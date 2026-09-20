Θάνατος 72χρονου μετά από καβγά για μια ξαπλώστρα (βίντεο ΕΡΤ)

Δύο ηλικιωμένοι τσακώθηκαν για ασήμαντη αφορμή στην ακτή Βουλιαγμένης, με τραγική κατάληξη τον θάνατο του ενός εκ των δύο!

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 82 χρονο που διαπληκτίστηκε με έναν 76χρονο και την 21χρονη φίλη του για μία ξαπλώστρα, οι οποίοι και φέρεται να προχώρησαν στον άγριο ξυλοδαρμό του.

Ο 82χρονος διακομίσθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας σοβαρά τραυματισμένος όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο της συμπλοκής όπου και προχώρησαν στη σύλληψη του 76χρονου και της φίλης του, που κρατούνται στο Α.Τ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Από την ΕΛΑΣ προσήχθη επίσης στο ΑΤ ο υπεύθυνος του καταστήματος στο οποίο συνέβη το περιστατικό.





