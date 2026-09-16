«Αυτή η σημερινή δεύτερη συζήτηση και ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μας ζητά απλά να επαναλάβουμε τις αρχικές μας θέσεις. Καλεί όλα τα κόμματα να αναστοχαστούν τον διάλογο που μεσολάβησε επιδιώκοντας συγκλίσεις. Φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο. Γιατί το ζητούμενο και αυτής της συνεδρίασης θα ήταν ποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές μπορεί να προωθήσει η επόμενη βουλή και με ποια πλειοψηφία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι είχε περιγράψει και τον Ιούλιο ως κεντρικό στόχο η χώρα να αποκτήσει ένα σύγχρονο Σύνταγμα και συνεχάρη τα μέλη της ΚΟ της ΝΔ που συμμετείχαν στη διαδικασία και όλους τους βουλευτές που συμμετείχαν στην επιτροπή.

Ο κ. Μητσοτάκης κατέδειξε αντίφαση στη στάση βουλευτών στην επιτροπή και στην ολομέλεια. «Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων. Ποιο είναι το συμπέρασμα μετά την πρώτη ψηφοφορία; Την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Καμία δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί ακόμα και δυνάμεις που στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα υπεύθυνες, υποτάχθηκαν στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο "ναι μεν αλλά". Μιλώ για το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζετε -κ. Ανδρουλάκη- τομές με τις οποίες συμφωνείτε μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει και πρόταση που εσείς φέρατε. Και πάλι θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε δικές σας προτάσεις. Η λογική του "όχι σε όλα" στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι ο συνταγματικός νομοθέτης θέλει να λάβει υπόψη του ο πολίτης τις προτάσεις των κομμάτων για το Σύνταγμα και για αυτό μεσολαβούν οι εκλογές. «Κύριε Ανδρουλάκη καταστρατηγείτε το Σύνταγμα. Είναι ευθεία ομολογία ότι η ΝΔ θα κερδίσει και τις επόμενες εκλογές. Είναι όμως μια θέση η οποία είναι και αδιέξοδη και ανιστόρητη. Γιατί αν θυμηθούμε τη συνταγματική αναθεώρηση 1999-2000 θα διαπιστώσετε ότι τότε η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση φέρθηκε με μεγάλη υπευθυνότητα. Συζήτηση, διαβουλεύθηκε, συμφώνησε με αλλαγές στην πρώτη βουλή και στην αναθεωρητική βουλή. Αυτό που έκανε τότε η ΝΔ αναρωτιέμαι, εσείς γιατί δεν είσαστε σε θέση να το κάνετε σήμερα;», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Είπε επίσης ότι ακούγεται παράλογο να μην κατοχυρώνεται συνταγματικά η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τα δύο κόμματα να μην μπορούν να συμφωνούν στην επιστολική ψήφο, να συνδυάζεται η απόδοση και αμοιβή των δημοσιών υπαλλήλων με την αξιολόγηση.

«Αυτά τα δύο κόμματα τα οποία στο παρελθόν συνεργάστηκαν για να αποκρούσουν το φάσμα της χρεοκοπίας, σήμερα να μην συμφωνείτε ότι αυτή η χώρα να μην είναι σε θέση να κατοχυρώσει αντίβαρα σε τέτοιους κινδύνους. Κι όμως όλα αυτά τα καταψηφίζετε όπως και ένα ώριμο αίτημα που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική αλλαγή του άρθρου 86, την κατάργηση της δυνατότητας να στήνονται κάθε λίγο κάλπες. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τύλιγαν με καχυποψία την πολιτική. Θα μπορούσαμε να τα λύσουμε τώρα ενώ εσείς επιλέγετε να τα παραπέμψετε στις καλένδες», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: «Όποιος ψηφίσει όχι ή παρών θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «όποιος ψηφίσει όχι ή παρών θα έχει ουσιαστικά στερήσει από την χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο».

Πρόσθεσε πως πρόκειται για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων και έφερε ως παράδειγμα τη ΔΕΘ. Είπε ότι ο πολίτης είδε από τη μία πλευρά μέτρα κοστολογημένα και έχοντας ως διαβατήριο αξιοπιστίας μια συνεπή πολιτική.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα μέτρα όπως την αύξηση του κατώτατου μισθού, το επίδομα στους συνταξιούχους, τον κουμπαρά για τη νέα γενιά και άλλες βασικές εξαγγελίες που έκανε στη ΔΕΘ.

«Στη Θεσσαλονίκη έθεσα και με ευθύνη τους στόχους μας για την Ελλάδα του 2030 με δείκτες πολύ συγκεκριμένους», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης «ώστε επιτέλους η νέα γενιά να μην παίρνει στους ώμους της τα χρέη της προηγούμενης».

