GNTM 7: Οι auditions, οι ατάκες και το comeback στη μεγάλη πρεμιέρα!

Μη χάσετε το πρώτο επεισόδιο τη Δευτέρα 21/9 στις 21:00 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το GNTM 7 επιστρέφει με πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star.
  • Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Λάκης Γαβαλάς και Άγγελος Μπράτης.
  • Ο Γιώργος Τοκμετζίδης επιστρέφει για λίγο στο GNTM από την προηγούμενη σεζόν.
  • Οι συμμετέχοντες κάνουν τις πρώτες τους πασαρέλες με χιουμοριστικές ατάκες.
  • Η πρεμιέρα υπόσχεται εκπλήξεις και διασκεδαστικές στιγμές με τους κριτές.

Το GNTM 7 επιστρέφει κι η ανυπομονησία μας έχει χτυπάει... κόκκινο! Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα τη Δευτέρα 21/9 στις 21:00 στο Star, απολαύστε το trailer από το πρώτο επεισόδιο και τις πάντα αγαπημένες μας auditions!

GNTM 7: Τα... fashion statements των κριτών λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Μπέττυ Μαγγίρα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς κι ο Άγγελος Μπράτης παίρνουν θέση κι οι συμμετέχοντες κάνουν τις πρώτες τους πασαρέλες.

GNTM 7: Οι auditions, οι ατάκες και το comeback στη μεγάλη πρεμιέρα!

«Έβλεπα τα Next Model του εξωτερικού και έλεγα ότι θα γίνω μία από αυτές», ακούμε μία από τις συμμετέχουσες να λέει. «Για μένα το GNTM θα είναι η αρχή της καριέρας μου», ισχυρίζεται ένα από τα αγόρια.

GNTM 7: Οι auditions, οι ατάκες και το comeback στη μεγάλη πρεμιέρα!

GNTM 7: Οι auditions, οι ατάκες και το comeback στη μεγάλη πρεμιέρα!

Μάλιστα, τους τηλεθεατές περιμένει μια έκπληξη, αφού ο Γιώργος Τοκμετζίδης από το περασμένο GNTM... επιστρέφει για λίγο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή οι κριτές δε χάνουν το κέφι τους και με αφορμή τον Μπράντο Μάρλον τραγουδούν... Έφη Σαρρή και «Μάλλον, θα με βρεις με κάποιον άλλον»! 

GNTM: Το μήνυμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου μετά την ανακοίνωση της πρεμιέρας

GNTM 7: Οι auditions, οι ατάκες και το comeback στη μεγάλη πρεμιέρα!

Κλείνοντας, τις εντυπώσεις κλέβει μια πιο... ώριμη συμμετέχουσα. Όταν τη ρωτάνε το ύψος τους, εκείνη απάντησε με χιούμορ: «1,75 είχα, τώρα... μάζεψα!», με τους κριτές να σκάνε στα γέλια! 

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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
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ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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GNTM AUDITIONS
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