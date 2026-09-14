Δένδιας για Γενοκτονία Ελλήνων της Μικράς Ασίας: «Τιμάμε τη μνήμη τους»

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
  • Η ημέρα μνήμης συμπίπτει με την εορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.
  • Υπογραμμίζεται η σημασία διατήρησης της ιστορικής μνήμης και γνώσης για τα γεγονότα που σημάδεψαν τον Ελληνισμό.
  • Το Υπουργείο Εξωτερικών αναγνωρίζει την ημέρα ως εθνική μνήμη της Γενοκτονίας.
  • Η ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού και η παρακαταθήκη του πρέπει να διατηρηθούν για τις επόμενες γενιές.

Στα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη σημερινή ημέρα μνήμης, η οποία τιμάται ανήμερα της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της γνώσης για τα γεγονότα που σημάδεψαν τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας.

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«Τιμάμε σήμερα, ανήμερα της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας στάθηκε, παράλληλα, στη σημαντική συμβολή των Μικρασιατών προσφύγων στη μετέπειτα πορεία της Ελλάδας. 

Η ημέρα μνήμης αποτελεί, σύμφωνα με το μήνυμα του υπουργού, ευκαιρία όχι μόνο για απόδοση τιμής στα θύματα, αλλά και για υπενθύμιση της ιστορικής διαδρομής του Μικρασιατικού Ελληνισμού και της παρακαταθήκης που άφησε στις επόμενες γενιές.

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Ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Εξωτερικών 

«Η Ελλάδα τιμά σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός ξεριζώθηκε βίαια από τις πατρογονικές εστίες, έπειτα από παρουσία αιώνων, με τραγική κορύφωση την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922.

Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται». 

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ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
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