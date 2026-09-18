Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλυδωνίζει τις οικονομίες της Ευρώπης

Ο Τραμπ απειλεί ξανά τώρα με «σαρωτικές επιθέσεις» το Ιράν

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Πηγή: Ρεπορτάζ Κωστής Βέιμος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Κλυδωνίζει τις οικονομίες της Ευρώπης ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύξηση τιμών καυσίμων στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας το 50% των νοικοκυριών στη Γερμανία.
  • Διαδηλώσεις στην Πορτογαλία και συγκρούσεις στη Γαλλία κατά των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας.
  • Ο Μακρόν συγκαλεί σύνοδο G7 για ενεργειακά ζητήματα και ζητά γεμίσμα αποθηκών φυσικού αερίου.
  • Ο Τραμπ απειλεί με νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ ο ΟΗΕ αναφέρει εγκλήματα πολέμου από τις ΗΠΑ.
  • Η Κίνα καλεί το Ιράν να περιορίσει τους Χούθι λόγω ανησυχιών για την κατάσταση στην περιοχή.

Η αλματώδης αύξηση στις τιμές των καυσίμων λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προκαλεί έντονες αντιδράσεις των καταναλωτών, ειδικά στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος Τραμπ, απειλεί με νέο γύρο σφοδρών επιθέσεων κατά του Ιράν.    

Στενά Ορμούζ: Νέα κλιμάκωση με εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ – Ιράν

Οι Ευρωπαίοι πολίτες βλέπουν την κλιμακωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή να αδειάζει την τσέπη τους.

Το 50% όλων των νοικοκυριών στη Γερμανία πλήττεται από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων

Όπως ανέφερε ο Γερμανός πολιτικός αναλυτής της DW Μπέρντ Ρίγκερτ, ο τομέας των μεταφορών και επίσης η βιομηχανία που βασίζεται στο πετρέλαιο ως πρώτη ύλη φυσικά υποφέρουν. Οι τιμές αυξάνονται και εκεί. Και αυτό τροφοδοτεί τον πληθωρισμό».
 
Στην Πορτογαλία οργανώνονται πορείες διαμαρτυρίας ενώ στη Γαλλία διαδηλωτές συγκρούονται με αστυνομικούς έξω από πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. 

Μακρόν: «Θα συγκαλέσω σύνοδο των G7 για την ενέργεια»    

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζητά από τις Βρυξέλλες να γεμίσουν σύντομα τις αποθήκες της Ευρώπης με φυσικό αέριο. 

Ντελίριο στα τουρκικά ΜΜΕ για Μητσοτάκη - Μακρόν και τη συμφωνία με Γαλλία

«Η ανησυχία αυξάνεται για τις τιμές του φυσικού αερίου και την ενεργειακή κατάσταση» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος πρόσθεσε ότι «τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε μια G7 αφιερωμένη σε αυτά τα ενεργειακά ζητήματα».

Ο Μακρόν για τη σύνοδο των G7 για την ενέργεια

Ο Μακρόν για τη σύνοδο των G7 για την ενέργεια 
 
Η συνεχιζόμενη προέλαση των Χούθι αναγκάζει τα εμπορικά πλοία να αποφεύγουν το Σουέζ και να κάνουν τον γύρο της Αφρικής. Οι παραδόσεις αγαθών από την Ασία στην Ευρώπη καθυστερούν κατά 10–14 ημέρες. Ετσι τα ναύλα και τα ασφάλιστρα κινδύνου των πλοίων έχουν «εκτοξευθεί».
 

Η κατά πολύ μεγαλύτερη θαλάσσια διαδρομή καυσίμων και εμπρευμάτων λόγω των επιθέσεων των Χούθι

Η κατά πολύ μεγαλύτερη θαλάσσια διαδρομή καυσίμων και εμπρευμάτων λόγω των επιθέσεων των Χούθι  
 

Τραμπ: «Έxω μπροστά μου μια μεγάλη απόφαση για το Ιράν» 

Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας σαρωτικής επίθεσης κατά των μουλαδων στο Ιράν.

«Έχω μπροστά μου μια μεγάλη απόφαση. Θέλω να προχωρήσω και να τους εξοντώσω (το ιρανικό καθεστώς) ή όχι; Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Επιστροφή στις απειλές για εξολόθρευση του καθεστώτος του Ιράν από τον Τραμπ

Επιστροφή στις απειλές για εξολόθρευση του καθεστώτος του Ιράν από τον Τραμπ  

ΟΗΕ: «Εύλογες ενδείξεις για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν» 

Οι απειλές αυτές έρχονται ενώ ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ διαπιστώνει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στο Ιράν στις 28 του προηγούμενου Φεβρουαρίου.  

«Περίπου 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τα περισσότερα από τα θύματα, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ήταν μαθήτριες ηλικίας από 7 έως 12 ετών» μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.   

Κίνα προς Ιράν: «Μαζέψτε τους Χούθι» 

Ως και το Πεκίνο αρχίζει να ανησυχεί για τους Χούθι και την προέλασή τους. Για αυτό ζήτησε από την Τεχεράνη να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να τους περιορίσει ανταποκρινόμενη σε έκκληση που της απηύθυνε η Σαουδι
 

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