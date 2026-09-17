Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του 3χρονου Νόα Γουντς στη Βρετανία, καθώς η αστυνομία εντόπισε μία σορό σε λίμνη στην περιοχή όπου είχε επικεντρωθεί η μεγάλη επιχείρηση αναζήτησής του.

Η σορός βρέθηκε στη λίμνη Decoy, στο χωριό Μπράνθαμ του Σάφολκ, κοντά στην παιδική χαρά από όπου είχε εξαφανιστεί το αγοράκι.

«Η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, ωστόσο η οικογένεια του Νόα Γουντς έχει ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, επιθεωρητής Τομ Πιρς.

Όπως ανέφερε, «η ανακάλυψη της σορού δεν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως ύποπτη», αλλά παραμένει ανεξήγητη και οι συνθήκες διερευνώνται.

Η εξαφάνιση του 3χρονου Νόα

Ο Νόα είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Τρίτης, ενώ βρισκόταν στην παιδική χαρά Merriam Close στο Μπράνθαμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, καταγράφηκε για τελευταία φορά σε κάμερα ασφαλείας περίπου στις 14:37 και φέρεται να έτρεξε σε ένα στενό δρομάκι δίπλα στην παιδική χαρά, με κατεύθυνση προς έναν νεόδμητο οικισμό και την περιοχή όπου βρίσκεται η λίμνη.

Το παιδί ήταν μη λεκτικό, είχε μερική απώλεια ακοής και ήταν αυτιστικό, γεγονός που έκανε την επιχείρηση αναζήτησης ακόμη πιο δύσκολη. Η αστυνομία είχε επισημάνει ότι ο Νόα μπορεί να μην ανταποκρινόταν στο όνομά του εάν κάποιος τον καλούσε.

Εξαφάνιση 3χρονου: Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι στην επιχείρηση

Η εξαφάνιση του μικρού Νόα προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση στο Μπράνθαμ. Περισσότεροι από 1.300 πολίτες συμμετείχαν στις έρευνες, μαζί με αστυνομικούς, ειδικές ομάδες, σκύλους έρευνας, ελικόπτερα και την ακτοφυλακή.

BREAKING: Police have confirmed a body has been found in the search for three-year-old Noah in Suffolk.



Superintendent Tom Pearse said: "Formal identification has yet to take place, but the family of Noah Woods have been informed of this development." pic.twitter.com/RMdmVgVo2g — Sky News (@SkyNews) September 16, 2026

Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης ειδική ομάδα δυτών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ενώ οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες από σπίτι σε σπίτι, εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και χρησιμοποίησαν εναέρια μέσα και θερμικές κάμερες.

Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στη λίμνη Decoy την Τετάρτη, με την περιοχή να αποκλείεται και ειδικές ομάδες να ερευνούν το νερό. Τελικά, εκεί εντοπίστηκε η σορός.

Η είδηση προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους εθελοντές που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Όταν η αστυνομία ανακοίνωσε την εύρεση της σορού, αρκετοί από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο ξέσπασαν σε κλάματα και αγκαλιάστηκαν.

Ο Τομ Πιρς ευχαρίστησε τους πολίτες για την τεράστια ανταπόκριση στην επιχείρηση και ζήτησε να δοθεί στην οικογένεια του Νόα ο απαραίτητος χρόνος και χώρος.

«Είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνετε πως η οικογένεια χρειάζεται τώρα χρόνο, χώρο και ιδιωτικότητα και σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας», ανέφερε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπράνθαμ εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του στην οικογένεια και ευχαρίστησε την τοπική κοινωνία για τη συμμετοχή της στις έρευνες.

Πλέον, οι Αρχές αναμένουν την επίσημη ταυτοποίηση της σορού και τα αποτελέσματα της περαιτέρω έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη μετά την εξαφάνιση του 3χρονου.