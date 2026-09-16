Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»

Εθελοντές προσφέρουν είδη προσωπικής φροντίδας, σε συνεργασία με την Ithaca

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Η AVIN Συνεχίζει Να Προσφέρει «Χαμόγελα Για Όλους»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η AVIN συνεχίζει τη δράση «Χαμόγελα για όλους» σε συνεργασία με την Ithaca, στηρίζοντας ευάλωτους συνανθρώπους.
  • Εθελοντές της AVIN προσέφεραν είδη προσωπικής φροντίδας σε συμπολίτες στην πλατεία Κουμουνδούρου στις 15 Σεπτεμβρίου.
  • Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προσφορά χαράς και αξιοπρέπειας σε άτομα που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες.
  • Η AVIN καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες της Ithaca σε καύσιμα και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της.
  • Η συνεργασία ενισχύει την κοινωνική προσφορά και την ενσωμάτωσή των ευάλωτων ατόμων.

Η AVIN, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Ithaca, συνεχίζει τη δράση «Χαμόγελα για όλους», στηρίζοντας ευάλωτους συνανθρώπους και συμβάλλοντας στην κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, εθελοντές-εργαζόμενοι της AVIN βρέθηκαν, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Κουμουνδούρου και προσέφεραν σε δεκάδες συμπολίτες μας, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, πακέτα με είδη προσωπικής φροντίδας.

Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της Ithaca να προσφέρει χαρά, συντροφιά, αξιοπρέπεια και αγάπη στους συνανθρώπους μας που διαβιούν στο δρόμο ή σε επισφαλείς συνθήκες και σε οικογένειες σε ευαλωτότητα.

Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»

Η AVIN, στηρίζει ενεργά το έργο της Ithaca καλύπτοντας τις ετήσιες ανάγκες του Οργανισμού σε καύσιμα και συμμετέχοντας ενεργά και σε αυτή την πρωτοβουλία με τους εθελοντές εργαζόμενους της στο πεδίο της προσφοράς. Η συνεργασία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους εργαζόμενους της AVIN να εμπλακούν με ουσιαστικό τρόπο στην σταθερή κοινωνική προσφορά της εταιρείας και να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση τους.

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