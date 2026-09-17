Βρετανία: Βρέθηκε σορός 3χρονου στη λίμνη που έψαχναν τον Νόα

Ο 3χρονος είχε εξαφανιστεί από παιδική χαρά στο Μπράνθαμ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σορός ενός 3χρονου αγοριού, του Νόα Γουντς, βρέθηκε στη λίμνη Decoy στη Βρετανία, όπου είχε επικεντρωθεί η αναζήτησή του.
  • Ο Νόα είχε εξαφανιστεί από την παιδική χαρά στο Μπράνθαμ και η τελευταία του καταγραφή ήταν σε κάμερα ασφαλείας.
  • Περισσότεροι από 1.300 πολίτες συμμετείχαν στις έρευνες, μαζί με αστυνομικούς και ειδικές ομάδες.
  • Η αστυνομία δεν αντιμετωπίζει την ανακάλυψη της σορού ως ύποπτη, αλλά οι συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση.
  • Η οικογένεια του Νόα έχει ενημερωθεί και ζητείται σεβασμός στην ιδιωτικότητά τους.

Τραγική κατάληξη  είχε η εξαφάνιση του 3χρονου Νόα Γουντς στη Βρετανία, καθώς η αστυνομία εντόπισε μία σορό σε λίμνη στην περιοχή όπου είχε επικεντρωθεί η μεγάλη επιχείρηση αναζήτησής του.

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Η σορός βρέθηκε στη λίμνη Decoy, στο χωριό Μπράνθαμ του Σάφολκ, κοντά στην παιδική χαρά από όπου είχε εξαφανιστεί το αγοράκι. 

Βρετανία: Βρέθηκε σορός 3χρονου στη λίμνη που έψαχναν τον Νόα

«Η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, ωστόσο η οικογένεια του Νόα Γουντς έχει ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, επιθεωρητής Τομ Πιρς.

Όπως ανέφερε, «η ανακάλυψη της σορού δεν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως ύποπτη», αλλά παραμένει ανεξήγητη και οι συνθήκες διερευνώνται.

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Η εξαφάνιση του 3χρονου Νόα

Ο Νόα είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Τρίτης, ενώ βρισκόταν στην παιδική χαρά Merriam Close στο Μπράνθαμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, καταγράφηκε για τελευταία φορά σε κάμερα ασφαλείας περίπου στις 14:37 και φέρεται να έτρεξε σε ένα στενό δρομάκι δίπλα στην παιδική χαρά, με κατεύθυνση προς έναν νεόδμητο οικισμό και την περιοχή όπου βρίσκεται η λίμνη.

Το παιδί ήταν μη λεκτικό, είχε μερική απώλεια ακοής και ήταν αυτιστικό, γεγονός που έκανε την επιχείρηση αναζήτησης ακόμη πιο δύσκολη. Η αστυνομία είχε επισημάνει ότι ο Νόα μπορεί να μην ανταποκρινόταν στο όνομά του εάν κάποιος τον καλούσε.

Εξαφάνιση 3χρονου: Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι στην επιχείρηση

Η εξαφάνιση του μικρού Νόα προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση στο Μπράνθαμ. Περισσότεροι από 1.300 πολίτες συμμετείχαν στις έρευνες, μαζί με αστυνομικούς, ειδικές ομάδες, σκύλους έρευνας, ελικόπτερα και την ακτοφυλακή.

 

 

Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης ειδική ομάδα δυτών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ενώ οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες από σπίτι σε σπίτι, εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και χρησιμοποίησαν εναέρια μέσα και θερμικές κάμερες.

Τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω

Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στη λίμνη Decoy την Τετάρτη, με την περιοχή να αποκλείεται και ειδικές ομάδες να ερευνούν το νερό. Τελικά, εκεί εντοπίστηκε η σορός.

Βρετανία: Βρέθηκε σορός 3χρονου στη λίμνη που έψαχναν τον Νόα

Η είδηση προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους εθελοντές που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Όταν η αστυνομία ανακοίνωσε την εύρεση της σορού, αρκετοί από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο ξέσπασαν σε κλάματα και αγκαλιάστηκαν.

Ο Τομ Πιρς ευχαρίστησε τους πολίτες για την τεράστια ανταπόκριση στην επιχείρηση και ζήτησε να δοθεί στην οικογένεια του Νόα ο απαραίτητος χρόνος και χώρος.

«Είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνετε πως η οικογένεια χρειάζεται τώρα χρόνο, χώρο και ιδιωτικότητα και σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας», ανέφερε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπράνθαμ εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του στην οικογένεια και ευχαρίστησε την τοπική κοινωνία για τη συμμετοχή της στις έρευνες.

Πλέον, οι Αρχές αναμένουν την επίσημη ταυτοποίηση της σορού και τα αποτελέσματα της περαιτέρω έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη μετά την εξαφάνιση του 3χρονου.

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