φυλακή

Η γιατρός, φέρεται, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες της Ρούλας Κουσκουρή, να ζήτησε να γίνει βιολογικός καθαρισμός στο κελί της. Κι αυτό γιατί η Ειρήνη Μουρτζούκου και η μητέρα του Άγγελου έχουν γράψει διάφορα πάνω στους τοίχους, που η 56χρονη δε θέλει να τα βλέπει.

Πήρε μαζί της υποαλλεργικό μαξιλάρι και ειδικό υπόστρωμα

Παράλληλα, της επιτράπηκε να περάσει μέσα στο κελί ειδικό υποαλλεργικό μαξιλάρι, καθώς δεν μπορεί να κοιμηθεί σε κανένα άλλο και ειδικό υπόστρωμα που τοποθέτησε στο κρεβάτι της.

Η γιατρός φέρεται να πήρε μαζί της στο κελί της ειδικό υποαλλεργικό μαξιλάρι και υπόστρωμα

Η γιατρός φέρεται να κοιμάται στο πάνω κρεβάτι της κουκέτας, ενώ αρχικά δεν της επετράπη να περάσει τη βαλίτσα της.

Γιόγκα και τραγούδια του Μαζωνάκη

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός κάνει κάθε πρωί γιόγκα μέσα στο κελί της και φέρεται να χρησιμοποιεί αρωματικά στικ για να χαλαρώνει.

Την ίδια ώρα οι υπόλοιπες κρατούμενες φέρεται να έχουν τοποθετήσει ηχείο στον προαύλιο χώρο και να παίζουν συνεχώς τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η 56χρονη φέρεται να χρησιμοποιεί πετσέτες για να καλύπτει τα αυτιά της και τα μάτια της, ενώ οι υπόλοιπες κρατούμενες, φέρεται να την αποκαλούν «η κυρία από τις Βερσαλλίες» και «η κόμισσα του Ψυχικού».

Η συνάντηση με τον σύζυγο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ρούλας Κουσκουρή, η γιατρός βγαίνει από το κελί της δυο φορές την ημέρα για περίπου 40 λεπτά κάθε φορά.

Ο σύζυγός της κρατείται σε διαφορετική πτέρυγα των φυλακών. Μάλιστα για ζευγάρια που κρατούνται στις φυλακές προβλέπεται διαδικασία για την πραγματοποίηση συνάντησης.

Σύμφωνα με αυτή, απαιτείται σχετική αίτηση προς την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών και έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές.

Η γιατρός φέρεται να μην είχε υποβάλει εγκαίρως το σχετικό αίτημα για την προγραμματισμένη συνάντηση με τον σύζυγό της και, ως εκ τούτου, δεν πραγματοποιήθηκε.

Μέχρι στιγμής, έχει δεχθεί επίσκεψη στις φυλακές μόνο από την κόρη της.