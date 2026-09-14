Τραγικό τέλος βρήκαν δύο νέοι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη, όταν παρασύρθηκαν από συρμό του μετρό στις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Μανχάταν. Οι δύο 24χρονοι, ένας άνδρας από το Νιου Τζέρσεϊ και μία γυναίκα από τη Νέα Υόρκη, βρίσκονταν πάνω στις γραμμές κοντά στον σταθμό Spring Street, όταν έφτασε συρμός της γραμμής Νο. 4.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3:15 τα ξημερώματα. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τους δύο νέους να κάθονται στις ράγες και να κοιτούν προς την κατεύθυνση του επερχόμενου συρμού. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το τρένο τους χτύπησε, με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο τη ζωή τους.

Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο, ο σταθμός έκλεισε και πλάνα δείχνουν τις σορούς των δύο νεαρών καλυμμένες να απομακρύνονται από τον μετρό.

Οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να είχαν καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό. Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από την αστυνομία, καθώς οι αρχές ανέμεναν πρώτα να ενημερωθούν οι οικογένειές τους.

Δείτε το βίντεο παρακάτω:

🇺🇸 Footage has emerged of the couple hit by a train at Manhattan’s Spring Street station overnight Both were 24 years old, and they appear to be sitting on the tracks, calmly waiting to be killed Such a tragic waste of life 💔 Source: The Daily Source (on Instagram) / Writer: Ian — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 14, 2026

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών συμβάντων στο δίκτυο του μετρό της Νέας Υόρκης τους τελευταίους μήνες. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 3 Σεπτεμβρίου, μία 41χρονη εργαζόμενη της Metropolitan Transportation Authority, μητέρα τριών παιδιών, σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από συρμό στον σταθμό 161st Street–Yankee Stadium.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουν καταγραφεί επίσης περιστατικά ανθρώπων που έπεσαν ή σπρώχτηκαν στις γραμμές, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία για την ασφάλεια στους σταθμούς του υπόγειου σιδηρόδρομου.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστώσει τι ακριβώς οδήγησε τους δύο νέους στις ράγες.