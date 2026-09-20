Βουλιαγμένη: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από καβγά για μια ξαπλώστρα!

Υπέκυψε στο Ασκληπιείο Βούλας - Συλλήψεις 76χρονου και 21χρονης

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Θάνατος 72χρονου μετά από καβγά για μια ξαπλώστρα (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο ηλικιωμένοι τσακώθηκαν στην ακτή Βουλιαγμένης για ξαπλώστρα, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 82χρονου.
  • Ο 82χρονος διακομίσθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου κατέληξε.
  • Ο 76χρονος και η 21χρονη φίλη του συνελήφθησαν από την αστυνομία για τον ξυλοδαρμό.
  • Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε και προχώρησε σε προσαγωγή του υπεύθυνου του καταστήματος.
  • Το περιστατικό συνέβη σε δημόσια παραλία, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Δύο ηλικιωμένοι τσακώθηκαν για ασήμαντη αφορμή στην ακτή Βουλιαγμένης, με τραγική κατάληξη τον θάνατο του ενός εκ των δύο!   

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 82 χρονο που διαπληκτίστηκε με έναν 76χρονο και την 21χρονη  φίλη του για μία ξαπλώστρα, οι οποίοι και φέρεται να προχώρησαν στον άγριο ξυλοδαρμό του. 

Ο 82χρονος διακομίσθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας σοβαρά τραυματισμένος  όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. 

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο της συμπλοκής όπου και προχώρησαν στη σύλληψη του 76χρονου και της φίλης του, που κρατούνται στο Α.Τ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Από την ΕΛΑΣ προσήχθη επίσης στο ΑΤ ο υπεύθυνος του καταστήματος στο οποίο συνέβη το περιστατικό.   
  

 
 

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