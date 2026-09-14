Καινούργιου για Μαζωνάκη: «Σίγησε η φωνή σου, μα όχι όσα άφησες μέσα μας»

Η κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και το σπαρακτικό μήνυμα

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Ανείπωτος πόνος για τον Γιώργο Μαζωνάκη/ βιντεο star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκινητικό μήνυμα στα social media.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών στις 9 Σεπτεμβρίου.
  • Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο.
  • Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων, δωρεές για το Humanity Greece προς τιμήν του.
  • Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή στη Νίκαια, όπου είχε ισχυρούς δεσμούς.

Λίγες ώρες πριν από το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια με ένα μήνυμα που ραγίζει καρδιές.

Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη - Στις 13:00 η εξόδιος ακολουθία

Η παρουσιάστρια, συγκλονισμένη από την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή, δημοσίευσε στα social media μια κοινή τους φωτογραφία και συνόδευσε την ανάρτησή της με λίγα, αλλά ιδιαίτερα φορτισμένα λόγια για τον «δικό τους Γιώργο».

Καινούργιου για Μαζωνάκη: «Ήταν μέρος του soundtrack της ζωής μου»

«Καλό Παράδεισο, Γιώργο μας. Σίγησε η φωνή σου, μα όχι όσα άφησες μέσα μας. Καλό σου ταξίδι εκεί που οι μεγάλες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Μαζί με τόσες καρδιές ράγισε και η δική μου», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Καινούργιου για Μαζωνάκη: «Σίγησε η φωνή σου, μα όχι όσα άφησες μέσα μας»

Η ανάρτησή της έρχεται λίγες ώρες πριν από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που τον αγάπησαν να ετοιμάζονται να του πουν το τελευταίο αντίο.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του, τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και το κοινό που τον αγάπησε μέσα από τα τραγούδια και τη μοναδική του παρουσία.

 

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Επιθυμία της οικογένειάς του είναι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να στηρίξουν το Humanity Greece.

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη έρχεται μετά τη συγκλονιστική νύχτα στη Νίκαια, τη γειτονιά με την οποία ήταν άρρηκτα δεμένος. Άνθρωποι που μπορεί να μην τον γνώρισαν ποτέ προσωπικά, αλλά μεγάλωσαν με τη φωνή και τα τραγούδια του, βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν με λουλούδια, δάκρυα και χειροκροτήματα.

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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