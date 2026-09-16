Το βίντεο της αστυνομίας του Σάφολκ με τον τρίχρονο Νόα που εξαφανίσθηκε και αναζητείται

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του 3χρονου Νόα Γουντς στη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος εξαφανίστηκε την Τρίτη από το Μπράνθαμ του Σάφολκ, ενώ βρισκόταν σε παιδική χαρά με συγγενικό του πρόσωπο. Η αστυνομία του Σάφολκ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερα ασφαλείας με την τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνισή του, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή αστυνομίας, διασωστικών ομάδων και εκατοντάδων κατοίκων.

Ο Νόα Γουντς βρισκόταν στην παιδική χαρά την Τρίτη, όταν απομακρύνθηκε από τον συγγενή που τον συνόδευε. Σύμφωνα με τα έως τώρα γνωστά στοιχεία, οι δυο τους χωρίστηκαν όταν έφυγαν από το σημείο περίπου στις 15:00.

Searches are continuing today for a three-year-old boy who went missing in Brantham. The last confirmed sighting of Noah Woods was from CCTV in a park at 2.37pm yesterday afternoon, Monday 15 September.



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Έχει αναφερθεί ότι το παιδί έτρεξε σε ένα στενό με κατεύθυνση προς κατοικημένη περιοχή. Ο 3χρονος δε μιλάει, έχει μερική απώλεια ακοής και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης για αυτισμό. Φορούσε λευκό T-shirt, σορτς και μαύρα αθλητικά παπούτσια με λευκή ρίγα.

Η αστυνομία έχει επισημάνει ότι ο Νόα δε θα ανταποκρινόταν αν κάποιος φώναζε το όνομά του.

Ο τρίχρονος Νόα στην παιδική χαρά

Μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης σε Σάφολκ και Έσεξ

Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με την αστυνομία να επεκτείνει την ακτίνα αναζήτησης και στα κοντινά χωριά Manningtree και East Bergholt.

Η αστυνομική δύναμη έχει αναπτύξει ομάδες με σκύλους, ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν επίσης η ακτοφυλακή, η πυροσβεστική υπηρεσία και τοπικές ομάδες έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, εκατοντάδες άνθρωποι έφτασαν δημαρχείο του Μπράνθαμ, για να βοηθήσουν. Η αστυνομία τους ζήτησε να αποφεύγουν υδάτινα σημεία και σιδηροδρομικές γραμμές, καθώς οι περιοχές αυτές απαιτούν ειδικούς στην έρευνα.

Μια κάτοικος της περιοχής, η Melissa Dark, μητέρα δύο παιδιών, δήλωσε στο BBC: «Μόλις είδα τις ειδήσεις και αισθάνθηκα ότι πρέπει να έρθω για να βοηθήσω».

Ο τρίχρονος Νόα στο βίντεο της αστυνομίας του Σάφολκ

Βίντεο με την τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνιση του Noah Woods

Το απόγευμα της Τετάρτης, η αστυνομία του Σάφολκ έδωσε στη δημοσιότητα υλικό από κάμερα CCTV από την τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνιση του Νόα στο πάρκο του Μπράνθαμ στις 14:37 της Τρίτης.

Στο βίντεο, το 3χρονο αγόρι φαίνεται να τρέχει γύρω από έναν κυκλικό εξοπλισμό παιχνιδιού στην παιδική χαρά.

Η δημοσιοποίηση του υλικού εντάσσεται στην προσπάθεια των αρχών να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις τελευταίες κινήσεις του παιδιού και να συγκεντρώσουν οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Τι ζητά η αστυνομία από κατοίκους και οδηγούς

Ο Tom Pearse, από την αστυνομία του Σάφολκ , δήλωσε ότι δεν δεν έχουν προκύψει στοιχεία εγκληματικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η υπόθεση να συνεχίζει να αντιμετωπίζεται ως εξαφάνιση αγνοούμενου προσώπου.

Ο ίδιος κάλεσε το κοινό να ελέγξει κήπους, υπόστεγα και βοηθητικά κτίσματα. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους οδηγούς να εξετάσουν υλικό από κάμερες οχημάτων και προς τους κατοίκους να ελέγξουν κάμερες ασφαλείας από τις 14:37 της Τρίτης και μετά.

Το βασικό ερώτημα για τις αρχές παραμένει πού κατευθύνθηκε ο Νόα αφού έφυγε από την παιδική χαρά και αν καταγράφηκε σε οποιοδήποτε επιπλέον βίντεο ή εντοπίστηκε από κάποιον κάτοικο στην περιοχή αναζήτησης που πλέον εκτείνεται σε τμήματα του Σάφολκ και του Έσσεξ.

