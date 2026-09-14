Άνθρωποι, με μάτια βουρκωμένα και τα χέρια ψηλά, έγιναν ένα, μια φωνή μέσα στο σκοτάδι και αποχαιρέτησαν τον δικό τους Γιώργο στη λαϊκή αγρυπνία έγινε στη Νίκαια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Χιλιάδες θαυμαστές Τραγούδησαν το «Ώρες Μικρές» στη Νίκαια, τη γειτονιά που ο δημοφιλής τραγουδιστής γεννήθηκε και μεγάλωσε και όλοι τους έγιναν μία τεράστια αγκαλιά.

Οι στίχοι του κομματιού απέκτησαν ξαφνικά μια νέα, ανατριχιαστική σημασία, μετατρέποντας τον δρόμο έξω από τον ναό σε μια αυτοσχέδια χορωδία.

Έχουν περάσει πέντε μέρες από εκείνη την μαύρη Τετάρτη που η είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή “πάγωσε τους πάντες” και ακόμα κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει.

Ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν τη βαρύτατη κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο κατά συναυτουργία.