«Μίλησα ρεαλιστικά για το σήμερα και το αύριο. Τι διαπιστώθηκε από την άλλη; Μια ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Τη δική σας κ. Ανδρουλάκη, και νέο ΕΚΑΣ, και 13ο μισθό, και 13η σύνταξη, και μείωση ΦΠΑ και μείωση κόκκινων δανείων. Δεν θα μπω στη λογική της κοστολόγησης. Οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι αυτό που τους τάζει σήμερα μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών οδηγεί τη χώρα στη σίγουρη συνταγή της χρεοκοπίας. Υπήρξε και μία δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη, επιστρέφει ως απάτη. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος όσο και αν προσπαθείτε να διαφοροποιηθείτε. Επειδή κανείς δεν πιστεύει ότι θα κληθείτε να εφαρμόσετε αυτά που λέτε , σας αντιμετωπίζει με μειωμένη αξιοπιστία. Το δίλημμα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τελικά οδηγείτε και οι δύο τη χώρα στο ίδιο αδιέξοδο. Μικρή σημασία έχει αν οι πολέμιοι της ΝΔ θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο ακυβερνησίας, να συμπλεύσουν πιθανώς με τα άκρα του λαϊκισμού. Η Ελλάδα έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη από ομαλότητα. Ιδίως σε έναν τόσο ταραγμένο κόσμο όπου κάθε γεωπολιτική αλλαγή έχει συνέπειες», συνέχισε.

«Στα όπλα ενός κράτους που θέλει να πλέει με ασφάλεια στα ταραγμένα νερά θα προσέθετα και τη θεσμική κανονικότητα. Γι' αυτό διαψεύδονται και όσοι είχαν προβλέψει πρόωρες κάλπες. Για σκεφτείτε να ήμασταν τώρα σε προεκλογική περίοδο. Με το πετρέλαιο να έχει πάρει την ανιούσα, με δύο πολέμους σε εξέλιξη, την Ευρώπη σε αμηχανία και με μία πρωτοφανή κρίση στην αγορά ομολόγων με την Ελλάδα φάρο σταθερότητας. Δικαιώνει την απόφασή μας να ξεπληρώσουμε πιο γρήγορα το δημόσιο χρέος. Ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Αλλά δεν θα βάλω το κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Οι εσωτερικές εξελίξεις να καθορίζονται σε συνθήκες ηρεμίας με τελικό κριτήριο τις ικανότητες του καθενός. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε δυσκολίας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Η ισχυρή Ελλάδα είναι πρώτα από όλα η Ελλάδα στην οποία θα αισθάνονται ισχυροί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Η σημερινή διαδικασία στη Βουλή καθίσταται μία ύστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης απέναντι στις μεγάλες θεσμικές αλλαγές τις οποίες όλοι έχουμε δεχθεί ότι είναι αναγκαίες. Έστω και αυτή την ώρα η αντιπολίτευση, κάθε βουλευτής θα μπορούσε να αναθεωρήσει κάποια στάση του. Ξέρω ότι δεν θα πιάσει τόπο η ευχή μου. Ωστόσο έκανα μια τελευταία προσπάθεια να εξηγήσω τα επιχειρήματά μου», κατέληξε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης προς Ν. Ανδρουλάκη: «Βαθιά ανευθυνότητα να μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση»

«Εάν ήσασταν τόσο σίγουρος κύριε Ανδρουλάκη ότι θα κερδίσετε τις εκλογές και με αυτοδυναμία, σήμερα θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές για το άρθρο 86 τουλάχιστον, ώστε να το διαμορφώσετε όπως επιθυμείτε. Το 1999 η ΝΔ ως αντιπολίτευση ψήφισε 83 από τα προτεινόμενα 86 άρθρα. Είπατε κάτι το οποίο θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως εθνικά επικίνδυνο. Είπατε ότι το δίλημμα είναι Μητσοτάκη ή Ερντογάν. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Μπορεί να σας ενοχλεί αλλά αυτό είναι το δίλημμα. Το γεγονός ότι εννοείτε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για κομματικά οφέλη είναι εθνικά επικίνδυνη θεώρηση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή και τόνισε:

Μητσοτάκης: «Αν αυτό πιστεύετε οφείλετε να το πείτε και να το δηλώσετε ξεκάθαρα».

«Παρακαλώ κύριε Ανδρουλάκη, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε. Τέλος για τον κ. Φλωρίδη, μία ανθοδέσμη θα σας στείλει για την τζάμπα διαφήμιση», συμπλήρωσε πρωθυποργός.