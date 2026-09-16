Δείτε το trailer για το πρώτο επεισόδιο του GNTM 7

Το GNTM 7 επιστρέφει κι η ανυπομονησία μας έχει χτυπάει... κόκκινο! Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα τη Δευτέρα 21/9 στις 21:00 στο Star, απολαύστε το trailer από το πρώτο επεισόδιο και τις πάντα αγαπημένες μας auditions!

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Μπέττυ Μαγγίρα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς κι ο Άγγελος Μπράτης παίρνουν θέση κι οι συμμετέχοντες κάνουν τις πρώτες τους πασαρέλες.

«Έβλεπα τα Next Model του εξωτερικού και έλεγα ότι θα γίνω μία από αυτές», ακούμε μία από τις συμμετέχουσες να λέει. «Για μένα το GNTM θα είναι η αρχή της καριέρας μου», ισχυρίζεται ένα από τα αγόρια.

Μάλιστα, τους τηλεθεατές περιμένει μια έκπληξη, αφού ο Γιώργος Τοκμετζίδης από το περασμένο GNTM... επιστρέφει για λίγο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή οι κριτές δε χάνουν το κέφι τους και με αφορμή τον Μπράντο Μάρλον τραγουδούν... Έφη Σαρρή και «Μάλλον, θα με βρεις με κάποιον άλλον»!

Κλείνοντας, τις εντυπώσεις κλέβει μια πιο... ώριμη συμμετέχουσα. Όταν τη ρωτάνε το ύψος τους, εκείνη απάντησε με χιούμορ: «1,75 είχα, τώρα... μάζεψα!», με τους κριτές να σκάνε στα γέλια!

Greece's Next Top Model, μη χάσετε την πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Star!