Μ. Βρετανία: Εξαφάνιση του τρίχρονου Νόα -  Βίντεο από παιδική χαρά

Επιχείρηση αναζήτησης και έκκληση της αστυνομίας για υλικό από κάμερες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.26 , 17:40 ΔΥΠΑ: Ανοίγουν χιλιάδες θέσεις εργασίας - Ποιοι είναι σε προτεραιότητα
16.09.26 , 17:30 Μεταναστευτικό: Η Ευρώπη αποφασισμένη για τη φύλαξη των συνόρων της
16.09.26 , 17:16 Θρήνος για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο: Πέθανε ο πατέρας του
16.09.26 , 17:02 Μ. Βρετανία: Εξαφάνιση του τρίχρονου Νόα -  Βίντεο από παιδική χαρά
16.09.26 , 16:59 Γνωστή Ελληνίδα: «Δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου για να κάνω εκπομπή»
16.09.26 , 16:00 Υπάρχει ιδανική διαφορά ηλικίας στη σχέση; Τα ποσοστά διαζυγίων λένε ναι
16.09.26 , 15:52 Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»
16.09.26 , 15:40 Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας στη ΓΑΔΑ
16.09.26 , 15:37 Ευγενία Σαμαρά: «Είχα πέντε μεγάλες σχέσεις, αποκαθηλώνω εύκολα τον άλλον»
16.09.26 , 15:37 Ταινία online: Δες την αριστουργηματική ταινία «Η Φάλαινα»
16.09.26 , 15:31 Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 3,5 μηνών γιο της
16.09.26 , 15:30 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετοιμάζει μέτρα για την πρόσβαση των παιδιών στα social
16.09.26 , 15:15 Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
16.09.26 , 15:05 Μητσοτάκης: «Ανδρουλάκης και Τσίπρας οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος»
16.09.26 , 15:00 Λασκαράκη: Το φθινοπωρινό πρωινό στο μπαλκόνι και το cozy look που ξεχώρισε
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας στη ΓΑΔΑ
6-6-6 walking challenge: Η τάση στο περπάτημα που αξίζει να δοκιμάσεις
Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»
Γνωστή Ελληνίδα: «Δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου για να κάνω εκπομπή»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Μ. Βρετανία: Εξαφάνιση του τρίχρονου Νόα -  Βίντεο από παιδική χαρά
Μαζωνάκης: Η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του σε «γιατρό - υπνωτιστή»
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του
Μαρίνα Σπανού: Η ηλικία, η σχέση με τον πατέρα της & το βιογραφικό της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: βίντεο Suffolk Police
Το βίντεο της αστυνομίας του Σάφολκ με τον τρίχρονο Νόα που εξαφανίσθηκε και αναζητείται

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του 3χρονου Νόα Γουντς στη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος εξαφανίστηκε την Τρίτη από το Μπράνθαμ του Σάφολκ, ενώ βρισκόταν σε παιδική χαρά με συγγενικό του πρόσωπο. Η αστυνομία του Σάφολκ  έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερα ασφαλείας με την τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνισή του, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή αστυνομίας, διασωστικών ομάδων και εκατοντάδων κατοίκων.

 

Ο Νόα Γουντς βρισκόταν στην παιδική χαρά την Τρίτη, όταν απομακρύνθηκε από τον συγγενή που τον συνόδευε. Σύμφωνα με τα έως τώρα γνωστά στοιχεία, οι δυο τους χωρίστηκαν όταν έφυγαν από το σημείο περίπου στις 15:00.

Έχει αναφερθεί ότι το παιδί έτρεξε σε ένα στενό με κατεύθυνση προς κατοικημένη περιοχή. Ο 3χρονος  δε μιλάει, έχει μερική απώλεια ακοής και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης για αυτισμό. Φορούσε λευκό T-shirt, σορτς και μαύρα αθλητικά παπούτσια  με λευκή ρίγα.

Η αστυνομία έχει επισημάνει ότι ο Νόα δε θα ανταποκρινόταν αν κάποιος φώναζε το όνομά του.

Ο τρίχρονος Νόα στην παιδική χαρά

Ο τρίχρονος Νόα στην παιδική χαρά  

Μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης σε Σάφολκ και Έσεξ 

Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με την αστυνομία να επεκτείνει την ακτίνα αναζήτησης και στα κοντινά χωριά Manningtree και East Bergholt.  

