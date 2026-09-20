Σ. Αραβία: «Φουντώνει» η σύγκρουση - Επέστρεψε εσπευσμένα ο Τραμπ

Νέες επιθέσεις από τους Χούθι στο Ριάντ

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Πηγή: βίντεο Σκάι
Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Σαουδική Αραβία - Επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο (βίντεο Σκάι)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε πρόωρα στον Λευκό Οίκο λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
  • Οι Χούθι επιτέθηκαν στη Σαουδική Αραβία, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή.
  • Η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποίησε τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή για τις επιθέσεις και τη δυνατότητα κλιμάκωσης της σύγκρουσης.
  • Η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις ΗΠΑ επιθέσεις κατά των Χούθι, αίτημα που απορρίφθηκε.
  • Η κατάσταση στην περιοχή επιδεινώνεται με τις επιθέσεις να επεκτείνονται πέρα από τους συνήθεις στόχους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε νωρίτερα από το προγραμματισμένο στον Λευκό Οίκο, διακόπτοντας την παραμονή του στο Καμπ Ντέιβιντ, την ώρα που οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή εντείνονται. Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε διευκρινίσεις για την αιτία της πρόωρης επιστροφής, όμως η εξέλιξη καταγράφεται ενώ αυξάνεται η ένταση γύρω από τη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις των Χούθι.

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Ο Τραμπ επρόκειτο να περάσει ολόκληρο το σαββατοκύριακο στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ. Αντί γι’ αυτό, επέστρεψε στην Ουάσινγκτον εν μέσω μιας ιδιαίτερα επιβαρυμένης συγκυρίας στην περιοχή.

Σ. Αραβία: «Φουντώνει» η σύγκρουση - Επέστρεψε εσπευσμένα ο Τραμπ

Η εσπευσμένη επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή (βίντεο AP)   

Με φόντο τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Αναλυτές συνδέουν την απόφαση του αμερικανού προέδρου με την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας τη νύχτα από Παρασκευή προς Σάββατο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλυδωνίζει τις οικονομίες της Ευρώπης

Το τελευταίο διάστημα, η Σαουδική Αραβία δέχεται ολοένα συχνότερα επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς μαχητές, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της γειτονικής Υεμένης. Οι ίδιες δυνάμεις κατέλαβαν πρόσφατα περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα, απωθώντας τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζεται από συνασπισμό υπό το Ριάντ.

Μέχρι τώρα, τα πλήγματα των Χούθι είχαν επικεντρωθεί κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις στον νότο της Σαουδικής Αραβίας ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Το Ριάντ δεν είχε βρεθεί υπό άμεση απειλή από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο, στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στη νέα επίθεση.

Μέση Ανατολή: Φουντώνει ο πόλεμος με επιθέσεις των Χούθι

Αμερικανική προειδοποίηση για ταχεία κλιμάκωση

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε χθες Σάββατο τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην ίδια προειδοποίηση, η Ουάσινγκτον επισήμανε ότι η στρατιωτική σύγκρουση μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα.

Η αμερικανική παρέμβαση ήρθε ενώ η περιφερειακή ασφάλεια επιβαρύνεται από τις επιθέσεις και την εξάπλωση των επιχειρήσεων πέρα από τους έως τώρα συνήθεις στόχους.

Τι είχε προηγηθεί με το αίτημα του Ριάντ προς τις ΗΠΑ

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθι. Όπως ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα, η Ουάσινγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ.

Η πρόωρη επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η επίθεση κατά της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, η προειδοποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης 

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