Την πρώτη του συνάντηση μέσα στη φυλακή είχε το ζεύγος των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα και εξετάζουν αν υπήρχε δίκτυο που κέρδιζε χιλιάδες ευρώ, βγάζοντας ως ασθενείς πολίτες που δεν είχαν κανένα πρόβλημα με την υγεία τους.

H συνάντηση των δύο γιατρών μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού

Το ζευγάρι των γιατρών για πρώτη φορά μετά την προφυλάκισή τους ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο. Το απόγευμα του Σαββάτου, η 56χρονη γιατρός ζήτησε να δει τον σύζυγό της. Με ειδική άδεια και συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων, περνά απέναντι στην ανδρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Η συνάντησή τους έγινε σε ειδικό χώρο, χωρίς να υπάρχει ανάμεσά τους διαχωριστικό τζάμι. Μόλις βγήκαν οι χειροπέδες, ο ένας έπεσε στην αγκαλιά του άλλου. Μετά από σχεδόν μισή ώρα, επέστρεψαν και οι δύο στα κελιά τους υπό αυστηρή επιτήρηση.

Εξετάζεται αν οι κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε «δίκτυο γιατρών»

Οι έρευνες για το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Μια ακόμη πτυχή που εξετάζεται, είναι αν οι κατηγορούμενοι είχαν στήσει «δίκτυο γιατρών».

«Από την Ελληνική Αστυνομία εξετάζεται η πιθανότητα να υπήρξε ένα δίκτυο γιατρών και μη που προωθούσαν και διαφήμιζαν ο ένας τον άλλον με εναλλακτικές θεραπείες, προκειμένου να θησαυρίζουν» αναφέρει ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης.

Σοκ και ερωτήματα προκαλεί εξάλλου, η αποκάλυψη του πρώην διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΛΠΙΣ», Θεόδωρου Γιάνναρου, ότι είχε υποβληθεί πριν από 10 χρόνια σε πλασμαφαίρεση εκτός νοσοκομείου, σε resort στην Ελλάδα.

«Μαζί με ένα δικό μου άτομο προσκληθήκαμε για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε ένα υπέροχο μέρος και μία... έκπληξη. Η έκπληξη ήταν η πλασμαφαίρεση», δήλωσε στον ΣΚΑΪ.

«Είχα υποστεί έμφραγμα πριν από τέσσερα χρόνια. Για ποιο λόγο έκανα την πλασμαφαίρεση; Παγιδεύτηκα, γιατί το έκανε ο δικός μου άνθρωπος. Δεν ήταν για οποιαδήποτε θεραπεία, ήταν για επίδειξη. Αυτοί που έγιναν τα πειραματόζωα το έκαναν εθελοντικά. Εγώ δεν πλήρωσα», συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή, η κόντρα ανάμεσα σε Πάυλο Πολάκη, Γιώργο Πατούλη και Άδωνη Γεωργιάδη συνεχίζεται.

Διαψεύδουν πως ζητήθηκε η αλλαγή της ώρας θανάτου του Γ. Μαζωνάκη

Διαψεύδουν πως ζητήθηκε η αλλαγή της ώρας θανάτου του Γ. Μαζωνάκη στο πιστοποιητικό θανάτου / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, υπήρξαν φήμες ότι ζητήθηκε να αλλάξει η ώρα θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη στο πιστοποιητικό θανάτου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου, τις τελευταίες ώρες είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και κυρίως στα social media η πληροφορία πως κάποιος κυβερνητικός παράγοντας επικοινώνησε με τη διοίκηση του νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ, προκειμένου να αλλάξει στο πιστοποιητικό θανάτου η ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η διοίκηση του νοσοκομείου - πρόεδρος και διοικητής - σε ανακοίνωσή τους, διαψεύδουν κατηγορηματικά πως έγινε κάτι τέτοιο, λέγοντας μάλιστα πως «η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελούν αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα και πραγματοποιούνται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία».

Και ο υπουργός Υγείας, σε δική του ανακοίνωση, διαψεύδει την όποια παρέμβαση και, παράλληλα, ζητά από τις ανακριτικές αρχές να ελέγξουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του διοικητή και των γιατρών που παρέλαβαν τον Γιώργο Μαζωνάκη από το ΕΚΑΒ και υπέγραψαν το πιστοποιητικό θανάτου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το ζήτημα.