Νεκρός σε ηλικία 44 ετών ο εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του

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Πηγή: Mirror / Φωτογραφία LinkedIn
Πέθανε Ο Εγγονός Της Πριγκίπισσας Αικατερίνης - Ήταν 44 Ετών
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 44χρονος Νίκολας Μπράντναμ, εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Τσίσγουικ, Λονδίνο.
  • Η αιτία θανάτου του Μπράντναμ δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα.
  • Είχε υπηρετήσει ως αξιωματικός του βρετανικού στρατού και είχε εργαστεί στον τραπεζικό τομέα.
  • Συνελήφθη τον Ιούνιο για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, σχετιζόμενη με το περιστατικό του 'Putney Pusher'.
  • Η πριγκίπισσα Αικατερίνη ήταν κόρη του βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ και είχε τρεις αδελφούς που έγιναν Βασιλείς της Ελλάδας.

Ο 44χρονος εκατομμυριούχος Νίκολας Μπράντναμ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Τσίσγουικ στο δυτικό Λονδίνο.  

Ο Μπράντναμ ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Τσίσγουικ το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, με την αιτία θανάτου του να μην έχει ακόμα προσδιοριστεί. 

Πριν εργαστεί στον τραπεζικό κλάδο, είχε υπηρετήσει ως αξιωματικός του βρετανικού στρατού, με συμμετοχή σε αποστολές στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν. 

Η εμπλοκή του στην υπόθεση του «Putney Pusher» 

Ο Μπράντναμ είχε συλληφθεί τον Ιούνιο για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. 

Η υπόθεση συνδεόταν με το περιστατικό που έγινε τον Μάιο του 2017 στη γέφυρα Putney του Λονδίνου, όταν ένας άνδρας φέρεται να έσπρωξε μια γυναίκα μπροστά από λεωφορείο που κινούνταν πάνω στη γέφυρα. Ο οδηγός κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως και να κάνει ελιγμό, αποφεύγοντας να την παρασύρει και να την τραυματίσει σοβαρά.  

Η υπόθεση είχε παραμείνει ανοιχτή για χρόνια, με την Αστυνομία να εξετάζει συνολικά περίπου 50 υπόπτους. Ο οδηγός του λεωφορείου, Όλιβερ Σάλμπρις, είχε χαρακτηριστεί ήρωας για την αντίδρασή του τη στιγμή του περιστατικού. 

Μετά τις δύο συλλήψεις, οι Αρχές θεωρούσαν ότι είχαν προχωρήσει σημαντικά στην έρευνα για την ταυτοποίηση του άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο του περιστατικού. 

Ποια ήταν η πριγκίπισσα Αικατερίνη της Ελλάδας και της Δανίας

Η Αικατερίνη της Ελλάδας και της Δανίας γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1913 στην Αθήνα και ανάδοχοι της ήταν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Θείος της ήταν ο Αυτοκράτορας Γουλιέλμος Β' της Γερμανίας.

Ήταν το έκτο παιδί και η τρίτη κόρη του βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ της Ελλάδας και της Σοφίας της Πρωσίας, αδελφή τριών Βασιλέων των Ελλήνων και μιας Βασίλισσας της Ρουμανίας.

 

 

Και οι τρεις αδελφοί της Αικατερίνης έγιναν Βασιλείς των Ελλήνων. Ο Αλέξανδρος Α΄ από το 1917 έως το 1920, ο Γεώργιος Β΄ από το 1922 έως το 1924 και από το 1935 έως το 1947 και ο Παύλος Α΄ από το 1947 έως το 1964. Η αδελφή της Ελένη έγινε βασιλομήτωρ της Ρουμανίας.

 

 

 

 

 

 

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ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΡΑΝΤΝΑΜ
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