Η Σίντνεϊ Σουίνι κατάφερε με τη νέα διαφήμιση στην οποία πρωταγωνιστεί να συγκεντρώσει πληθώρα αντιδράσεων και αρνητικών σχολίων, ενώ μετέτρεψε την καμπάνια μια στοιχηματικής εταιρίας σε ευρεία συζήτηση για το πώς παρουσιάζονται οι γυναίκες στον αθλητισμό σήμερα. Το σποτ κυκλοφόρησε στις 9 Σεπτεμβρίου και από τότε μέχρι σήμερα, η ηθοποιός έχει χάσει τουλάχιστον 200.000 ακόλουθους στο Instagram.

Στο διαφημιστικό, η 29χρονη ηθοποιός - που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη σειρά ''Euphoria'' - εμφανίζεται σχεδόν γυμνή, καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία με αθλητικό εξοπλισμό. Στα πλάνα φαίνεται να κρατά μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και τένις, ενώ εμφανίζεται ακόμη και πάνω σε μια μπασκέτα, αλλά και σε ένα τραπέζι μπιλιάρδο. H Σουίνι ξεκινά τη διαφήμιση ρωτώντας «Σκέφτεσαι (να ασχοληθείς με τον αθλητισμό;» και στη συνέχεια, καθώς εμφανίζεται με τα απολύτως απαραίτητα και εξοπλισμό διαφόρων αθλημάτων μας προτρέπει να τα δοκιμάσουμε.

«Θύελλα» αντιδράσεων από αθλήτριες για τη διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι

Ο «ορυμαγδός» που προκάλεσε η διαφήμιση της ηθοποιού, έφερε άμεσα και τα έντονα σχόλια γυναικών Ολυμπιονικών αλλά και αθλητριών από όλο τον κόσμο που πιστεύουν ότι οι γυναίκες στον αθλητισμό είναι πολλά περισσότερα από αυτό που προβάλλει η Σουίνι. «Δεν είμαστε μόνο ένα σώμα», φωνάζουν.

Αριάρν Τίτμους

Η Αυστραλέζα Αριάρν Τίτμους, τέσσερις φορές χρυσή Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, χαρακτήρισε το σποτ προσβλητικό για τις γυναίκες που έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή στον αθλητισμό, με κόπο, ιδρώτα και πόνο. Μάλιστα, τόνισε ότι η εμπορευματοποίηση και η σεξουαλικοποίηση του γυναικείου σώματος δε θα έπρεπε να είναι αντικείμενο τέτοιων διαφημιστικών παρακτικών.

Έιμι Χαντ

Η σπρίντερ και τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, Έιμι Χαντ, έστειλε το δικό της μήνυμα αμέσως μετά την κούρσα της στα 200 μέτρα στο World Athletics Ultimate Championship την περασμένη εβδομάδα. «Σίντνεϊ Σουίνι, έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό!», είπε on camera, σε μια δήλωση που αναπαράχθηκε πολύ και έγινε viral. Σημειώνεται ότι στην κούρσα αυτή έγιναν «πράματα και θάματα» με την Αμερικανίδα Μελίσα Τζέφερσον - Γούντεν να κερδίζει, πετυχαίνοντας την τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην απόσταση.

Γκρέισι Κρέιμερ

Και η Αμερικανίδα γυμνάστρια, Γκρέισι Κρέιμερ πόσταρε στιγμιότυπα με τον εαυτό της στον πρωταθλητισμό αλλά και σε προπονήσεις, με τη λεζάντα «Δεν ξέρω τι έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι αλλά έτσι μοιάζει μια γυναίκα στον αθλητισμό».

Σόφι Κέηπγουελ

Την απάντησή της στην ηθοποιό έδωσε μέσω των social media και η Βρετανή Ολυμπιονίκης της ποδηλασίας Σόφι Κέηπγουελ. «Είμαι σίγουρη ότι έχετε δει τη διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι αλλά φανταστείτε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες κρίνονται γι' αυτά που μπορούν να κάνουν κι όχι μόνο για το πώς είναι εμφανισιακά. Είναι ωραίο να είσαι αθλήτρια! Είναι ωραίο να είσαι δυνατή! Φανταστείτε έναν κόσμο που η σεξουαλικοποίηση δεν είναι το μοναδικό πρίσμα μέσα από το οποίο μπορείτε να δείτε τις γυναίκες στον αθλητισμό...», είπε.

Άλεξ Μάθιους

Η διεθνής αθλήτρια ράγκμπι, με την Εθνική ομάδα της Αγγλίας, Άλεξ Μάθιους δήλωσε ότι διαφημίσεις σαν και της Σουίνι κάνουν τις γυναίκες να πιστεύουν ότι υπάρχει το εξιδανικευμένο τέλειο σώμα, ενώ κάθε σωματότυπος έχει τη δική του δύναμη.

Η Σουίνι δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα.

Η Σίντνεϊ Σουίνι δε βρίσκεται στο «μάτι» του κυκλώνα για πρώτη φορά

Πριν από έναν περίπου χρόνο, η ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει σε σποτ γνωστής εταιρίας τζιν ρούχων που είχε και πάλι προκαλέσει. Το σλόγκαν της διαφήμισης ήταν «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα τζινς», φράση διπλής ανάγνωσης. Οι λέξεις jeans και genes (γονίδια) στα αγγλικά προφέρονται με τον ίδιο τρόπο, ενώ αν στο σλόγκαν βάλεις το genes αντί για το jeans η διάσταση της διαφήμισης είναι άλλη. Η συζήτηση που ξεκίνησε τότε αφορούσε τα στάνταρντς της ομορφιάς αλλά και τις φυλετικές διακρίσεις.

Η υπόθεση έχει διευρηνθεί και προκαλέσει έναν ευρύτερο διάλογο για το πώς το γυναικείο σώμα, η αθλητική επίδοση και η εμπορική προβολή συνυπάρχουν στη σύγχρονη αθλητική βιομηχανία.