«Με "Ώρες Μικρές" στα χείλη και "γιατί" στις καρδιές: Το Αντίο στον Μαζώ

To πιο πικρό ξενύχτι των θαυμαστών του Γιώργου Μαζωνάκη

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Άνθρωποι, με μάτια βουρκωμένα και τα χέρια ψηλά, έγιναν ένα, μια φωνή μέσα στο σκοτάδι και αποχαιρέτησαν τον δικό τους Γιώργο στη  λαϊκή αγρυπνία έγινε στη Νίκαια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Παλαιολόγου για Μαζωνάκη: «Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου...»

«Με "Ώρες Μικρές" στα χείλη και "γιατί" στις καρδιές: Το Αντίο στον Μαζώ

Χιλιάδες θαυμαστές Τραγούδησαν το «Ώρες Μικρές» στη Νίκαια, τη γειτονιά που ο δημοφιλής τραγουδιστής γεννήθηκε και μεγάλωσε και όλοι τους έγιναν μία τεράστια αγκαλιά. 

Μαζωνάκης: «Πιθανόν να μην προφυλακιστούν αν δεν αναβαθμιστεί η κατηγορία»

«Με "Ώρες Μικρές" στα χείλη και "γιατί" στις καρδιές: Το Αντίο στον Μαζώ

 Οι στίχοι του κομματιού απέκτησαν ξαφνικά μια νέα, ανατριχιαστική σημασία, μετατρέποντας τον δρόμο έξω από τον ναό σε μια αυτοσχέδια χορωδία. 

Σπάραξε ο πατέρας του Μαζωνάκη: Δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον γιο του

Έχουν περάσει πέντε μέρες από εκείνη την μαύρη Τετάρτη που η είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή “πάγωσε τους πάντες” και ακόμα κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει. 

Ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν  τη βαρύτατη κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο κατά συναυτουργία.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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