Η αστυνομική δύναμη έχει αναπτύξει ομάδες με σκύλους, ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν επίσης η ακτοφυλακή, η πυροσβεστική υπηρεσία και τοπικές ομάδες έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, εκατοντάδες άνθρωποι έφτασαν δημαρχείο του Μπράνθαμ,  για να βοηθήσουν. Η αστυνομία τους ζήτησε να αποφεύγουν υδάτινα σημεία και σιδηροδρομικές γραμμές, καθώς οι περιοχές αυτές απαιτούν ειδικούς στην έρευνα. 

Μια κάτοικος της περιοχής, η Melissa Dark, μητέρα δύο παιδιών, δήλωσε στο BBC:  «Μόλις είδα τις ειδήσεις και αισθάνθηκα ότι πρέπει να έρθω για να βοηθήσω».  

Ο τρίχρονος Νόα στο βίντεο της αστυνομίας του Σάφολκ

Ο τρίχρονος Νόα στο βίντεο της αστυνομίας του Σάφολκ  

 

Βίντεο με την τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνιση του Noah Woods

 

Το απόγευμα της Τετάρτης, η  αστυνομία του Σάφολκ έδωσε στη δημοσιότητα υλικό από κάμερα CCTV από την τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνιση του Νόα στο πάρκο του Μπράνθαμ στις 14:37 της Τρίτης.

Στο βίντεο, το 3χρονο αγόρι φαίνεται να τρέχει γύρω από έναν κυκλικό εξοπλισμό παιχνιδιού στην παιδική χαρά.

Η δημοσιοποίηση του υλικού εντάσσεται στην προσπάθεια των αρχών να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις τελευταίες κινήσεις του παιδιού και να συγκεντρώσουν οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

 

Τι ζητά η αστυνομία από κατοίκους και οδηγούς

 

Ο Tom Pearse, από την αστυνομία του Σάφολκ , δήλωσε ότι δεν δεν έχουν προκύψει στοιχεία εγκληματικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η υπόθεση να συνεχίζει να αντιμετωπίζεται ως εξαφάνιση αγνοούμενου προσώπου.

Ο ίδιος κάλεσε το κοινό να ελέγξει κήπους, υπόστεγα και βοηθητικά κτίσματα. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους οδηγούς να εξετάσουν υλικό από κάμερες οχημάτων και  προς τους κατοίκους να ελέγξουν κάμερες ασφαλείας από τις 14:37 της Τρίτης και μετά.

Το βασικό ερώτημα για τις αρχές παραμένει πού κατευθύνθηκε ο Νόα αφού έφυγε από την παιδική χαρά και αν καταγράφηκε σε οποιοδήποτε επιπλέον βίντεο ή εντοπίστηκε από κάποιον κάτοικο στην περιοχή αναζήτησης που πλέον εκτείνεται σε τμήματα του Σάφολκ και του Έσσεξ. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NOAH WOODS
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 3 ΧΡΟΝΟΥ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΝΟΑ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ NOAH WOODS
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΡΙΧΡΟΝΟΥ
 |
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
 |
ΕΣΕΞ
 |
ΣΑΦΟΛΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεταναστευτικό και Ευρώπη
Κοσμος
Μεταναστευτικό: Η Ευρώπη αποφασισμένη για τη φύλαξη των συνόρων της
Παιδιά και social media
Κοσμος
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετοιμάζει μέτρα για την πρόσβαση των παιδιών στα social
Φον Ντερ Λάιεν: Φόρος Τιμής Στους Πιλότους Της Ψάθας
Κοσμος
Φον ντερ Λάιεν: Φόρος τιμής στους πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στην Ψάθα
Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ
Κοσμος
Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέος μηχανισμός άμυνας έναντι των ρωσικών προκλήσεων
Η Ελλάδα Συμμετέχει Σε Μεγάλα ευρωπαϊκά Έργα Για Την Άμυνα
Κοσμος
Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά έργα για την Άμυνα
Μπράντον Τζόνσον
Κοσμος
Μπράντον Τζόνσον: Τα χλευαστικά σχόλια σε βίντεο για την επανεκλογή του
Λος Άντζελες: Συνετρίβη Ελικόπτερο Ενώ Κάλυπτε Τροχαίο
Κοσμος
Τραγωδία στο Λος Άντζελες: Συνετρίβη ελικόπτερο ενώ κάλυπτε τροχαίο
Τραμπ: Συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας Για Ενεργειακά Πλήγματα
Κοσμος
Τραμπ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν για παύση ενεργειακών πληγμάτων
Νότια Αφρική: Φόβοι Για Serial Killer -7 Δολοφονίες Γυναικών
Κοσμος
Serial killer στο Γιοχάνεσμπουργκ; 7 γυναίκες δολοφονήθηκαν σε δύο μήνες!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top