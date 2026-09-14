Με ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με λίγα, αλλά ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια, αποχαιρέτησε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τον αγαπημένο του φίλο και συνάδελφο.

Ο τραγουδιστής θέλησε να αποτίσει τον δικό του φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο ερμηνεύει το «Ανήκω σε μένα».

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς πρόκειται για ένα από τα τραγούδια που έχουν ταυτιστεί με τη φωνή και την πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Μέσα από την ερμηνεία του, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θέλησε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του και να του απευθύνει ένα προσωπικό «αντίο».

Στο βίντεο, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τραγουδά: «Ανήκω σε μένα, και στα όνειρά μου δεν θέλω κανέναν, μέσα στη μοναξιά μου».

Αμέσως μετά, απευθυνόμενος στον Γιώργο Μαζωνάκη, μιλά για τη φιλία τους και εκφράζει τη βαθιά του συγκίνηση για την απώλειά του.

«Για τον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο μου αγαπημένε, θα μας λείψεις», λέει χαρακτηριστικά.

Με αυτή την ανάρτηση, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο έναν καλλιτέχνη με τον οποίο μοιράστηκε στιγμές και μια ιδιαίτερη σχέση μέσα στα χρόνια. Η μουσική έγινε ο τρόπος του για να εκφράσει όσα δύσκολα μπορούν να ειπωθούν με λόγια.